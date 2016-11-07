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Овидий и граната. Как ругался Роберт Евдокимов

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роберт Евдокимов
Роберт ЕвдокимовИсточник: «Советский спорт»

Евгений Дзичковский — о пламенной краснодарской речи Роберта Евдокимова.

«А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!» - восклицал Аркадий Велюров в «Покровских воротах».

А кто из тренеров не ругается? Ну? Борис Аркадьев, подсказывают. Но он — не ругался. А вот чтобы в наше время?

Наверное, такие есть. Быть может, даже в России. Но поскольку про них мало что известно, не грех заподозрить связь между отсутствием брани и высотой достижений. Это во-первых. Во-вторых, посади таких тихих перед микрофоном после гостевых валидольных (слово, запрещенное к употреблению на «Матч-ТВ») 3:3 и спроси, не стыдно ли им, - боюсь, кингстоны откроются.

Да, это про главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова и его огненный спич в Краснодаре. С руганью. С выражением в адрес журналистов критики. Нелицеприятной.

Сразу надо бы расставить границы прохождения дистанции.

1. Ругаться — плохо.

2. Журналистов оскорблять еще хуже, а главное — себе дороже.

3. Пресса имеет право спрашивать, что угодно, и в тех формулировках, какие ей близки.

А теперь легкое развитие темы. Пресса должна быть готова к тем ответам, которые ей не близки. И воспринимать их так же стоически, как хочет, чтобы воспринимали ее вопросы.

Идеальным вариантом был бы, пожалуй, язвительный и ироничный ответ Евдокимова, каким он, в общем, поначалу и казался. Потом пар расширил отверстие и вырвался наружу. Жаль. Было бы красиво, если бы тренер срезал корреспондента, задавшего вопрос с налетом боления, шуткой юмора или цитатой из Овидия.

Но прозвучали другие слова. Неожиданные быть может, для самого тренера. Странно только, что они стали неожиданными и для моего коллеги. Ведь он не проигрывал только что 0:2 и не вел затем 3:2, не вырывал в гостях у фаворита тяжкую ничью. Он имел возможность просчитать варианты ответов и подготовиться к ним! Не сложилось. Бывает. Причем последнее относится к обеим сторонам. Бывают неудачные вопросы — и термоядерные ответы.

Отлично помню, как лаялся, другого слова не подберешь, со словацкой прессой тренер Владимир Вайсс на пресс-конференции во время ЧМ-2010 в ЮАР. Входили в штопор француз Раймон Доменек и португалец Виллаш-Боаш. Аргентинец Бьелса как-то появился на людях с боевой гранатой в руке, правда, угрожал ей фанатам, а не прессе. Его земляк Марадона уже не угрожал, а просто палил по журналистам из пневматической винтовки.

Евдокимов, ясно, не Марадона, и достают его СМИ в несколько меньшей степени. Но понять нервы тренера у меня, в общем, получается. Возможно, потому, что туром раньше я сидел на «Открытие Арене» в 3-м ряду, прямо за спиной у Массимо Карреры, и видел, как он гнал Ананидзе на дальний фланг. Дело было на 87-минуте, «Спартак» вел в счете, Ромулу должен был выйти вместо Джано на замену. Каррера тянул время.

До он этого пару месяцев ударно работал, этот Каррера, и ему не хотелось упускать победу в игре с ЦСКА. Есть у тренеров, знаете ли, слабость, - любовь к выигрышам. И Джано уходил с поля отнюдь не бегом, - ему, странное дело, тоже хотелось победить.

Не знаю, что оба ответили бы, спроси их кто-нибудь после игры: «Не стыдно?». Возможно, просто молча ушли бы. И Евдокимов в следующий раз так сделает: плавал, знает. Но сейчас он поступил иначе.

Подраскрылся с не самой лучшей стороны, факт. Привлек к чемпионату скандальный, но все же интерес, - тоже не поспоришь.

Однако все живое, в том числе эмоции, футболу ближе, чем рассудочность и флегма. Уж лучше, как в Краснодаре, чем 0:0 на поле и «как сложилась игра?» на пресс-конференции.

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