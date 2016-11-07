Борис Скрынник: Настало время ориентироваться на свои школы

Президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России рассказал о стартующем юбилейном XXV чемпионате России, новой формуле турнира, чемпионате мира в Сандвикене и перестройке национальной сборной.

«ИГРОКИ ВЫХОДЯТ НА ЛЕД ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

– Стартующий 7 ноября юбилейный XXV чемпионат страны пройдет по обновленному регламенту, предполагающему три этапа. Какие цели у нового формата?

– Во-первых, я бы хотел поздравить всех – хоккеистов и тренеров, руководителей клубов и работников стадионов, арбитров и болельщиков с началом чемпионата! У каждого сезона свои особенности, и в этом будет опробована новая схема. Настало время определенных перемен – как с экономической, так и со спортивной точек зрения. Во-первых, клубы, на содержание которых расходуются серьезные суммы, проводили мало матчей. А игроки, не стоит забывать, выходят на лед для болельщиков.

Что касается спортивной составляющей, то сейчас идет переформатирование национальной сборной, которой необходимо появление новой конкурентоспособной группы хоккеистов. Количество игр увеличится, что предоставит тренерам возможность задействовать молодежь. Увы, многие клубы по-прежнему предпочитают выезжать на ветеранах, которые в поисках больших сумм контрактов переходят из клуба в клуб. Но я уверен – в нынешней экономической ситуации нужно ориентироваться на собственные хоккейные школы.

Первый этап, который продлится до 10 января, как раз и дает время и для обкатки молодежи, и для исправления ошибок. Я не сомневаюсь, что тренеры, которые грамотно и вдумчиво работают, оценят правильность решения, принятого тренерским советом и исполкомом ФХМР.

– Бытует мнение, что уровень команд как никогда подравнялся…

– Потому, что ушла плеяда великолепных игроков, всем сердцем преданных хоккею. Сегодня каждая из шести команд на «Западе» и «Востоке» может реально конкурировать за попадание в «четверку». А в январе клубы уже смогут выдать то, что наработали за первый этап чемпионата. Мы видим спад в клубном развитии. Уровень усреднился, и сегодня, увы, нет таких высокопрофессиональных клубов, какими в свое время были «Водник» и московское «Динамо». А ведь за ними тянулись и другие! Да, финансовые возможности у клубов разные, но это не дает никому права играть спустя рукава. Новой формулой мы создаем условия для взращивания новых игроков и здоровой конкуренции. При системной подготовке команды имеют шанс выйти на новый уровень игры.

Акцентирую внимание руководителей клубов, которые должны взять жесткую позицию по привлечению воспитанников своих ДЮСШ: если продолжать гнаться за удовлетворением аппетитов игроков-»перебежчиков» и собственных нездоровых амбиций, то клуб столкнется с проблемами. Мы видим правильный путь в серьезном повышении требовательности к игрокам и тренерам: если кто-то подписывает контракт, то должен его добросовестно отработать. А клуб, в свою очередь, его выполнить.

– Уже на старте сезона возникли серьезные проблемы в Казани и Кирове. Не возникнет ли опасений за будущее клубов до конца сезона?

– Мы провели переговоры с руководством практически всех регионов, представленных в Суперлиге, и получили гарантии того, что клубы продолжат выступления. И не только в этом сезоне.

РЕЗУЛЬТАТ НЕ УЙДЕТ НА ВТОРОЙ ПЛАН

– В октябре в Сандвикене состоялось заседание исполкома FIB, на котором было принято решение о проведении чемпионата мира в 2019 году в Иркутске. Успеют ли в Прибайкалье возвести крытый стадион?

– Это было одним из пожеланий FIB. Я умышленно вновь лоббировал передачу права проведения чемпионата Иркутской области, чтобы стимулировать ускорение процесса ввода в строй крытого катка. На данный момент проведены переговоры с губернатором региона Сергеем Левченко, объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ. Надеемся, что через ЧМ-2019 пройдет под крышей.

Хочу отметить, что кроме строительства стадиона, в Иркутской области при поддержке губернатора открывается региональная детско-юношеская спортивная школа с представительством в семи городах. Это – результат той работы, которую ФХМР провела совместно с руководством региона.

– Есть ли понимание и видение по организации мирового форума 2018 года?

– У FIB есть несколько вариантов, в том числе и в Китае. До конца ноября уже наступит окончательная ясность. Что касается чемпионатов 2020 и 2021 годов, то пока Международная федерация не получала никаких заявок. Но будет здорово, если большой спортивный праздник придет в такие знаковые для русского хоккея города, как Красноярск и Сыктывкар.

– На ЧМ-2017 в Сандвикене сборной России будет руководить обновленный тренерский штаб, в который войдут Михаил Свешников и Павел Франц...

– Это – позиция и видение главного тренера Сергея Мяуса, который определяет, за счет чего сборная может усилить свою игру в период перестройки команды. Свешников и Франц – 6-кратные чемпионы мира, которые смогут передать свой богатейший опыт молодежи, а в будущем, возможно, и возглавить сборную России.

– Появятся ли новые имена в озвученный период перестройки сборной?

– Мы в постоянном контакте с главным тренером. Он понимает, что сейчас самое время для формирования команды на перспективу. Но все осознают, что никто не позволит возможные ошибки оправдывать проведением чемпионата в Швеции или омолаживанием сборной. В нынешнем сезоне существенно увеличено количество сборов для сборной, давая возможность пробовать. При этом и ФХМР, и болельщики вправе требовать от национальной команды качественной игры.

– При этом результат чемпионата мира-2017 не уйдет на второй план?

– Безусловно! Сейчас вырисовываются контуры новой сборной России, которая должна нести ответственность за результат. Надеюсь, обновленный тренерский штаб добьется той игры, которую все ждут. Главной задачи по защите чемпионского титула с команды никто не снимает.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

– 2 декабря сборная России примет участие в большом празднике в Москве. Как возникла идея этого спортивного торжества?

– В сентябре ФХМР начала сотрудничество с Всемирным Русским Народным Собором (ВРНС) – международной общественной организацией, созданной в 1993 году под эгидой Русской Православной церкви с целью консолидации русского народа. В ВРНС, который активно работает с Министерством образования и науки РФ и другими структурами, создан консультативный совет по содействию национальным видам, куда вошел и хоккей с мячом. В этой работе множество направлений, в том числе пропаганда и развитие детско-юношеского спорта. Это – наше желание внести свой вклад в развитие общества.