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500 голов Месси! За счет чего «Барселона» обыграла «Севилью»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси
Лионель МессиИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о матче «Севилья» – «Барселона» (1:2), в котором все решил аргентинский гений.

ПЛАН САМПАОЛИ

Как и «Манчестер Сити» несколькими днями ранее, «Севилья» решила сыграть с «Барселоной» в открытый футбол. Отбирать мяч? Только на чужой половине поля! Такая идея главного тренера хозяев Хорхе Сампаоли была объяснима. Во-первых, «Барса» потратила на неделе много сил в Англии, тогда как дружина «Севилья» в прогулочном режиме обыграла загребское «Динамо». Во-вторых, у сине-гранатовых из-за травм не играли защитник Пике и хавбек Иньеста – два ключевых футболиста при переходе от обороны к атаке.

Нужно признать: доставить трудности гранду у хозяев получилось. Они забили первыми и вполне могли развить преимущество. Ряд деталей в игре «Севильи» способствовали тому, что встреча проходила именно так.

1. Нацеленный прессинг

Каждый игрок «Севильи» прекрасно знал, что должен делать при прессинге на чужой половине поля в конкретных ситуациях.

Рассмотрим ввод мяча в игру голкипером «Барселоны» Тер Штегеном. «Севилья» перекрывала все возможные адресаты передач. Витоло персонально действовал с Маскерано, Вьетто – с Умтити, Васкес – с Бускетсом. Следствием этого стало то, что Тер Штеген просто выбивал мяч вперед, сделав 15 длинных передач. Для сравнения, перед этой встречей в среднем за матч чемпионата Испании он делал девять таких пасов. Точность передач немца в матче с «Севильей» - 78%, тогда как в среднем по сезону - 87%.

Витоло (1), Васкес (2) и Вьетто (3) прессингуют «Барселону». Скриншот: канал Setanta Sport.
Витоло (1), Васкес (2) и Вьетто (3) прессингуют «Барселону». Скриншот: канал Setanta Sport.

2. Персональная игра при позиционной обороне

«Барселона» умеет растягивать оборону соперника. За это отвечают ее крайние защитники – на этот раз на флангах играли Динь и Серхи Роберто. Чтобы они не проявили себя, Сампаоли заставил своих крайних форвардов – Сарабиа и Витоло – играть с ними персонально. Это приводило к тому, что в линии обороны «Севильи» порой было шесть игроков. План сработал: ни Динь, ни Серхи Роберто чужим воротам не угрожали. На двоих они сделали всего лишь четыре передачи в чужую штрафную, точной из которых оказалась одна.

Сарабиа и Витоло рядом с крайними защитниками «Барселоны». Скриншот: канал Setanta Sport.
Сарабиа и Витоло рядом с крайними защитниками «Барселоны». Скриншот: канал Setanta Sport.

Подобные действия форвардов позволили крайним защитникам «Севильи» сосредоточиться на атакующих игроках «Барсы». В частности, Мариано приглядывал за Неймаром. В какой-то степени успешно – Неймар ни разу не пробил по воротам. Но проявить себя бразилец все равно смог – сделал сразу восемь ключевых передач! Но могло быть еще хуже.

Мариано уходит за Неймаром, а с Динем играет Сарабиа. Скриншот: канал Setanta Sport.
Мариано уходит за Неймаром, а с Динем играет Сарабиа. Скриншот: канал Setanta Sport.

3. Компактность

Несмотря на то, что Витоло и Мариано опекали крайних защитников «Барселоны», они должны были создавать компактность. Поэтому, когда атака развивалась через правый фланг «Севильи», действовавший на левом краю Витоло смещался в середину. Серхи Роберто оставался один? Да. Но даже если ему переводили мяч, игрока «Барселоны» все равно успевали накрыть.

Скриншот: канал Setanta Sport.
Скриншот: канал Setanta Sport.

ФАКТОР МЕССИ

Все было хорошо у «Севильи». А могло стать еще лучше, реализуй команда свои моменты. Они возникали благодаря быстрым атакам. В частности, Сарабиа мог оказаться один перед вратарем, но мяч принимать не решился, откинув его пяткой партнеру. Того накрыли. А если бы не спешил и рискнуть остановить мяч? Одно из самых удивительных решений игрока в этом матче! Счет мог стать 2:0. Реализация моментов – то, чем «Севилья» отличалась в худшую сторону от «Манчестер Сити».

За что и была наказана. Играя в атакующий футбол, она совершила две грубых потери – один раз на чужой половине поля, другой – на своей. Этим воспользовался Месси – на его счету гол и передача. Причем первый мяч – копия гола в ворота «Манчестер Сити», если говорить о геометрии атаки. Участники эпизода те же – Месси и Неймар. Этот мяч стал 500-м для аргентинца во всех матчах за «Барселону», включая товарищеские (в официальных играх у него 469 голов).

Матч

Севилья - Барселона - 1:2 (1:1)

Голы

Витоло 15 (1:0). Месси 43 (1:1). Суарес Л. 61 (1:2).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Каррису, Эскудеро, Рами, Мариано, Васкес (Гансо, 68), Н'Зонзи, Сарабиа (Корреа, 84), Витоло, Насри (Иборра, 79), Вьетто

Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Маскерано, Суарес Д. (Рафинья, 87), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 72), Неймар, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Рами, 26; Мариано, 49; Н'Зонзи, 82; Каррису, 85 - Неймар, 10; Роберто, 45; Динь, 67; Месси, 83; Суарес Л., 89; Маскерано, 90

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

06 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция

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