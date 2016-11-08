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«Кучеров признан лучшим в НХЛ, а клуб из Вегаса ищет имя». 5 гвоздей (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Кучеров
Никита КучеровИсточник: Associated Press

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

Вот что бывает, когда в игровом дне НХЛ только три матча. Первой звездой по нашей версии становится форвард «Айлендерс» Николай Кулемин, который обычно тише воды, ниже травы, делает черновую работу по всей площадке. Теперь Коля забил первый гол в сезоне, при этом показав полезность «+2». А вообще последний раз Кулемин отличался в атаке аж 10 апреля.

Этот матч был немного странным, потому что победная шайба оказалась на счету типичного силовика Кала Клаттербака, чья задача – выжигать силовыми приемами все ледовое пространство вокруг себя. А еще первый гол забил Эндрю Лэдд, которого брали как звезду на усиление из «Чикаго». Он ведь подписал семилетний контракт! Но ветеран играл так ужасно, что в итоге оказался в четвертом звене.

«Айлендерс» прервал серию из трех поражений. Да, старт получился так себе, но еще есть шансы заскочить в зону плей-офф. А вот у «Ванкувера» дела гораздо хуже. После неплохого старта канадский клуб проиграл девять матчей подряд! И теперь идет на предпоследнем месте в НХЛ. Будет можно ухватить на драфте какого-нибудь перспективного новичка. Но вряд ли это главная цель «Кэнакс» на этот сезон.

ЦИФРА ДНЯ


«Бостон» разгромил «Баффало» (4:0) и показал публике пару красивых цифр. Во-первых, главный тренер Клод Жюльен, который раньше также работал в «Нью-Джерси» и «Монреале», одержал 400-ю победу в карьере – конкретно на посту в «Брюинз».

Это рекорд клуба, который и раньше принадлежал Жюльену. А лидирует в списке самых побеждающих тренеров в истории НХЛ, конечно, Скотти Боумэн (1244). За ним идут действующий наставник «Чикаго» Жоэль Кинневилль (801), Эл Арбур (782) и друг всех «блюзменов» Кен Хичкок (708).

Во-вторых, Туука Раск сделал 32-й сухарь в карьере и вышел на третье место в истории «Бостона» по этому показателю, опередив Тима Томаса (31). А раньше ведь Раск считался сменщиком великолепного Тима. Мы все помним те дни. Лидеры же в истории «Брюинз» - Тайни Томпсон (74) и Фрэнк Бримсек (35). Динозавры той эпохи, когда в НХЛ слишком много не забивали.

ЧЕСТЬ ДНЯ

Да, этот матч «Тампе» не удался – «молния» проиграла «Флориде». Но лига объявила лауреатов минувшей недели. Оказалось, что форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой во всей НХЛ. В трех матчах он набрал 7 (3+4) очков, а «Тампа» набрала 5 очков из шести. Никита повторил личный рекорд, заработав 4 (2+2) очка за матч – под горячую руку ему попался «Айлендерс». И вообще вышел на третье место среди лучших бомбардиров НХЛ.

Вторая звезда – вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд, одержавший три победы в трех матчах при одном сухаре и 97,1% отраженных бросков. Благодаря своему голкиперу «ястребы» выдали победную серию и взлетели на первое место на Западе.

Третья звезда – центр «Рейнджерс» Кевин Хэйес, который помог нью-йоркскому клубу одержать все четыре победы на неделе, а сам набрал 6 (4+2) очков. Вообще «рейнджеры» забивают больше всех в лиге, хотя очень ярких звезд у них в атаке не видно. Это ровная рабочая команда.

ОЖИДАНИЕ ДНЯ

Клуб из Лас-Вегаса еще не вступил в лигу, но постоянно дает повод говорить о себе. Например, корреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский на недавнем матче «Ред Уингз» увидел среди аккредитованных в ложе прессы скаута «Вегаса». То есть ребята уже просматривают игроков на будущий год. А еще им предстоит верховодить на драфте расширения, когда они смогут забирать незащищенных игроков из других команд. Например, внести под защиту можно только одного вратаря. И в «Лас-Вегасе» ожидается какой-нибудь перспективный тандем в виде Андрей Василевский – Мэтт Мюррей.

А теперь владелец «Лас-Вегаса» Уильям Фоли объявил, что презентация команды переносится с 18 на 22 ноября. Главная интрига – каким же будет название клуба? Уже сообщено, что там будет слово «рыцари». Но какие? Золотые рыцари, Серебряные рыцари, Бронзовые рыцари, Рыцари пустыни…

Цветами клуба будут серый, золотой и красный. Можно назвать Рыцари круглого стола. Все равно ведь все гостевые команды перед выходом на лед будут играть на рулетке.

