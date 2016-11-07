«Поймайте нас на ошибке». Разбор игры «Урал» – «Терек»
В ожидании итогов официального расследования обстоятельств матча «Урал» - «Терек», носившего неоднозначный характер, «Советский спорт» оценил эту игру через призму статистики. И обнаружил характерную аномалию.
Вообще этот матч нужно смотреть. Особенно пропущенные «Уралом» мячи, описать которые цифры не в силах. У обычной команды столько курьезов не наберется за целый сезон. А еще следует обратить внимание на динамику событий. Игра была в первые полчаса, когда «Урал» владел мячом и довольно дерзко атаковал через фланг Чантурии. Но Георгий покинул поле на 33-й минуте – говорят, из-за травмы. После этого началось что-то странное. Так и хочется употребить слово «сценарий».
Вот сравнительные характеристики «Урала» и «Терека» в сезоне вообще и этом мачте в частности. (Для сезона приведены средние значения).
|
|
«Урал»
|
|
|
«Терек»
|
|
Сезон
|
|
Матч
|
Сезон
|
|
Матч
|
10
|
Удары
|
7
|
10
|
Удары
|
11
|
35%
|
точные
|
14%
|
32%
|
точные
|
55%
|
836
|
ТТД
|
880
|
823
|
ТТД
|
793
|
50%
|
Владение
|
56%
|
50%
|
Владение
|
44%
|
15
|
Острые передачи
|
4
|
16
|
Острые передачи
|
18
|
167
|
Единоборства
|
155
|
183
|
Единоборства
|
155
|
32
|
Отборы
|
41
|
37
|
Отборы
|
31
|
12
|
Фолы
|
13
|
13
|
Фолы
|
9
На первый взгляд, отклонения от нормы не демонические. Один удар в створ у «Урала» (с пенальти) – не повод для обвинений. Примерно половина команд хотя бы раз за сезон в графе «удары в створ» имеют ноль. А всего лишь 4 острые передачи можно объяснить тем, что не шла игра. Хотя даже у команды ПФЛ против команды РФПЛ этот показатель, скорее всего, будет выше.
Обратил бы внимание на количество единоборств. 155 – не рекорд, но довольно мало. По индексу насыщенности борьбы (количество единоборств и перехватов обороняющейся команды в минуту владения мячом соперника), «Терек» занял 16-е место в туре. То есть когда с мячом был «Урал», меньше гостей не сопротивлялся никто. Причина - аморфность самого «Урала». Ощущение, что хозяева попросту не хотели атаковать. Либо проверяли какую-то новую тактику.
И еще о единоборствах. Если это в первую очередь контакт, то после перерыва имела место, скорее, имитация. Игрок «Терека», владеющий мячом, мог двигаться вперед, его обязательно кто-то сопровождал, но в контакт вступал крайне редко. Когда же у гостей дело доходило до обостряющих передач, игроки «Урала», бывало, вообще разбегались. Пас идет влево, а тот, кто должен преследовать оппонента, начинает движение вправо. Зоны перекрывать? Но перекрытие зон все же не подразумевает уклонения от борьбы за мяч.
Наверняка найдут объяснение своей игре квартет защитников и вратарь «Урала». И пока они ищут, изложу свои выводы.
Вот статистика Александра Данцева, левого защитника «Урала».
|
Сезон
|
|
Матч
|
10
|
Единоборства
|
19
|
59%
|
выигранные
|
53%
|
3
|
Вверху
|
4
|
24%
|
выигранные
|
25%
|
3
|
Отборы
|
3
|
73%
|
удачные
|
33%
|
8
|
Подборы/перехваты
|
9
|
|
Место в своем амплуа по итогам тура
|
7 (из 11)
Показатели выше, чем в среднем за сезон. То, что через фланг Данцева прошли все голевые атаки «Терека», статистика отобразить не в состоянии. Но процент удачных отборов в сравнении со средним несколько смущает.
Пабло Фонтанелло (левый центральный защитник)
|
Сезон
|
|
Матч
|
16
|
Единоборства
|
13
|
69%
|
выигранные
|
77%
|
9
|
Вверху
|
6
|
65%
|
выигранные
|
83%
|
3
|
Отборы
|
4
|
69%
|
удачные
|
50%
|
17
|
Подборы/перехваты
|
15
|
|
Место в своем амплуа по итогам тура
|
23 (из 37)
Боролся меньше, чем обычно, но успешнее. При втором голе сымитировал подкат, не помешав, а указав ногой Роши, куда тому бежать. Один из лучших центральных защитников РФПЛ Фонтанелло, (во всяком случае, по итогам прошлого сезона), занял на этот раз только 23-е место в туре.
Доминик Динга (правый центральный защитник)
|
Сезон
|
|
Матч
|
12
|
Единоборства
|
9
|
65%
|
выигранные
|
44%
|
2
|
Отборы
|
1
|
64%
|
удачные
|
100%
|
13
|
Подборы/перехваты
|
7
|
|
Место в своем амплуа по итогам тура
|
30 (из 37)
У Динги ужасные игровые показатели. Если предположить нехорошее в этом матче, то подозрения в первую очередь падут на него.
В эпизоде со вторым голом, когда Фонтанелло уже изобразил свой неповторимый подкат, Динга сделал вид, будто потерял позицию. Роши простреливал левее, Динга дернулся правее. Тут цифры бессильны, смотрите повтор.
В эпизоде с третьим голом Фонтанелло не добежал за «своим», а Динга, оставшись на линии ворот, думал: не трогать мяч совсем или сымитировать неудачный вынос с ленточки. Предпочел второе. После этого явил публике разочарование.
Дмитрий Арапов (вратарь)
|
Сезон
|
|
Матч
|
62%
|
Отбитые удары
|
43%
|
92%
|
Игра на выходах
|
33%
|
18
|
Передачи
|
27
|
88%
|
точные
|
74%
|
|
Место в своем амплуа по итогам тура
|
16 (из 16)
То, что в этом матче сыграл Арапов, а не Заболотный, смущать не должно. Важнее, как он сыграл.
Арапов был бесподобен. 33% удачной игры на выходах – это как если бы рубль вдруг стал дороже доллара. Первый гол Арапов забил себе сам. Бывает. Во большинстве остальных эпизодов сыграл примерно так же – «бывает». В эпизоде с четвертым голом Арапов и Динга решили выяснить, кто из них главней. Лучше увидеть, чем прочитать, но у парней, похоже, вышла ничья. Голевая.
Теперь несколько визуальных оценок. Когда вратарь привозит самый курьезный гол сезона, партнеры обычно стараются его не нагружать. Однако защитники «Урала» не просто нагружали Арапова, они играли с «Тереком» в игру под названием «поймайте нас на ошибке»: в своей зоне под прессингом передавали друг другу мяч, хотя моментов для выноса было полно. Такие розыгрыши между защитниками встречаются в любой команде, но пару раз за матч. «Урал» делал это пару таймов. Наверное, еще один тактический эксперимент.
Все это сложно считать уликами: скорее, впечатлениями человека, который давно смотрит футбол. Был ли матч честным? Не исключено. Ведь у Арапова с Дингой могли разболеться зубы, а у остальных игроков — животы. С проблемами такого рода, согласитесь, нелегко играть без ошибок.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция