«Отказалась твоя любимая Серена». Светлана Кузнецова в «Вечернем Урганте»
Спортсмены не так часто бывают в одном из главных шоу Первого канала. Теннисистка Светлана Кузнецова заслужила.
Кузнецова выдала суперконцовку сезона: победа на «Кубке
Кремля», полуфинал на Итоговом турнире на следующей же неделе – лучший сезон за
последние пять лет, место в топ-10 и приглашение в шоу к Ивану Урганту.
Света была в шикарном черном платье, с обновленной прической
– об этом, кстати, поговорили отдельно – и огромной порцией обаяния.
– Отказалась твоя любимая теннисистка Серена Уильямс, – Кузнецова
шикарно потроллила Урганта на вопрос о том, как ей удалось попасть на Итоговый
турнир в Сингапур. До этого главной ассоциацией с тегами «Ургант» и «теннис»
была скандальная история с Шамилем Тарпищевым.
А еще Света прекрасно шутила про оплату шикарного самолета
до Сингапура и рассказывала забавную историю про выбор ножниц для того, чтобы
отстричь кусок своей косы прямо во время игры с Агнешкой Радванской.
Ею стоит полюбоваться.