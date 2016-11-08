Валерий Масалитин: В этом году «Зенит» обыграют «Краснодар» и потом «Ростов»

Экс-нападающий ЦСКА поделился мнением об игре команды Леонида Слуцкого, а также дал прогноз - кто, кроме «Терека», до зимней паузы сможет отобрать очки у «Зенита».

«ДА РАЗВЕ МОЖЕТ ДИКТОР С МИКРОФОНОМ ПОДБОДРИТЬ?»

- Почему «Зенит» проиграл «Тереку»?

- Питерцы начали с позиции атакующей команды, забили хороший гол, причем в этот момент в штрафной «Терека» было пять игроков «Зенита»! Пропустили необязательный гол и «поплыли», потерялись, и тут же получили второй. Хозяева, пропустив, не полетели вперед шашки наголо, а играли в свой футбол. Причем как в начале встречи, так и в конце - не было же такого, чтобы они только отбивались. В принципе, там должна быть ничья, «Терек» не наиграл на победу.

- Питер уступил, но кто-то из «Зенита» понравился?

- Витсель, лучшего полузащитника не найти! Всегда на своем уровне, такое впечатление, мяч вообще не теряет, хотя я не Бубнов, ТТД не считаю.

- Диктор в Грозном кричал в микрофон. Скажите, как бывший футболист, это влияет на игру?

- Да чем он может подбодрить? Вот болельщики - это да, кричат так, что ничего другого не слышишь. Когда полный стадион и народ за тебя, ноги сами несут. Хочешь, не хочешь, а бежишь - хоть вперед, хоть назад. Столько сил, не знаешь, куда их деть! Несешься, как сумасшедший, глаза по полтиннику, будто скипидару в одно место плеснули!

- До зимней паузы у «Зенита» четыре матча («Крылья» и «Уфа» в Питере, «Краснодар» и «Ростов» в гостях), кому-то, кроме «Терека», по силам его обыграть?

- «Краснодару» и «Ростову», им тоже нужны места в еврокубках, (первое и второе займут «Зенит» со «Спартаком»). «Ростову» - точно, он дома никого не отпускает, в том сезоне и ЦСКА прибил, и «Зенит», и «Спартак».

«СПАРТАК» ЖЕ ВЫПУСКАЛ МОЛОДЕЖЬ, ЦСКА ТОЖЕ ДОЛЖЕН»

- Вам понравилось, что в матче против «Амкара» ЦСКА бился?

- Ну еще бы они на таком стадионе, да при своих зрителях не бились! Но кроме желания должно быть и мастерство, а его нет. Как и агрессии в атаке, в нападении играли, как придется. С «Амкаром» все понятно - от обороны, на контратаках плюс стандартные положения. А как играл ЦСКА? В позиционном нападении, это ясно, раз «Амкар» отошел к своим воротам, но где мысль?

- Как вам молодой нападающий Федор Чалов?

- Сложно выходить в такой игре, да еще на заснеженном поле - свои лучшие качества не проявишь. Хотя желание у парня было огромное! Неплохой матч провел Тошич - создавал моменты, обострял, наконец-то забил.

- Как вы думаете, каков план руководства ЦСКА на ближайшие месяцы?

- В клубе нет денег. Значит, трансферов не будет, усиления можно не ждать и надо обходиться своими силами.

- Совсем никаких приобретений?

- Ну, максимум одна покупка, нападающий-то забивной нужен. В это время дубль идет на первом месте, удачно выступает в Лиге чемпионов. Неужели в молодежной команде нет хороших ребят, которые выделяются? Ну выпусти ты их минут на 10-15, дай им шанс, чтобы они почувствовали, что могут играть в основном составе. Должно же быть поощрение за хорошую работу в дубле! Большой плюс в том, что это свои воспитанники, им не надо платить много денег. В прошлом году «Спартак» выпускал молодежь и в основе теперь центральный защитник Кутепов.

- В чемпионате Росси надо выпускать дублеров, это понятно...

- Да и в Лиге чемпионов можно. Ты после первого тайма проигрываешь 0:3, ничего не светит, ну выпусти ты парней - на фланг, в опорную зону, центрального защитника, пусть они почувствует, что такое большой турнир. Если бы начали это делать года три назад, сейчас бы имели хороший запас для ротации и такой «ямы» у ЦСКА не было.



