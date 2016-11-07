Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Акинфеев – в погоне за Блохиным. «Советский спорт» представляет «Верность клубу»

Григорий Королев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Акинфеев – в погоне за Блохиным. «Советский спорт» представляет «Верность клубу»
Источник: «Советский спорт»

Матч 6 ноября против «Амкара» стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе армейского клуба.

Это число сложилось у Игоря из 352 игр чемпионатах России, 49 матчей Кубка и Суперкубка России и 99 встреч в еврокубковых турнирах. Акинфеев стал первым в российской истории, кто достиг этого рубежа.

Ряд турниров, проводившихся под эгидой Федерации футбола СССР и РФПЛ не вошли в эту статистику. В частности, это Кубок федерации футбола СССР (1986–1990), Кубок премьер-лиги (2003), Кубок Первого канала (2006–2008) и Кубок Содружества (1993–2016).

Примером «силы» этих турниров может служить финал Кубка федерации футбола-1988, в котором алма-атинский «Кайрат» выиграл у бакинского «Нефтчи» 4:1. При этом тремя днями ранее закончился чемпионат СССР-1988, по итогам которого оба финалиста вылетели из высшей лиги советского чемпионата. Большинство команд выставляли на матчи турниров дублирующие составы. То же происходило и в матчах, например, Кубка премьер-лиги.

В советское время пик «500 игр» в составе одного клуба покорился только одному футболисту – киевскому динамовцу Олегу Блохину, который сыграл 432 игры в чемпионатах, 70 матчей в кубках СССР и 79 встреч в еврокубках, что в сумме дало 581 игру.

В связи с достижением Акинфеева, «Советский спорт» открывает на своих страницах футбольный клуб «Верность клубу». Пропуском в него станет не менее 400 матчей в футболках одного клуба.

В советское время, кроме Блохина, более 400 матчей за одну команду сыграли еще 16 футболистов. Два футболиста – спартаковец Федор Черенков и зенитовец Анатолий Давыдов, преодолевшие планку «400 игр» в советское время, последние матчи в карьере сыграл уже в российское время.

Клуб «Верность клубу»

Футболисты

Команда

Годы

Всего

Чссср

Кссср

ЕК

>500







Блохин Олег

Динамо К

1969-1987

581

432

70

79

>400







Черенков Федор

Спартак

1977-1991, 1993-1994

494

398

42

54

Шустиков Виктор

Торпедо М

1958-1972

493

427

55

11

Соколовский Михаил

Шахтер

1974-1987

481

400

63

18

Бондаренко Сергей

Арарат

1966-1981

456

392

49

15

Давыдов Анатолий

Зенит

1975-1988, 1997

448

385

55

8

Федотов Владимир

ЦСКА

1961-1975

427

382

42

3

Дасаев Ринат

Спартак

1977-1988

425

335

40

50

Бурчалкин Лев

Зенит

1957-1972

423

402

21

-

Демьяненко Анатолий

Динамо К*

1979-1990

422

333

46

43

Плоскина Владимир

Черноморец Од

1975-1988

420

373

41

6

Логофет Геннадий

Спартак

1960-1975

417

350

51

16

Буряк Леонид

Динамо К*

1973-1984

409

304

54

51

Хусаинов Галимзян

Спартак*

1961-1973

407

347

47

13

Хачатрян Ашот

Арарат

1976-1991

406

366

40

-

Нетто Игорь

Спартак

1948-1966

403

366

37

-

Веремеев Владимир

Динамо К

1968-1982

401

310

47

44

* - эти футболисты также выступали за другие команды высшей лиги, до того или после, как сыграли не менее 400 матчей в одном клубе.

За 25 лет российской истории, с учетом Акинфеева, более 400 матчей за один клуб сыграли восемь футболистов, из которых половина – армейцы. Более того, уже в начале 2017 года Сергей Игнашевич может сыграть 500-й матч за ЦСКА.

Футболисты

Команда

Годы

Всего игр

ЧР

КР

ЕК

>400







Акинфеев Игорь

ЦСКА

2003-2016

500

352

49

99

Игнашевич Сергей

ЦСКА*

2004-2016

494

347

48

101

Березуцкий Василий

ЦСКА*

2002-2016

474

336

48

90

Березуцкий Алексей

ЦСКА*

2002-2016

459

310

54

95

Титов Егор

Спартак*

1995-2003, 2005-2008

442

324

41

77

Малафеев Вячеслав

Зенит

1999-2015

439

328

40

71

Лоськов Дмитрий

Локомотив М*

1997-2007, 2010-2013

422

321

33

68

Маминов Владимир

Локомотив М

1993-2008

400

291

33

76**

* - эти футболисты также выступали за другие команды высшей лиги, до того или после, как сыграли не менее 400 матчей в одном клубе.

