«Меня домогалось привидение». Итоги недели в НБА

Травма и возвращение Мозгова, подвиги Леброна Джеймса и необычная встреча Метты Уорлд Писа в одном из отелей Оклахома-Сити. Чем запомнилась прошедшая неделя в НБА?

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

Леброн ДЖЕЙМС и Джордж ХИЛЛ

Офис НБА традиционно выделил двух лучших игроков в каждой из конференций. На Востоке второй раз подряд победил Леброн Джеймс. Король помог родной команде выиграть три матча из трех, выдал линейку 24,7 очка – 9,3 подбора – 11,3 передачи в среднем за игру, плюс до кучи обошел Хакима Оладжувона в списке лучших снайперов в истории Лиги (Леброн теперь замыкает ТОП-10). В общем, обычные трудовые будни Джеймса.





Вот на Западе, с ее-то конкуренцией, приз «Игрока недели» сенсационно отошел… Джорджу Хиллу. Почти что «ноунейм» из «Юты» откровенно «зажег», набирая по 20,8 очка, 3,3 подбора, 5,8 передач в среднем в четырех встречах, три из которых «джазмены» выиграли (что, кстати, само по себе – достижение). Так что даже заслуги Джеймса Хардена, Блэйка Гриффина, Криса Пола, Рассела Уэстбрука и Дэмиана Лилларда отошли на второй план. Хотя все эти ребята – старт сборной конференции на Матче звезд! А вот позовут ли на подобный матч Хилла – большой вопрос.





МОЗГОВ

Удар локтем в глаз от соперника – не самое приятное, что происходит в баскетболе. Мало того, что после матча с «Индианой» Мозгов стал похож на Фореста Уитакера, так еще врачи заметно опасались, как бы центровому «Лейкерсу» не сломали основание глазницы (это в довесок к сотрясению, которое при таких стычках более, чем возможно). К счастью, обошлось – наш парень пропустил лишь одну встречу (против «Атланты»), затем вернулся на паркет и помог ЛАЛ добыть две победы. В том числе – разгромить хваленый «Голден Стейт» (117:97) и крепкий «Финикс» (119:108). «Лейкерс больше – не слабая команда. Они способны на многое», - признал форвард «Воинов» Дреймонд Грин. Сам Мозгов традиционно уступает большую роль в атаке потенциальным звездам, выбранным на драфтах, хотя против «Санс» провел лучшую игру в сезоне, набрав 14 очков, к которым добавил 8 подборов. А в кольцо «Голден Стейт» забил такой «парашют» с подачи Д’Анджело Рассела, что вошел в ТОП-10 лучших моментов дня!

РЕКОРД

Ну… Почти рекорд. И тем не менее – Демар Дерозан стал первым игроком за 20 лет, кто в пяти стартовых матчах регулярки набирал 30 очков и более. В 1986-м такое последнему удавалось Майклу Джордану. Обидно, что серия все же прервалась – в кольцо «Сакраменто» в воскресенье свингмен «Торонто» накидал «всего» 23 балла, и даже так все еще остается во главе списка лучших бомбардиров лиги! Да, перебить текущие дерозановские 33,7 очка в среднем за матч пока не удалось ни Дюранту, ни Хардену, ни Уэстбруку. А ведь ребята стараются!





МАТЧ

Эту встречу ждали где-то с июня – как только Дюрант объявил о переходе в «Голден Стейт». Но зрелище в плане интриге вышло, признаем, так себе. Свою бывшую команду MVP-2014 просто уничтожил, повторив личный рекорд результативности (39 очков, из них 29 – в первой половине) и поспособствовав разгрому «Оклахомы» 122:96. Рассел Уэстбрук выглядел бледно на фоне самого себя – правда, все же оформил дабл-дабл (20 + 10 передач). В общем, битвы не получилось. Тем не мене, для «Тандер» это поражение стало первым и пока единственным в сезоне. А вот «Воины» в следующем матче легли под «Лейкерс» и проиграли второй раз. Не такого старта ждали от «Голден Стейт»!





СЕРИЯ

К слову, в той самой встрече с «Лейкерс» прервалась важная серия – Стефен Карри впервые за 158 встреч не попал ни одной трешки! Парень, который кладет мяч в кольцо из раздевалки, смазал все 10 своих дальних попыток. Он все равно держит рекорд – так регулярно долго попадать из-за дуги до Карри в НБА никому не удавалось! Теперь же родилась еще одна интрига – сможет ли Стефен собственный рекорд побить.

ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ

И да – о снайперах. Рэй Аллен завершил карьеру. Тот самый Аллен, который забил больше всего трешек в НБА (2973), официально заявил, что на площадку не вернется. Впрочем, сама возможность этого казалась фантастичной – Рэю, все же, 41 год, и он пропустил два последних сезона. Конечно, Карри когда-нибудь побьет результат Аллена, но пока даже сам Стеф признает – именно Рэй остается лучшим снайпером в истории.





КОРТЕЖ

Кайри Ирвинг, Джей-Ар Смит и Иман Шамперт опоздали на матч против «Филадельфии» из-за того, что… дорогу к «Веллс-Фарго Центру» перекрыли ради кортежа вице-президента США Джо Байдена. Последний ехал с предвыборного митинга Хиллари Клинтон и так, случайно, помешал трем ключевым игрокам «Кливленда» вовремя добраться до арены. В итоге все они пропустили разминку и провалили матч – Ирвинг вовсе набрал всего 8 очков. «Кавс», правда, выиграли – 102:101. Леброн, как обычно, всех спас.

ПРИЗНАНИЕ

- Привидения были рядом. Они обступили меня. Я не стал сопротивляться, просто принял все происходящее, как есть. Но на одно из них я подам в суд. Ведь это привидение стало буквально домогаться и трогать меня в неприличных местах!

Метта Уорлд Пис (он же – Рон Артест, он же – самый одиозный игрок «Лейкерс») рассказал много интересного об отеле в Оклахома-Сити, где его команда заночевала перед матчем с «Тандер». Верить или нет – решайте сами. Но Метта точно порадовал фанатов! К слову, отель – Skirvin Hilton – не первый раз упоминается в контексте живущих там привидений. О встречах с паранормальными явлениями в его апартаментах рассказывал многие. Лу Уильямс, Лэрри Нэнс и Ивица Зубац предпочитают селиться в других отелях за свои деньги, а «Чикаго» отказался от визитов в Skirvin после 2014 года, когда с привидениями там тесно познакомились Тадж Гибсон и Деррик Роуз.

Правда, этих ребят, вроде, не домогались.