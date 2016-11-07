Акинфеев – в погоне за Блохиным. «Советский спорт» представляет «Верность клубу»
Матч 6 ноября против «Амкара» стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе армейского клуба.
Это число сложилось у Игоря из 352 игр чемпионатах России, 49 матчей Кубка и Суперкубка России и 99 встреч в еврокубковых турнирах. Акинфеев стал первым в российской истории, кто достиг этого рубежа.
Ряд турниров, проводившихся под эгидой Федерации футбола СССР и РФПЛ не вошли в эту статистику. В частности, это Кубок федерации футбола СССР (1986–1990), Кубок премьер-лиги (2003), Кубок Первого канала (2006–2008) и Кубок Содружества (1993–2016).
Примером «силы» этих турниров может служить финал Кубка федерации футбола-1988, в котором алма-атинский «Кайрат» выиграл у бакинского «Нефтчи» 4:1. При этом тремя днями ранее закончился чемпионат СССР-1988, по итогам которого оба финалиста вылетели из высшей лиги советского чемпионата. Большинство команд выставляли на матчи турниров дублирующие составы. То же происходило и в матчах, например, Кубка премьер-лиги.
В советское время пик «500 игр» в составе одного клуба покорился только одному футболисту – киевскому динамовцу Олегу Блохину, который сыграл 432 игры в чемпионатах, 70 матчей в кубках СССР и 79 встреч в еврокубках, что в сумме дало 581 игру.
В связи с достижением Акинфеева, «Советский спорт» открывает на своих страницах футбольный клуб «Верность клубу». Пропуском в него станет не менее 400 матчей в футболках одного клуба.
В советское время, кроме Блохина, более 400 матчей за одну команду сыграли еще 16 футболистов. Два футболиста – спартаковец Федор Черенков и зенитовец Анатолий Давыдов, преодолевшие планку «400 игр» в советское время, последние матчи в карьере сыграл уже в российское время.
Клуб «Верность клубу»
|
Футболисты
|
Команда
|
Годы
|
Всего
|
Чссср
|
Кссср
|
ЕК
|
>500
|
Блохин Олег
|
Динамо К
|
1969-1987
|
581
|
432
|
70
|
79
|
>400
|
Черенков Федор
|
Спартак
|
1977-1991, 1993-1994
|
494
|
398
|
42
|
54
|
Шустиков Виктор
|
Торпедо М
|
1958-1972
|
493
|
427
|
55
|
11
|
Соколовский Михаил
|
Шахтер
|
1974-1987
|
481
|
400
|
63
|
18
|
Бондаренко Сергей
|
Арарат
|
1966-1981
|
456
|
392
|
49
|
15
|
Давыдов Анатолий
|
Зенит
|
1975-1988, 1997
|
448
|
385
|
55
|
8
|
Федотов Владимир
|
ЦСКА
|
1961-1975
|
427
|
382
|
42
|
3
|
Дасаев Ринат
|
Спартак
|
1977-1988
|
425
|
335
|
40
|
50
|
Бурчалкин Лев
|
Зенит
|
1957-1972
|
423
|
402
|
21
|
-
|
Демьяненко Анатолий
|
Динамо К*
|
1979-1990
|
422
|
333
|
46
|
43
|
Плоскина Владимир
|
Черноморец Од
|
1975-1988
|
420
|
373
|
41
|
6
|
Логофет Геннадий
|
Спартак
|
1960-1975
|
417
|
350
|
51
|
16
|
Буряк Леонид
|
Динамо К*
|
1973-1984
|
409
|
304
|
54
|
51
|
Хусаинов Галимзян
|
Спартак*
|
1961-1973
|
407
|
347
|
47
|
13
|
Хачатрян Ашот
|
Арарат
|
1976-1991
|
406
|
366
|
40
|
-
|
Нетто Игорь
|
Спартак
|
1948-1966
|
403
|
366
|
37
|
-
|
Веремеев Владимир
|
Динамо К
|
1968-1982
|
401
|
310
|
47
|
44
* - эти футболисты также выступали за другие команды высшей лиги, до того или после, как сыграли не менее 400 матчей в одном клубе.
За 25 лет российской истории, с учетом Акинфеева, более 400 матчей за один клуб сыграли восемь футболистов, из которых половина – армейцы. Более того, уже в начале 2017 года Сергей Игнашевич может сыграть 500-й матч за ЦСКА.
|
Футболисты
|
Команда
|
Годы
|
Всего игр
|
ЧР
|
КР
|
ЕК
|
>400
|
Акинфеев Игорь
|
ЦСКА
|
2003-2016
|
500
|
352
|
49
|
99
|
Игнашевич Сергей
|
ЦСКА*
|
2004-2016
|
494
|
347
|
48
|
101
|
Березуцкий Василий
|
ЦСКА*
|
2002-2016
|
474
|
336
|
48
|
90
|
Березуцкий Алексей
|
ЦСКА*
|
2002-2016
|
459
|
310
|
54
|
95
|
Титов Егор
|
Спартак*
|
1995-2003, 2005-2008
|
442
|
324
|
41
|
77
|
Малафеев Вячеслав
|
Зенит
|
1999-2015
|
439
|
328
|
40
|
71
|
Лоськов Дмитрий
|
Локомотив М*
|
1997-2007, 2010-2013
|
422
|
321
|
33
|
68
|
Маминов Владимир
|
Локомотив М
|
1993-2008
|
400
|
291
|
33
|
76**
* - эти футболисты также выступали за другие команды высшей лиги, до того или после, как сыграли не менее 400 матчей в одном клубе.
** - с учетом переигранного матча с австрийским «Тиролем» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2001/0