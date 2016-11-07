Акинфеев – в погоне за Блохиным. «Советский спорт» представляет «Верность клубу»

Матч 6 ноября против «Амкара» стал для Игоря Акинфеева 500-м в составе армейского клуба.

Это число сложилось у Игоря из 352 игр чемпионатах России, 49 матчей Кубка и Суперкубка России и 99 встреч в еврокубковых турнирах. Акинфеев стал первым в российской истории, кто достиг этого рубежа.

Ряд турниров, проводившихся под эгидой Федерации футбола СССР и РФПЛ не вошли в эту статистику. В частности, это Кубок федерации футбола СССР (1986–1990), Кубок премьер-лиги (2003), Кубок Первого канала (2006–2008) и Кубок Содружества (1993–2016).

Примером «силы» этих турниров может служить финал Кубка федерации футбола-1988, в котором алма-атинский «Кайрат» выиграл у бакинского «Нефтчи» 4:1. При этом тремя днями ранее закончился чемпионат СССР-1988, по итогам которого оба финалиста вылетели из высшей лиги советского чемпионата. Большинство команд выставляли на матчи турниров дублирующие составы. То же происходило и в матчах, например, Кубка премьер-лиги.

В советское время пик «500 игр» в составе одного клуба покорился только одному футболисту – киевскому динамовцу Олегу Блохину, который сыграл 432 игры в чемпионатах, 70 матчей в кубках СССР и 79 встреч в еврокубках, что в сумме дало 581 игру.

В связи с достижением Акинфеева, «Советский спорт» открывает на своих страницах футбольный клуб «Верность клубу». Пропуском в него станет не менее 400 матчей в футболках одного клуба.

В советское время, кроме Блохина, более 400 матчей за одну команду сыграли еще 16 футболистов. Два футболиста – спартаковец Федор Черенков и зенитовец Анатолий Давыдов, преодолевшие планку «400 игр» в советское время, последние матчи в карьере сыграл уже в российское время.

Клуб «Верность клубу»

Футболисты Команда Годы Всего Чссср Кссср ЕК >500











Блохин Олег Динамо К 1969-1987 581 432 70 79 >400











Черенков Федор Спартак 1977-1991, 1993-1994 494 398 42 54 Шустиков Виктор Торпедо М 1958-1972 493 427 55 11 Соколовский Михаил Шахтер 1974-1987 481 400 63 18 Бондаренко Сергей Арарат 1966-1981 456 392 49 15 Давыдов Анатолий Зенит 1975-1988, 1997 448 385 55 8 Федотов Владимир ЦСКА 1961-1975 427 382 42 3 Дасаев Ринат Спартак 1977-1988 425 335 40 50 Бурчалкин Лев Зенит 1957-1972 423 402 21 - Демьяненко Анатолий Динамо К* 1979-1990 422 333 46 43 Плоскина Владимир Черноморец Од 1975-1988 420 373 41 6 Логофет Геннадий Спартак 1960-1975 417 350 51 16 Буряк Леонид Динамо К* 1973-1984 409 304 54 51 Хусаинов Галимзян Спартак* 1961-1973 407 347 47 13 Хачатрян Ашот Арарат 1976-1991 406 366 40 - Нетто Игорь Спартак 1948-1966 403 366 37 - Веремеев Владимир Динамо К 1968-1982 401 310 47 44

* - эти футболисты также выступали за другие команды высшей лиги, до того или после, как сыграли не менее 400 матчей в одном клубе.

За 25 лет российской истории, с учетом Акинфеева, более 400 матчей за один клуб сыграли восемь футболистов, из которых половина – армейцы. Более того, уже в начале 2017 года Сергей Игнашевич может сыграть 500-й матч за ЦСКА.

Футболисты Команда Годы Всего игр ЧР КР ЕК >400











Акинфеев Игорь ЦСКА 2003-2016 500 352 49 99 Игнашевич Сергей ЦСКА* 2004-2016 494 347 48 101 Березуцкий Василий ЦСКА* 2002-2016 474 336 48 90 Березуцкий Алексей ЦСКА* 2002-2016 459 310 54 95 Титов Егор Спартак* 1995-2003, 2005-2008 442 324 41 77 Малафеев Вячеслав Зенит 1999-2015 439

328

40

71

Лоськов Дмитрий Локомотив М* 1997-2007, 2010-2013 422 321 33 68 Маминов Владимир Локомотив М 1993-2008 400 291 33 76**

* - эти футболисты также выступали за другие команды высшей лиги, до того или после, как сыграли не менее 400 матчей в одном клубе.

** - с учетом переигранного матча с австрийским «Тиролем» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов-2001/0 2.