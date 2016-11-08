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Андрей Тихонов: Матч «Спартака» и «Томи»? Это было испытание

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Тихонов
Андрей Тихонов

Андрей Тихонов, главный тренер «Енисея», который борется за выход в премьер-лигу, дал интервью «Советскому спорту», в котором посетовал на судейские ошибки. А говоря о матчах в холода, высказался за проведение таких игр в манежах.

- «Динамо» так и не смогло в этом сезоне выиграть у вашей команды. 0:0 в Красноярске, теперь 2:2 в Химках…
- В обороне мы почти не допускали ошибок, а голы, которые нам забили… Один из метрового офсайда, второй – удар на удачу. Мяч попал в «девятку». А так мы почти не дали сопернику создать голевых моментов.

- Помимо гола из офсайда, о котором вы говорите, был эпизод, когда судья Алексей Сухой не увидел, как Бечирай атаковал Чернова.
- Да, сначала судья не увидел явный офсайд. Понимаю, когда момент сложный – защитник выходит, нападающий врывается. Быстрое перемещение, можно офсайд не увидеть. А когда человек просто стоит в офсайде, мяч отскакивает к нему и футболист соперника забивает, то не понимаю судей в таких моментах. Или удар локтем в горло нашему игроку… Будем подавать жалобу. Такие вещи оставлять без внимания нельзя. Бывает, случайно люди локтем попадают в голову. А тут целенаправленный удар в горло.

- В предыдущем матче с «Тюменью» тоже ведь были удаления.
- С «Тюменью» у нас удаляют игрока из-за того, что два футболиста столкнулись плечами. Просто один упал и показал, как будто ему больно. А тут был целенаправленный удар. В горло или в лицо. Пускай разбираются. А мы посмотрим, как относятся к разным командам.

- Недавно поменялся руководитель департамента судейства и инспектирования. Будут ли перемены в судействе?
- Пока не знаю. Меня интересует моя команда и моменты, которые происходят в наших матчах. Как там у других – пусть разбираются. В дела других команд лезть не собираюсь.

- Несколько матчей до зимней паузы. У вас есть опасения за судейство ваших игр, учитывая такую тенденцию?
- Это не тенденция, а ошибки. Может, стечение обстоятельств. На судей никогда не жалуюсь. Не думаю, что есть предвзятость.

- Зима в Красноярске давно, теперь она пришла и на большую часть территории страны. Опасаетесь из-за того, что какие-то матчи могут отменить или перенести?
- Если говорить о наших домашних матчах, то у нас есть манеж. Поэтому не беспокоимся. Вот «Балтика» после матча в Тюмени домой не полетела – сразу к нам, в Красноярск. У нас в манеже тренируются. Никаких проблем.

- Вы нормально относитесь к матчам на искусственном поле, тем более в манеже?
- Если есть манеж, лучше там играть, чем в грязи или на снегу и ветру. Футбол должен быть похож на футбол, а не на испытания для футболистов и болельщиков.

- В прошедшем туре «Спартак» играл при минус 13 с «Томью». Это было испытание или футбол?
- Они играли на зеленом нормальном поле. Ну, да, было немножко снега… Конечно, это испытание для футболистов и болельщиков. Конечно, лучше проводить матчи в лучшую погоду. Если такой погоды нет, приходится такие матчи проводить. Если б у всех были такие манежи, как в Красноярске, смысл играть при минус 15 градусах на улице, когда есть качественный манеж.

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