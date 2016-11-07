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Митрюшкин пропускает, но побеждает. Как на выходных россияне играли в Европе

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет обзор матчей европейских клубов, за которые играют или которые тренируют россияне. 

Сербия

«Спартак» Андрея Чернышова обыграл «Младость» 1:0 и занимает 7-е место. Нападающий клуба «Раднички» Рамазан Исаев вышел на замену на 75-й минуте матча с «Явором» (1:0). Его клуб идет на 5-м месте.

Испания

«Вильярреал» полузащитника Дениса Черышева обыграл «Бетис» 2:0. На выход на замену российского игрока вместо автора второго гола Роберто Сориано официальный твиттер «Вильярреала» отреагировал так:

Чехия

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отыграл весь матч против «Слована», в составе которого на 63-й минуте появился арендованный у «Краснодара» нападающий Николай Комличенко. «Спарта» с 42-й минуты играла в меньшинстве, но не пропустила – 0:0. Как это было, можно увидеть ЗДЕСЬ. Пражане занимают 5-е место, «Слован» – 9-е.

Во втором дивизионе защитник «Баника» из Остравы Артем Мещанинов отыграл весь матч против «Баника» из Соколова (0:0). Команда Мещанинова, которую возглавляет Властимил Петржела занимает 2-е место. Вот ЗДЕСЬ питерские болельщики могут посмотреть интервью Петржелы и немного понастальгировать: 

Дания

Защитник «Орхуса» Джамалдин Ходжаниязов отыграл весь матч против «Силькеборга» (0:0). Того самого «Силькеборга», который атаковал ворота Андрея Тихонова в 1990-е. А команда Джамалдина идет лишь на 10-м месте.

Джамалдин Ходжаниязов в составе «Орхуса». Фото agf.dk
Джамалдин Ходжаниязов в составе «Орхуса». Фото agf.dk

Норвегия

Нападающий «Буде/Глимт» Вадим Манзон, арендованный у «Карлсруэ», в матче последнего тура против чемпиона «Русенборга» отметился предупреждением и был заменен после первого тайма. Его команда проиграла 1:2 и вылетела во второй дивизион. Вот как это было:

Швейцария

Вратарь Антон Митрюшкин отыграл весь матч за «Сьон» против «Туна» и дважды пропустил. Но его команда выиграла 3:2 и продолжает идти на втором месте.

Антон Митрюшкин (в темном) пропускает первый гол. Фото Teleclub Sport
Антон Митрюшкин (в темном) пропускает первый гол. Фото Teleclub Sport

Турция

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер вышел на замену в матче с «Акхисаром» (3:1) на 79-й минуте. Но матч стамбульцев, занимающих 5-е место, запомнился не победой, а травмой Робина ван Перси. Были опасения, что голландец может потерять зрение после этого столкновения, но к счастью все обошлось:

Кипр

Полузащитник «Этникоса» Александр Довбня был заменен на 79-й минуте матча с «Аполлоном», а нападающий Николай Кипиани вышел на поле 31-й минуте и отметился предупреждением. «Этникос» уступил 3:2, хотя выигрывал 2:0, и занимает 10-е место.

Голландия

Нападающий «Витесса» Аршак Корян вышел на замену на 61-й минуте, когда его команда выигрывала 1:0. Однако на 61-й минуте «Витесс» пропустил, а второй мяч был забит на 74-й минуте. Эффектное видео опасных моментов матча - ЗДЕСЬ. Клуб из Арнема идет на 9-м месте.    

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