«Отказалась твоя любимая Серена». Светлана Кузнецова в «Вечернем Урганте»

Спортсмены не так часто бывают в одном из главных шоу Первого канала. Теннисистка Светлана Кузнецова заслужила.

Кузнецова выдала суперконцовку сезона: победа на «Кубке Кремля», полуфинал на Итоговом турнире на следующей же неделе – лучший сезон за последние пять лет, место в топ-10 и приглашение в шоу к Ивану Урганту.

Света была в шикарном черном платье, с обновленной прической – об этом, кстати, поговорили отдельно – и огромной порцией обаяния.

– Отказалась твоя любимая теннисистка Серена Уильямс, – Кузнецова шикарно потроллила Урганта на вопрос о том, как ей удалось попасть на Итоговый турнир в Сингапур. До этого главной ассоциацией с тегами «Ургант» и «теннис» была скандальная история с Шамилем Тарпищевым.

А еще Света прекрасно шутила про оплату шикарного самолета до Сингапура и рассказывала забавную историю про выбор ножниц для того, чтобы отстричь кусок своей косы прямо во время игры с Агнешкой Радванской.



Ею стоит полюбоваться.