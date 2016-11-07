Антон Слепышев: Вернуться в Уфу? Категорически нет! Моя цель – играть в НХЛ

Антон Слепышев. Фото: edmontonjournal.com

Корреспондент «Советского спорта» в Детройте поговорил с форвардом «Эдмонтона» Антоном Слепышевым.

«КОННОР – НАШ ЛИДЕР»

- Антон, по сравнению с прошлыми сезонами «Эдмонтон» выдал феноменальный старт. Вы сейчас идете первыми в Западной конференции. С чем это связано? Селекция дает результат?

- Да, руководство команды сделало точечные усиления – в команду пришли Лючич, Ларссон, Рассел. Плюс в прошлом году была проделана большая работа. По результату не скажешь, но в этом сезоне это заметно. В системе игры больших изменений нет. Просто команда все больше входит в ритм, отсюда и результат.

- В «Ойлерз» появился новый капитан – Коннор Макдэвид. Ему только 19 лет. Какое влияние можно иметь в раздевалке в такие годы?

- В первую очередь Коннор показывает это своей игрой на льду. У него есть два ассистента – опытные игроки, которые в раздевалке могут сказать свое слово. А на площадке Макдэвид – безоговорочный лидер. С учетом этого к нему и в раздевалке будут прислушиваться.

- В «Вашингтоне» и «Питтсбурге» в свое время игру начали строить через лидеров – Овечкина и Кросби. В «Эдмонтоне» это Макдэвид?

- Да, так и есть. Это сильный лидер команды, который стабильно показывает отличный хоккей. Естественно, это дисциплинирует. Все остальные стараются не отставать. На этом строится система. Каждое звено делает свою работу на льду, играет свою роль. В сумме получается неплохой результат. Команде намного легче идти за лидером.

«НАДЕЮСЬ, НИЧЕГО НЕ ИСПОРТИЛ»

- Не так давно «Эдмонтон» обменял Наиля Якупова в «Блюз». С кем вы теперь общаетесь?

- Я второй год в Северной Америке, сейчас уже легче. Пытаюсь говорить по-английски. Команда молодая, дружная. Ребята с удовольствием помогают. Ходим на ужин, в самолете проводим время. Недостатка в общении нет.

- Давайте о личном. Вы пока не так часто попадаете в состав. В чем вы сами видите проблему?

- Я терпеливо жду своего шанса. Стараюсь работать на тренировках. Выполнять все, что от меня требуют – даже больше. Другого пути нет. Теперь вот поставили на матч с «Детройтом». Я вышел, отыграл. Надеюсь, ничего не испортил.

- Есть ли какая-то реакция у тренеров на ваше выступление? С вами занимаются – или бросили в воду и плыви?

- У нас постоянно идет диалог с тренерским составом. Тебе всегда подскажут, как сыграть лучше. Если в каком-то моменте действовал хорошо – на это обязательно укажут, отметят. Так легче. Есть полное понимание, что от тебя хотят. И я – не исключение, так работают со всей командой.

«ТАКУЮ АРЕНУ НЕ ВИДЕЛ НИГДЕ!»

- Не все из наших ребят соглашаются на переезд в фарм-клуб. Вот Никита Трямкин в «Ванкувере» вообще грозит вернуться в КХЛ, если его попробуют отправить в низшую лигу. У вас таких мыслей не возникало? Назад в Уфу не звали?

- Категорически нет. Не затем я сюда приехал. Твердо намерен пробиться в основной состав «Эдмонтона» и играть в НХЛ. Здесь без вариантов.

- В этом сезоне вы переехали на новую арену. Поделитесь впечатлениями.

- Я даже не знаю, с чего начать. Я нигде еще такого не видел! Раздевалки, трибуны, сам стадион – все по последнему слову техники. Ни у одной хоккейной команды в мире еще такого нет.

- В Детройте будет, на следующий сезон.

- Ну, когда построят, тогда и сравним! - улыбается Антон.