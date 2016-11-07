Борис Майоров: Наши сыграли за сборную не хуже Кросби
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает выступление игроков сборной России на Кубке Карьяла.
Сборная России произвела отличное впечатление, одолев соперников во всех трех матчах турнира.
– И все же кто был лучшим в ее победном составе?
– Таких уж ярких феноменов в сборной на этот раз не было, – считает Борис Майоов. – Если хотите, это была команда-звезда. Практически все россияне сыграли ровно, но при этом – на очень хорошем уровне. Конечно, помарки в игре были, но они исправлялись прямо по ходу поединков.
Хвалить можно многих, практически всех. Но если уж выделять, то в первую очередь обоих вратарей. И особенно – голкипера ЦСКА Илью Сорокина. Одна пропущенная шайба в двух матчах – отличный результат!
Я был удивлен – почему ему в воскресенье после победы над чехами (3:0) не дали приз лучшего игрока в составе россиян. Но справедливость восторжествовала чуть позже – когда Илью признали лучшим голкипером на этом турнире.
Сорокин уже второй год стабильно играет в сборной, да и в клубе выступает великолепно. Его более молодой напарник Игорь Шестеркин тоже здорово прибавил за прошедший год в мастерстве.
Из полевых игроков немного выделялся Ничушкин. Его опыт игры в НХЛ явно пошел в плюс. Валерий очень уверенно чувствовал себя в единоборствах. Плюс он постоянно нацелен на ворота. Но при этом Ничушкин отлично вписался в тройку и стал в ней ведущим игроком.
Выделил бы и гол Барабанова, пожалуй, самый красивый на этом турнире в нашем исполнении. На последнем этапе своего прохода Александр мастерски обыграл защитника. Такие прорывы к воротам никого равнодушным не оставят!
Я всегда считал, что нападающие, особенно крайние, обязаны идти в обводку и угрожать воротам. Если они этого не делают – грош им цена! А вот такие проходы «по Барабановски» украшают игру. Питерский армеец все сделал мастерски.
Гусев должен был забить раза в два больше? Не будем придираться. Надо все же учитывать, что на этот раз нашим форвардам противостояли не «Куньлунь» или «Кузня», а лучшие сборные Европы. На таком уровне любой бомбардир забивает меньше. Кросби ведь на чемпионатах мира тоже не ахти как начинает.
…На турнирах с участием сборной мы традиционно опасаемся за оборону. Но в Финляндии наши молодые защитники не подкачали.
– Чем объяснить их надежную игру?
– Действительно, пропустили мы меньше всех – три шайбы в трех матчах, – говорит Майоров. – Бросилось в глаза, что наши действовали очень строго, без грубых ошибок. На контратаки мы почти не попадали. А это и есть самый главный показатель надежности обороны.
Меня порадовала солидность, с которой мы действовали на этом турнире. И защитников это касается даже больше, чем нападающих. Никакой нервотрепки, никакого дрожания в руках и ногах. Если кто-то и нервничал – с трибуны это было не заметно.
Создавалось впечатление, что люди давным-давно выступают за сборную, регулярно побеждают и ничего-то им уже не страшно. Хотя средний возраст команды – 22 года с небольшим.
Отмечу, что и дисциплина была на высоте. Сборная сыграла очень аккуратно, у нас первое удаление бывало только уже в середине встречи.
Но с другой стороны, сопернику в борьбе тоже никто не уступал. И это очень важно, потому что у прежних составов такого не было. Мы приезжали на турнир со взрослыми, более опытными игроками, но единоборства, особенно в матчах с финнами, становились для нас серьезной проблемой.
Еще один плюс – наладилась взаимосвязь между атакой и обороной. Какой пас сделал однажды Миронов, выводя Гусева один на один с вратарем… Залюбуешься!
А еще я попросил наших статистиков поделиться со мной информацией – сколько раз наши безадресно вбрасывали шайбу в чужую зону? Получилось, что за два первых поединка такое случалось всего пять-шесть раз. Все стальные наши входы в зону были через пас, с контролем шайбы.
Это отличительная черта нынешней сборной Знарка. Потому что и в чемпионате КХЛ такое увидишь нечасто. С чехами картина немного изменилась. Накопилась усталость. Да и соперник хорошо себя проявил в атаке, с ним сыграли еще строже в обороне, но при этом чаще «отбрасывались».