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Кому улыбнется мартовское солнышко?

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионат России-2016/17 с участием 12 команд Суперлиги проводится в четыре этапа. Он завершится 24-26 марта «Финалом четырех». Место проведения будет определено позднее.

I этап

Сроки проведения: с 7 ноября 2016 года по 10 января 2017 года.

Соревнования проводятся в группах по круговой системе в четыре круга (две игры на своем поле, две игры на поле соперника).

II этап

Очки, набранные командами на первом этапе, не учитываются. После первого этапа команды делятся на две группы:

Группа №1

8 команд, занявших 1-4-е места в группах А и Б первого этапа. Команды А1-А4 играют только с командами Б1-Б4 по круговой системе в два круга. Каждая команда во втором этапе проводит одну игру на своем поле и одну на поле соперника.

Сроки проведения: с 15 января по 26 февраля 2017 года.

По итогам двухкругового турнира определяются первые шесть команд, которые выходят в плей-офф.

Группа №2

4 команды, занявшие 5-6-е места в группах А и Б первого этапа. Команды А5-А6 и команды Б5-Б6 играют по круговой системе в 2 круга. Каждая команда во втором этапе проводит одну игру на своем поле и одну на поле соперника.

Сроки проведения: с 19 января по 24 февраля 2017 года.

По итогам двукругового турнира две лучшие команды группы №2 в серии из

двух игр с командами, занявшими 7-е и 8-е места в группе №1, определяют последние два места для участия в плей-офф.

Сроки проведения игр: 1 и 5 марта 2017 года. Первые игры пройдут на полях команд группы №2.

III этап – четвертьфиналы

1/4 финала (серия до 3-х побед) – 9,10,14,15 (16) марта 2017 года.

Первые две игры команда, занявшая более высокое место на II этапе в группе №1, проводит на своем поле, а третью и, в случае необходимости, четвертую – на поле соперника. При счете в серии 2:2 назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место на II этапе в группе №1.

Победители пар выходят в «Финал четырех».

IV этап. «Финал четырех»

Соревнования проводятся в одном городе

24 марта, пятница

Полуфиналы

25 марта, суббота

Игра за 3-е место

26 марта, воскресенье

ФИНАЛ

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