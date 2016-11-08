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«Тима уже получал локтем в лицо, но тогда это не выглядело так жутко»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов (справа)
Тимофей Мозгов (справа)Источник: Global Look Press
Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о состоянии Тимофея после травмы и игре в двух победных домашних матчах.

- Тима сыграл в обоих домашних матчах и оба «Лейкерс» выиграли – причем первый у фаворита Запада «Голден Стэйт», а второй - у аутсайдера – «Финикса», - говорит Шарифьянов.

- Начнем все-таки с самочувствия Тимофея. Как он чувствует себя после той страшной травмы, когда ему разбили лицо в игре «Индианой»?
- Все нормально. Вначале было под вопросом его участие в игре с «Голден Стэйт», но Тиме наложили пять швов на верхнюю губу еще в Атланте. 3 ноября в 3 часа ночи команда вернулась в Лос-Анджелес, а в 7 утра Тима уже был в клинике. В Атланте из-за большого отека трудно было определить, есть ли перелом и поврежден ли глаз. Врачи в Лос-Анджелесе вынесли вердикт – что перелома нет, с глазом все нормально, только сильный ушиб.

- Вы говорили тогда по горячим следам, что картина была жутковатая. По возвращении домой – семья сильно переживала? Ведь подобную травму Тимофей еще не получал.
- Ничего страшного, отек уже спал к игре с «Голден Стэйт», а сейчас уже все почти в порядке. А на счет травмы, была похожая в декабре 2014 году. Играли с «Шарлотт», я даже нашел фото. Тима тогда тоже получил локтем в лицо – пришлось зашивать бровь, был отек приличный, глаз тоже заплыл. Но визуально Тима тогда выглядел получше, чем сразу после игры с «Индианой».

- Возвращаясь к матчам. Первая игра с главным фаворитом сезона «Голден Стэйт»…
- Тима отыграл обе домашних встречи на очень хорошем уровне. Интересно, что, несмотря, на разницу в классе соперников, сценарий игр был похожим – «Лейкерс» уходили вперед со старта, а соперник догонял. Но в результате, победа над «Финиксом» далась даже легче. «Голден Стэйт», проигрывая очков 20 в четвертой четверти, выпустил вторую пятерку.

- Как удалось так уверенно обыграть экс-чемпиона НБА?
- Всем кажется, что с переходом в «Уорриорз» Кевина Дюранта команда станет совсем непобедимой. Но это вряд ли возможно, любой команде нужно время на притирку, какого бы высокого уровня игроки не были. Но не стоит умолять заслуги «Лейкерс», которые очень хорошо начали сезон. Все считают, что это молодая команда и вряд ли на что-то большое претендует в этом сезоне.

- Мы с вами ранее говорили, что приоритет у «Лейкерс» - развитие своих молодых игроков.
- Именно так. Но первые матчи показали, что команда сейчас не пойдет по пути сдачи сезона, как в прошлом году. Чтобы получить как можно больший пик на драфте. После 7 матчей у «Лейкерс» четыре победы. Хотя, понятно, что сезон длинный и все еще впереди. Как я понимаю, у Люка Уолтона (главного тренера «Лейкерс». – Прим. ред.) тактик на каждый матч четко расписана.

- Мозгов выходит в старте?
- Да, но независимо ни от чего, в четвертой четверти Тима не играет. В игре с «Финиксом» в четвертом периоде не играл еще один баскетболист стартовой пятерки Луол Денг. «Лейкерс» заканчивали матч пятеркой, состоящей из своих молодых звезд. Как мне кажется, в клубе принят стратегический план по обеспечению роста молодежи. И этот план заключается в том, чтобы не просто дать им поиграть, а дать им наошибаться, дать почувствовать, что такое концовки. Это очень нетипично.

- Если подытожить игру Тимофея в двух матчах…
- Матч с «Финиксом» был пока лучшим в нынешнем сезоне. В третьей четверти, когда у команды не получалась игра в нападении, он набрал подряд несколько очков, отдал отличную передачу. Плюс ставил заслоны, собирал щит. В общем, на мой взгляд, Тима был лучшим в составе «Лейкерс» в этой игре.

Если б я был тренером, то в концовке Тиму выпустил бы. Потому что минут за 5 до конца разрыв был всего 2 очка. Но Люк Уолтон все равно строго придерживается плана на матч, и в концовке у него постоянно играет молодая пятерка. И этой пятеркой «Лейкерс» смогли уйти в отрыв на 9 очков, досрочно сняв вопрос о победителе.

Победная серия «Лейкерс» сейчас составляет три матча. Интересно будет понаблюдать, насколько долго она продлится, и поменяется ли стратегия Уолтона в перспективе.

ноября

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт» – 117:97 (24:15, 41:34, 28:33, 24:15)
«Лос-Анджелес»: Уильямс (20), Рэндл (20), Расселл (17), Мозгов (4 + 5 подборов)
«Голден Стэйт»: Дюрант (27), Грин (16), Карри (13)

ноября

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс» – 119:108 (23:15, 31:28, 29:33, 36:32)
«Лейкерс»: Янг (22), Рэндл (18), Кларксон (18), Мозгов (время - 22:49, 14 + 8 подборов)
«Финикс»: Букер (39), Уоррен (22), Бледсо (19)

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