КОНТРАКТ ДНЯ

Мы уже забыли, что есть такой игрок. Защитник Джейк Труба выступал на Кубке мира за сборную молодых звезд Северной Америки. А потом куда-то пропал. У него ведь не было контракта с «Виннипегом», и переговоры затянулись.

Если бы Труба не подписал новый договор с «Джетс» до 1 декабря, то не смог бы выступать в НХЛ – и поехал бы куда-нибудь в «Авангард». Но в итоге стороны ударили по рукам. Труба получил двухлетний контракт на $6 млн.

Интересно, что теперь будет с сентябрьским требованием Джейка отправить его в другой клуб, потому что в «Виннипеге» его используют не на той позиции и редко выпускают в большинстве? Может, «Джетс» его подписали, чтобы обменять?

Увидим.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Николай КУЛЕМИН (Айлендерс)

Забил первый гол в сезоне в матче с «Ванкувером» (4:2)

2** - Владислав НАМЕСТНИКОВ (Тампа-Бэй)

Не отметился минусом, нанес 3 броска в матче с «Флоридой» (1:3)

3*** - Дмитрий КУЛИКОВ (Баффало)

Четырежды ловил шайбу на себя в матче с «Бостоном» (0:4)

ЦИТАТА ДНЯ

«Даже не сомневайтесь, Сидни Кросби – лучший хоккеист мира. Я смотрю почти каждый его матч. Карьера уже будет удачной, если получится сделать хотя бы четверть того, что добился Сид. Он ведь выиграл в хоккее почти все, что можно».

Коннор МАКДЭВИД, капитан «Эдмонтона» - о предстоящем матче против «Питтсбурга».

ТАБЛО ДНЯ

Флорида – Тампа-Бэй – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Маршессо, Р.Смит, Маккензи – Палат

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 5, 23.46)

Наместников (0+0; 0, 0, 3, 12.53)

Нестеров (0+0; 0, 0, 0, 13.14)

Айлендерс – Ванкувер – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Чимера, КУЛЕМИН, Клаттербак, Лэдд – Д.Седин, Маркус Гранлунд

А: Кулемин (1+0; +2, 0, 2, 17.04)

В: Трямкин (0+0; -2, 0, 1, 17.38)

Бостон – Баффало – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Маршан, Крейчи, Рили Нэш, Пастрнак

Б: Куликов (0+0; -1, 0, 2, 23.34)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В ОП П Ш О

Метрополитен дивизион

Рейнджерс 13 10 0 3 55-29 20

Питтсбург 12 8 2 2 37-31 18

Вашингтон 11 8 1 2 33-24 17

Нью-Джерси 11 5 3 3 26-25 13

Филадельфия 13 6 1 6 47-48 13

Коламбус 10 5 2 3 32-21 12

Айлендерс 13 5 2 6 37-40 12

Каролина 11 3 3 5 29-38 9

Атлантический дивизион

Монреаль 12 10 1 1 39-28 21

Тампа-Бэй 13 7 1 5 41-38 15

Оттава 11 7 0 4 29-28 14

Бостон 12 7 0 5 30-32 14

Торонто 12 5 3 4 37-41 13

Флорида 13 6 1 6 35-33 13

Детройт 13 6 1 6 35-35 13

Баффало 12 5 2 5 25-29 12

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В ОП П Ш О

Центральный дивизион

Чикаго 13 9 1 3 47-33 19

Сент-Луис 13 7 2 4 31-34 16

Миннесота 11 6 1 4 33-22 13

Даллас 12 4 3 5 31-38 11

Виннипег 13 5 1 7 34-41 11

Колорадо 11 5 0 6 22-33 10

Нэшвилл 11 3 3 5 28-35 9

Тихоокеанский дивизион

Эдмонтон 13 9 1 3 40-31 19

Анахайм 13 6 2 5 35-30 14

Сан-Хосе 12 6 0 6 27-32 12

Лос-Анджелес 12 6 0 6 28-32 12

Калгари 14 5 1 8 36-51 11

Ванкувер 13 4 1 8 22-38 9

Аризона 11 4 0 7 31-42 8

БОМБАРДИРЫ: АНИСИМОВ Чикаго – 17 (8+9) очков, П.Кейн Чикаго – 16 (5+11), КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 15 (4+11), Шейфеле Виннипег, Стэмкос Тампа-Бэй – по 14 (7+7), Макдэвид Эдмонтон – 14 (5+9), Жиру Филадельфия – 14 (3+11)… ПАНАРИН Чикаго – 13 (5+8), МАЛКИН Питтсбург – 12 (6+6), ОВЕЧКИН Вашингтон – 11 (7+4), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 11 (5+6).


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