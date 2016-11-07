Митрюшкин пропускает, но побеждает. Как на выходных россияне играли в Европе

«Советский спорт» представляет обзор матчей европейских клубов, за которые играют или которые тренируют россияне.

Сербия

«Спартак» Андрея Чернышова обыграл «Младость» 1:0 и занимает 7-е место. Нападающий клуба «Раднички» Рамазан Исаев вышел на замену на 75-й минуте матча с «Явором» (1:0). Его клуб идет на 5-м месте.

Испания

«Вильярреал» полузащитника Дениса Черышева обыграл «Бетис» 2:0. На выход на замену российского игрока вместо автора второго гола Роберто Сориано официальный твиттер «Вильярреала» отреагировал так:

🚨 2-0 🕖 73' | Mueven ficha los amarillos. Se retira Soriano, autor del 2-0, y entra @Cheryshev. ¡Vamos, rusito 🇷🇺! #VillarrealRealBetis — Villarreal CF (@VillarrealCF) 6 ноября 2016 г.

Чехия

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отыграл весь матч против «Слована», в составе которого на 63-й минуте появился арендованный у «Краснодара» нападающий Николай Комличенко. «Спарта» с 42-й минуты играла в меньшинстве, но не пропустила – 0:0. Как это было, можно увидеть ЗДЕСЬ. Пражане занимают 5-е место, «Слован» – 9-е.

Во втором дивизионе защитник «Баника» из Остравы Артем Мещанинов отыграл весь матч против «Баника» из Соколова (0:0). Команда Мещанинова, которую возглавляет Властимил Петржела занимает 2-е место. Вот ЗДЕСЬ питерские болельщики могут посмотреть интервью Петржелы и немного понастальгировать:

Дания

Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов отыграл весь матч против «Силькеборга» (0:0). Того самого «Силькеборга», который атаковал ворота Андрея Тихонова в 1990-е. А команда Джамалдина идет лишь на 10-м месте.

Джамалдин Ходжаниязов в составе «Орхуса». Фото agf.dk

Норвегия

Нападающий «Буде/Глимт» Вадим Манзон, арендованный у «Карлсруэ», в матче последнего тура против чемпиона «Русенборга» отметился предупреждением и был заменен после первого тайма. Его команда проиграла 1:2 и вылетела во второй дивизион. Вот как это было:

Швейцария

Вратарь Антон Митрюшкин отыграл весь матч за «Сьон» против «Туна» и дважды пропустил. Но его команда выиграла 3:2 и продолжает идти на втором месте.

Антон Митрюшкин (в темном) пропускает первый гол. Фото Teleclub Sport

Турция

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер вышел на замену в матче с «Акхисаром» (3:1) на 79-й минуте. Но матч стамбульцев, занимающих 5-е место, запомнился не победой, а травмой Робина ван Перси. Были опасения, что голландец может потерять зрение после этого столкновения, но к счастью все обошлось:

Робину ван Перси порвали веко в матче "Акхисар" - "Фенербахче".

Скорее всего, он больше не будет видеть левым глазом...

Здоровья! pic.twitter.com/s61w3OPITq — Руслан Абушкин (@abushkin) 6 ноября 2016 г.

Кипр

Полузащитник «Этникоса» Александр Довбня был заменен на 79-й минуте матча с «Аполлоном», а нападающий Николай Кипиани вышел на поле 31-й минуте и отметился предупреждением. «Этникос» уступил 3:2, хотя выигрывал 2:0, и занимает 10-е место.

Голландия

Нападающий «Витесса» Аршак Корян вышел на замену на 61-й минуте, когда его команда выигрывала 1:0. Однако на 61-й минуте «Витесс» пропустил, а второй мяч был забит на 74-й минуте. Эффектное видео опасных моментов матча - ЗДЕСЬ. Клуб из Арнема идет на 9-м месте.