** - с учетом переигранного матча с австрийским «Тиролем» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2001/02.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Акинфеев: Не в укор руководству, но хотелось бы видеть на скамейке больше людей, которые могут усилить игруГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 13-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:2) высказался о неудачном выступлении команды в последнее время.Сергей Овчинников: Акинфеев получил порцию незаслуженной критики. Он выигрывает матчи в одиночкуСтарший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен в том, что голкипер Игорь Акинфеев в последние годы демонстрирует феноменальную игру.Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подрядГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако».Войцех Ковалевски: Уверен, во время игры Акинфеев не думает о своей серии в Лиге чемпионовБывший вратарь «Спартака» и «Шахтера» Войцех Ковалевски поделился своим мнением об антирекордной серии Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Зачем Черчесов вызвал в сборную Акинфеева?Зачем Черчесов вызвал в сборную Акинфеева?Пять вопросов главному тренеру главной национальной команды страны.Станислав Черчесов: У Акинфеева в матче со «Спартаком» была не ошибка, а просчетСтанислав Черчесов: У Акинфеева в матче со «Спартаком» была не ошибка, а просчетГлавный тренер сборной России прокомментировал состав национальной команды на контрольные матчи с Катаром и Румынией.Валерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКАВалерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКАБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги поражения армейцев в матче 12-го тура РФПЛ от «Спартака» (1:3).Александр Бубнов: Акинфеев подвел ЦСКА, его ошибка сыграла роковую рольФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.«Зе Луиш – сильнейший нападающий в России. Попробуйте возразить - нечем»«Зе Луиш – сильнейший нападающий в России. Попробуйте возразить - нечем»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).Евгений Алдонин: В первом голе была стопроцентная ошибка АкинфееваБывший полузащитник московских армейцев Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).«Спартак» – ЦСКА. Акинфеев проводит 500-й матч за армейцев«Спартак» – ЦСКА. Акинфеев проводит 500-й матч за армейцевМатч 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это его 500-й матч за команду во всех турнирах.Ибсон: «Спартаку» давно пора брать титулИбсон: «Спартаку» давно пора брать титулЭкс-полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал в интервью «Советскому спорту», каких футболистов из «Спартака» и ЦСКА он считает лучшими.Ибсон: Надеюсь, против «Спартака» Акинфеев проведет не лучший матчЭкс-полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал в интервью «Советскому спорту», каких футболистов из «Спартака» и ЦСКА он считает лучшими.Слуцкий не пришел на встречу с фанатами ЦСКАБолельщики ЦСКА пообщались с командой в преддверии дерби со «Спартаком».Сергей Жуков: Серия Акинфеева? Это как если бы я на каждом концерте забывал песню «Крошка моя»Солист группы «Руки вверх» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков поделился мнением о серии вратаря армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов, где он пропускал мячи в 40 матчах подряд.Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»Артур Нигматуллин: Мечтаю сыграть на новом стадионе ЦСКА хотя бы за «Тосно»Вратарь «Тосно» перед встречей с «Динамо» вспомнил о работе с Юрием Калитвинцевым в «Волге» и пожелал ЦСКА разрешить конфликт с фанатами.Вячеслав Чанов: Акинфеев справится с критикой, у него еще все впередиБывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что вратарь армейского клуба и сборной России Игорь Акинфеев справится с обрушившейся на него критикой, многие из его достижений еще впереди.Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов РоссииИгорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов РоссииГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России, сыграв 350 матчей за один клуб в первенствах страны.Вячеслав Чанов: Акинфеев не любит красиво падать и выбивать мячи из «девяток»Вячеслав Чанов: Акинфеев не любит красиво падать и выбивать мячи из «девяток»Интервью с Вячеславом Чановым – одним из лучших голкиперов СССР 70–80-х годов.«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Сухари» Акинфеева», «13 лет без побед «Спартака» и другие сериалы«Советский спорт» фиксирует бешеную популярность десятилетнего сериала Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов и рассказывает о других сериях.

Игорь Акинфеев
Игорь Акинфееввсе новости

Cпецпредложение