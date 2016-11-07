От 10 до 100 тысяч. Что грозит «Тереку» за поддержку диктора в матче с «Зенитом»

В среду контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), судя по всему, накажет «Терек» за то, что во время матча по громкой связи диктор оказывал поддержку своей команде. Кто именно это был, КДК, судя по всему, тоже придется разобраться. А пока «Советский спорт» разбирается, как вообще можно наказать «Терек», учитывая, что в дисциплинарном регламенте про шумовую поддержку ничего не сказано.

Председатель КДК Артур Григорьянц подтвердил, что нарушение регламента «Тереком» будет рассмотрено. В марте этого года за подобное нарушение наказали армавирское «Торпедо», игравшее в ФНЛ. Там диктор тоже активно поддерживал свою команду. В итоге клубу пришлось заплатить штраф 5 тысяч рублей. В РФПЛ же за подобное «Терек» не наказывали.

– Дело в том, что из регламента РФПЛ пункт о запрете поддержки команды по громкоговорящей связи исключили два года назад. А вот в регламентах как ФНЛ, так и ПФЛ этот пункт имеется. Соответственно, мы его и применили, – объяснил тогда Артур Григорьянц.

То, что диктор прописал. Почему в ФНЛ в микрофон кричать нельзя, а в РФПЛ - можно

Поговаривали, что перед нынешним сезоном в дисциплинарный регламент РФПЛ внесут пункт, запрещающий такую поддержку. Не внесли. Но на основании чего тогда рассматривать «вечеринку», как высказался когда-то о шумовой поддержке Андре Виллаш-Боаш, на этот раз?

– В регламенте чемпионата России есть пункт 10.8. В соответствии с ним мы и рассмотрим нарушение регламента на матче «Терека» и «Зенита», - сказал Артур Григорьянц корреспонденту «Советского спорта».

Вот что говорится в п. 10.8: «Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т.д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей, официальных лиц, официальных лиц клуба, матча».

О запрете сказано. Но что грозит клубу в случае нарушения этого пункта? По словам Григорьянца, члены КДК воспользуются ст. 111 уже дисциплинарного регламента РФС. Она универсальная – «Иные нарушения регламента соревнований». То есть под нее подпадают нарушения, наказания за которые на прописаны отдельно.

– Нарушения игроком, клубом и официальным лицом клуба регламента соревнований, которые не подпадают под действие других норм настоящего регламента, – наказывается штрафом в соответствии с п.33 приложения № 1 к настоящему регламенту, – говорится в этой статье.

Таким образом, тропинка приводит уже к третьему документу – приложению, где содержится таблица штрафов. В п.33, о котором идет речь, сказано о штрафе в размере от 10 до 100 тысяч. Конкретную сумму назовет КДК.

Правда, в дисциплинарном регламенте сообщается о нарушении, совершенном игроком, клубом или официальным лицом. Очевидно, что вряд ли это был игрок «Терека» или официальное лицо клуба. Даже почетный президент клуба Рамзан Кадыров таковым не является. В таком случае, очевидно, накажут именно клуб – как не обеспечивший соблюдение регламента чемпионата.