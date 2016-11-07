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Борис Майоров: Наши сыграли за сборную не хуже Кросби

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает выступление игроков сборной России на Кубке Карьяла.

Сборная России произвела отличное впечатление, одолев соперников во всех трех матчах турнира.

– И все же кто был лучшим в ее победном составе?
– Таких уж ярких феноменов в сборной на этот раз не было, – считает Борис Майоов. – Если хотите, это была команда-звезда. Практически все россияне сыграли ровно, но при этом – на очень хорошем уровне. Конечно, помарки в игре были, но они исправлялись прямо по ходу поединков.

Хвалить можно многих, практически всех. Но если уж выделять, то в первую очередь обоих вратарей. И особенно – голкипера ЦСКА Илью Сорокина. Одна пропущенная шайба в двух матчах – отличный результат!

Я был удивлен – почему ему в воскресенье после победы над чехами (3:0) не дали приз лучшего игрока в составе россиян. Но справедливость восторжествовала чуть позже – когда Илью признали лучшим голкипером на этом турнире.

Сорокин уже второй год стабильно играет в сборной, да и в клубе выступает великолепно. Его более молодой напарник Игорь Шестеркин тоже здорово прибавил за прошедший год в мастерстве.

Из полевых игроков немного выделялся Ничушкин. Его опыт игры в НХЛ явно пошел в плюс. Валерий очень уверенно чувствовал себя в единоборствах. Плюс он постоянно нацелен на ворота. Но при этом Ничушкин отлично вписался в тройку и стал в ней ведущим игроком.

Выделил бы и гол Барабанова, пожалуй, самый красивый на этом турнире в нашем исполнении. На последнем этапе своего прохода Александр мастерски обыграл защитника. Такие прорывы к воротам никого равнодушным не оставят!

Я всегда считал, что нападающие, особенно крайние, обязаны идти в обводку и угрожать воротам. Если они этого не делают – грош им цена! А вот такие проходы «по Барабановски» украшают игру. Питерский армеец все сделал мастерски.

Гусев должен был забить раза в два больше? Не будем придираться. Надо все же учитывать, что на этот раз нашим форвардам противостояли не «Куньлунь» или «Кузня», а лучшие сборные Европы. На таком уровне любой бомбардир забивает меньше. Кросби ведь на чемпионатах мира тоже не ахти как начинает.

…На турнирах с участием сборной мы традиционно опасаемся за оборону. Но в Финляндии наши молодые защитники не подкачали.

– Чем объяснить их надежную игру?
– Действительно, пропустили мы меньше всех – три шайбы в трех матчах, – говорит Майоров. – Бросилось в глаза, что наши действовали очень строго, без грубых ошибок. На контратаки мы почти не попадали. А это и есть самый главный показатель надежности обороны.

Меня порадовала солидность, с которой мы действовали на этом турнире. И защитников это касается даже больше, чем нападающих. Никакой нервотрепки, никакого дрожания в руках и ногах. Если кто-то и нервничал – с трибуны это было не заметно.

Создавалось впечатление, что люди давным-давно выступают за сборную, регулярно побеждают и ничего-то им уже не страшно. Хотя средний возраст команды – 22 года с небольшим.

Отмечу, что и дисциплина была на высоте. Сборная сыграла очень аккуратно, у нас первое удаление бывало только уже в середине встречи.

Но с другой стороны, сопернику в борьбе тоже никто не уступал. И это очень важно, потому что у прежних составов такого не было. Мы приезжали на турнир со взрослыми, более опытными игроками, но единоборства, особенно в матчах с финнами, становились для нас серьезной проблемой.

Еще один плюс – наладилась взаимосвязь между атакой и обороной. Какой пас сделал однажды Миронов, выводя Гусева один на один с вратарем… Залюбуешься!

А еще я попросил наших статистиков поделиться со мной информацией – сколько раз наши безадресно вбрасывали шайбу в чужую зону? Получилось, что за два первых поединка такое случалось всего пять-шесть раз. Все стальные наши входы в зону были через пас, с контролем шайбы.

Это отличительная черта нынешней сборной Знарка. Потому что и в чемпионате КХЛ такое увидишь нечасто. С чехами картина немного изменилась. Накопилась усталость. Да и соперник хорошо себя проявил в атаке, с ним сыграли еще строже в обороне, но при этом чаще «отбрасывались».

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