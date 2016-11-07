«Поймайте нас на ошибке». Разбор игры «Урал» – «Терек»

В ожидании итогов официального расследования обстоятельств матча «Урал» - «Терек», носившего неоднозначный характер, «Советский спорт» оценил эту игру через призму статистики. И обнаружил характерную аномалию.

Вообще этот матч нужно смотреть. Особенно пропущенные «Уралом» мячи, описать которые цифры не в силах. У обычной команды столько курьезов не наберется за целый сезон. А еще следует обратить внимание на динамику событий. Игра была в первые полчаса, когда «Урал» владел мячом и довольно дерзко атаковал через фланг Чантурии. Но Георгий покинул поле на 33-й минуте – говорят, из-за травмы. После этого началось что-то странное. Так и хочется употребить слово «сценарий».

Вот сравнительные характеристики «Урала» и «Терека» в сезоне вообще и этом мачте в частности. (Для сезона приведены средние значения).



«Урал»



«Терек»

Сезон

Матч Сезон

Матч 10 Удары 7 10 Удары 11 35% точные 14% 32% точные 55% 836 ТТД 880 823 ТТД 793 50% Владение 56% 50% Владение 44% 15 Острые передачи 4 16 Острые передачи 18 167 Единоборства 155 183 Единоборства 155 32 Отборы 41 37 Отборы 31 12 Фолы 13 13 Фолы 9

На первый взгляд, отклонения от нормы не демонические. Один удар в створ у «Урала» (с пенальти) – не повод для обвинений. Примерно половина команд хотя бы раз за сезон в графе «удары в створ» имеют ноль. А всего лишь 4 острые передачи можно объяснить тем, что не шла игра. Хотя даже у команды ПФЛ против команды РФПЛ этот показатель, скорее всего, будет выше.

Обратил бы внимание на количество единоборств. 155 – не рекорд, но довольно мало. По индексу насыщенности борьбы (количество единоборств и перехватов обороняющейся команды в минуту владения мячом соперника), «Терек» занял 16-е место в туре. То есть когда с мячом был «Урал», меньше гостей не сопротивлялся никто. Причина - аморфность самого «Урала». Ощущение, что хозяева попросту не хотели атаковать. Либо проверяли какую-то новую тактику.

И еще о единоборствах. Если это в первую очередь контакт, то после перерыва имела место, скорее, имитация. Игрок «Терека», владеющий мячом, мог двигаться вперед, его обязательно кто-то сопровождал, но в контакт вступал крайне редко. Когда же у гостей дело доходило до обостряющих передач, игроки «Урала», бывало, вообще разбегались. Пас идет влево, а тот, кто должен преследовать оппонента, начинает движение вправо. Зоны перекрывать? Но перекрытие зон все же не подразумевает уклонения от борьбы за мяч.

Наверняка найдут объяснение своей игре квартет защитников и вратарь «Урала». И пока они ищут, изложу свои выводы.

Вот статистика Александра Данцева, левого защитника «Урала».

Сезон

Матч 10 Единоборства 19 59% выигранные 53% 3 Вверху 4 24% выигранные 25% 3 Отборы 3 73% удачные 33% 8 Подборы/перехваты 9

Место в своем амплуа по итогам тура 7 (из 11)

Показатели выше, чем в среднем за сезон. То, что через фланг Данцева прошли все голевые атаки «Терека», статистика отобразить не в состоянии. Но процент удачных отборов в сравнении со средним несколько смущает.

Пабло Фонтанелло (левый центральный защитник)

Сезон

Матч 16 Единоборства 13 69% выигранные 77% 9 Вверху 6 65% выигранные 83% 3 Отборы 4 69% удачные 50% 17 Подборы/перехваты 15

Место в своем амплуа по итогам тура 23 (из 37)

Боролся меньше, чем обычно, но успешнее. При втором голе сымитировал подкат, не помешав, а указав ногой Роши, куда тому бежать. Один из лучших центральных защитников РФПЛ Фонтанелло, (во всяком случае, по итогам прошлого сезона), занял на этот раз только 23-е место в туре.

Доминик Динга (правый центральный защитник)

Сезон

Матч 12 Единоборства 9 65% выигранные 44% 2 Отборы 1 64% удачные 100% 13 Подборы/перехваты 7

Место в своем амплуа по итогам тура 30 (из 37)

У Динги ужасные игровые показатели. Если предположить нехорошее в этом матче, то подозрения в первую очередь падут на него.

В эпизоде со вторым голом, когда Фонтанелло уже изобразил свой неповторимый подкат, Динга сделал вид, будто потерял позицию. Роши простреливал левее, Динга дернулся правее. Тут цифры бессильны, смотрите повтор.

В эпизоде с третьим голом Фонтанелло не добежал за «своим», а Динга, оставшись на линии ворот, думал: не трогать мяч совсем или сымитировать неудачный вынос с ленточки. Предпочел второе. После этого явил публике разочарование.

Дмитрий Арапов (вратарь)

Сезон

Матч 62% Отбитые удары 43% 92% Игра на выходах 33% 18 Передачи 27 88% точные 74%

Место в своем амплуа по итогам тура 16 (из 16)

То, что в этом матче сыграл Арапов, а не Заболотный, смущать не должно. Важнее, как он сыграл.

Арапов был бесподобен. 33% удачной игры на выходах – это как если бы рубль вдруг стал дороже доллара. Первый гол Арапов забил себе сам. Бывает. Во большинстве остальных эпизодов сыграл примерно так же – «бывает». В эпизоде с четвертым голом Арапов и Динга решили выяснить, кто из них главней. Лучше увидеть, чем прочитать, но у парней, похоже, вышла ничья. Голевая.

Теперь несколько визуальных оценок. Когда вратарь привозит самый курьезный гол сезона, партнеры обычно стараются его не нагружать. Однако защитники «Урала» не просто нагружали Арапова, они играли с «Тереком» в игру под названием «поймайте нас на ошибке»: в своей зоне под прессингом передавали друг другу мяч, хотя моментов для выноса было полно. Такие розыгрыши между защитниками встречаются в любой команде, но пару раз за матч. «Урал» делал это пару таймов. Наверное, еще один тактический эксперимент.

Все это сложно считать уликами: скорее, впечатлениями человека, который давно смотрит футбол. Был ли матч честным? Не исключено. Ведь у Арапова с Дингой могли разболеться зубы, а у остальных игроков — животы. С проблемами такого рода, согласитесь, нелегко играть без ошибок.