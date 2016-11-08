Борис Майоров: На Кубке Первого канала мы этой сборной уже точно не увидим

Двукратный Олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает игру сборной России на Кубке Карьяла и рассуждает о ее будущем.

В Хелисинки с нашей командой произошел забавный казус. Сборная России дважды забила в меньшинстве. И только раз – имея численный перевес.

- Почему сборным Олега Знарка никак не дается игра в неравных составах?

- Это, конечно, минус, - соглашается Борис Майоров. - И дело не только в том, что мы плохо реализуем большинство. Мы все свои три шайбы на турнире пропустили, играя в меньшинстве. Две от шведов и одну от финнов.

Но тут я солидарен с Олегом Знарком. Постановка игры в неравных составах – длительный и сложный процесс. Он требует гораздо большего числа тренировок. А в современных условиях у наставников на это нет времени.

Сборная России первую тренировку перед «Карьяла» провела 1 ноября. На следующий день перелет в Хельсинки. И сразу за ним уже матч – ну когда тут большинство ставить?!

Потому мы и реализовали лишнего только в третьем поединке на турнире.

… Молодая сборная России на Кубке Карьяла обыграла и хозяев турнира финнов, и прошлогодних победителей Евротура шведов.

- Почему куда более опытные противники не оказали нам достойного сопротивления?

- У финнов сейчас спад в хоккее, - отмечает Борис Майоров. - Я, когда сейчас был в Хельсинки, побеседовал там с одним местным хоккейным специалистом. И услышал: «Я за финским чемпионатом сейчас почти не наблюдаю. Там смотреть просто нечего!».

Тоже самое впечатление складывается и от игры сборной Суоми. Похоже на кризис, который происходит во время смены кадров. Хотя 5:1 в нашем матче – это слишком. С учетом того, как складывалась игра, более справедливым был бы счет 3:1. Да и финские игроки в КХЛ ничем особенным не выделяются.

Шведы, хоть и проиграли все матчи на турнире, как раз произвели неплохое впечатление. По крайней мере против России они сражались неплохо, на равных.

Была у меня и короткая неформальная встрече с руководителями чешского хоккея. Там тоже играла молодая команда! Да вы сами посмотрите – у них в первом звене играет 26-летний Лукаш Радил, который ничем особенным не выделяется в «Спартаке».

Надо учесть, что это только первый этап Евротура. На нем все тренеры экспериментируют .

…На Кубке Карьяла Олег Знарок рискнул и победил.

- Но надо ли ему рисковать дальше и идти с этим составом на Кубок Первого канала и чемпионат мира?

- Я убежден, что уже через месяц, на Кубке Первого канала эта команда будет серьезно обновлена, - считает Борис Майоров. - Надо ведь давать практику и основным игрокам сборной. А таких у нас немало.

Те, кто сыграл сейчас на «пятерку», возможно, и останутся. А вот с «четверкой» пройти конкурс на российский этап Евротура будет трудно.

Скорее всего останутся вратари. Но вот в оборону добавятся Белов, Чудинов, Денисов… В нападении можно назвать навскидку еще больше фамилий. Просто не хочется сейчас навязывать их тренерам сборной. Пусть принимают решение сами.





