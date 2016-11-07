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«Занимался футболом, но выбрал теннис». Что мы знаем о Маррее

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Энди Маррей
Энди МаррейИсточник: Reuters

Сегодня Энди Маррей впервые в своей карьере возглавил рейтинг ATP. «Советский спорт» собрал 15 известных и не очень фактов о новой первой ракетке мира.


Энди родился в спортивной семье. Его мама – Джуди Маррей – сама играла в теннис и в настоящий момент возглавляет женскую сборную Великобритании в Кубке Федерации. Дедушка по материнской линии – Рой Эрскин – в 50-е играл в Шотландской футбольной лиге (правда, за 46 матчей в течение 8 сезонов не забил ни одного гола). Старший брат Джейми – также теннисист, успешно выступающий в парном разряде и выигравший в этом сезоне Открытые чемпионаты Австралии и США.

Джейми Маррей также побывал первой ракеткой мира – правда, в парном разряде (сейчас он - 4-й). Они с Энди стали первыми в истории родными братьями, которым удалось покорить одиночный и парный рейтинги ATP.

Маррей родился и вырос в шотландском Данблейне, где в марте 1996 года произошла трагично известная «Данблейнская бойня». Бывшиq наставник местных скаутов Томас Гамильтон ворвался с оружием в здание начальной школы и убил 16 учеников, а также одну учительницу, после чего застрелился сам. Энди в этот момент находился в одном из классов и не пострадал, хотя пережитый стресс заметно сказался на характере Маррея. Любопытно, что будущий лидер рейтинга ATP посещал занятия скаутов, которые вел Гамильтон до своего увольнения.

Энди родился с редким пороком – раздвоенной коленной чашечкой (Bipartite Partella). Из-за этого Маррею приходится регулярно делать обезболивающие инъекции или пить таблетки, чтобы не испытывать боль при физических нагрузках.

Маррей в детстве также серьезно занимался футболом и даже делал определенные успехи, пока не сделал окончательный выбор в пользу тенниса в возрасте 12 лет. Кроме того, Энди очень любит бокс и автоспорт. Шотландец – завсегдатай картинг-центров.

Из неспортивных талантов Энди можно отметить его страсть к рэпу. Маррея часто называют Jaz-Z мужской раздевалки за его выступления. Вот кусочек творчества теннисиста:

В 2004 году, выиграв номинацию «Лучший молодой спортсмен года» одной из престижных спортивных премий, Маррей едва не пропустил церемонию…. поскольку случайно заперся в туалете своего отеля.

Энди стал 26-м игроком в истории, которому удалось покорить вершину одиночного рейтинга ATP с августа 1973 года (когда ввели компьютерную систему подсчета очков). Он потеснил с первой строчки Новака Джоковича, который пробыл на ней 122 недели подряд.

При этом Маррей – второй по возрасту теннисист, дебютировавший в звании первой ракеткой мира. Сейчас Энди – 29 лет, 5 месяцев и 23 дня. Старше него – только австралиец Джон Ньюкомб, впервые поднявшийся на вершину 3 июня 1974 года в возрасте 30 лет и 11 дней.

Энди установил еще один рекорд – по времени, которое понадобилось одному теннисисту, чтобы подняться со второй строчки рейтинга на первую. Второй ракеткой мира Маррей впервые стал 17 августа 2009 года и за прошедшие 7 лет провел в этом качестве 76 недель. Все это время лидерами рейтинга ATP были другие члены «Большой четверки» - Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

В 2005 году 17-летний Энди стал самым юным участником сборной Великобритании в Кубке Дэвиса за всю ее историю. В течение следующих 11 лет Маррей помог своей команде пройти из зональных групп в Мировую, а в 2016-м – выиграть турнир.

Маррей – единственный в истории мужского тенниса двукратный олимпийский чемпион в личном турнире. На его счету – золото Игр в Лондоне и в Рио. Кроме того, в 2012-м он завоевал серебро в миксте.

И да – Энди первый британец со времен Фреда Перри (30-е годы прошлого века), который выиграл турнир «Большого шлема» (US Open-2012) и Уимблдон (2013).

При этом Маррей – главный неудачник Australian Open. Пять раз он выходил в Мельбурне в финал, но всякий раз проигрывал своим соперникам. По ходу чемпионата Австралии-2016 Энди не раз отмечал, что готов в любой момент сняться с турнира и улететь домой, если его жена станет рожать (супруги ждали первенца). В итоге избранница Энди Ким Сирс «позволила» мужу остаться в Мельбурне до конца, он добрался до решающего матча, но опять уступил Новаку Джоковичу.

За карьеру Энди выиграл 3 турнира «Большого шлема», 41 титул всего и получил 53 324 019 долларов призовых (из них чуть более 10 миллионов – в текущем сезоне). Больше Маррея заработали только другие члены «Большой четверки» - Рафаэль Надаль ($78 724 627), Роджер Федерер ($98 830 825) и Новак Джокович ($104 927 878).

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