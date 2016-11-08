Тайсон и Гульбис – за Трампа, Леброн и Навратилова – за Хиллари

ЗА КЛИНТОН

Из поклонников Клинтон запросто можно собрать баскетбольную дрим-тим всех времен.

Мэджик ДЖОНСОН (баскетбол)

Пятикратный чемпион НБА организовал сбор средств в поддержку избирательной кампании претендентки на пост президента от Демократической партии. Сумма получилась внушительная – 1,3 млн долларов.

- Хиллари будет великим президентом, - уверен Мэджик.

Карим АБДУЛ-ДЖАББАР (баскетбол)

Знаменитый центровой «Лэйкерс» тоже не отделался дежурными словами поддержки. Он сочинил колонку в «Вашингтон Пост» в пользу Клинтон: «Хиллари обладает редким, но важнейшим сочетанием идеализма и практицизма, - написал Абдул-Джаббар. – Она не только может себе представить лучший мир, но и знает, что нужно предпринять, чтобы сделать его таковым».

Леброн ДЖЕЙМС (баскетбол)

Еще дальше (хотя, казалось бы, куда уж дальше!) пошел действующий лучший баскетболист мира Леброн Джеймс. Он принял участие в избирательной кампании Клинтон в Кливленде.

- У Хиллари – лучшее будущее в мире (это в 69-то лет!), - сказал Леброн четырем тысячам собравшимся.

Джейсон КИДД (баскетбол)

Выдающийся в прошлом разыгрывающий пожертвовал 5200 долларов на избирательную кампанию Клинтон.

Мишель КВАН (фигурное катание)

Но всех переплюнула двукратная медалистка Олимпийских игр фигуристка Мишель Кван, которая работает в избирательном штабе Клинтон. В работу Кван входит отслеживание постов знаменитых людей в пользу Хиллари в соцсетях.

КТО ЕЩЕ?

Судя по группе поддержки, представители сексуальных меньшинств будут голосовать сегодня за Хиллари. В числе ее сторонников - Джейсон Коллинз, первый открытый гей в НБА, теннисистки Билли Джин Кинг и Мартина Навратилова, женатая на Мисс Вселенная-1991 Юлии Лемиговой.

ЗА ТРАМПА

Экстравагантного кандидата, как и положено, поддерживают экстравагантные спортсмены.

Майк ТАЙСОН (бокс)

Железный Майк дружит с кандидатом от республиканцев около 30 лет.

- Когда встречаю его, он всегда пожимает мне руку, он уважает мою семью, - сказал Тайсон в интервью The Daily Beast. – Барак или кто-то другой, никто этого не делает. Они хотят быть такими, какие они есть и относительно ко мне и к моей семье пренебрежительно. Поэтому я и голосую за него. И если я могу сделать так, чтобы за него проголосовали двадцать, тридцать или больше людей, я сделаю это.

Деннис РОДМАН (баскетбол)

В числе почитателей Трампа всего один известный баскетболист, зато какой! Самый колоритный – Деннис Червяк Родман. «Нам не нужен еще один политикан, - написал Денис в твиттере. – Нам нужен серьезный бизнесмен, такой как мистер Трамп.

Дана УАЙТ (смешанные единоборства)

Президент крупнейшего в мире ММА-промоушена тоже старый знакомый кандидата-миллиардера.

- Всю жизнь я занимался бизнесом связанном с боями. Я знаю бойцов. И вот что я вам скажу: Дональд Трамп – настоящий боец, и я знаю, что он будет биться за эту страну, - заявил Уайт.

Холли ХОЛМ (смешанные единоборства)

Ронда Роузи поддерживала в президентской гонке Берни Сандерса, но помощь звезды ММА тому не помогла. А вот победительница Роузи Холи Холм верит в Трампа: «Мне кажется, что это человек, у которого слова не расходятся с делами».

Чак НОРРИС (каратэ, дзюдо)

Легенда боевиков хорошо знает Трампа, поскольку знаком с ним более 40 лет. «Вы будете приятно удивлены, когда он станет президентом», - уверяет соотечественников Норрис.

КТО ЕЩЕ

Если Клинтон в пристрастиях к спорту не была замечена, то трамп регулярно выходит на поле для гольфа. Тем более, что ему это ничего не стоит: он владеет 17 гольф-клубами. Неудивительно, что кандидата-республиканца поддержал легендарный гольфист Джек Никлаус и одна из самых привлекательных участниц женского тура Натали Гульбис по прозвищу Розовая Пантера.