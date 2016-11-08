Марио Балотелли: У меня еще есть время вернуться на прежний уровень

Марио Балотелли в составе "Ниццы" Источник: Reuters

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли в интервью изданию Telefoot рассказал о своих впечатлениях от чемпионата Франции, а также поведал о планах на будущее.

– Как оцените ваш новый клуб?

– Ницца – очень хорошая команда, даже когда не играет Балотелли. Вы видите, что и без меня клуб отлично справляется со своей работой, несмотря на поражение в последнем матче. Горжусь тем, что наш клуб находится в верхней части турнирной таблицы, но лично мне этого недостаточно. Хочу играть больше, чтобы улучшить свою статистику. Больше голов – вот моя цель.



– Может ли «Ницца» выиграть Лигу чемпионов?

– Это возможно, но сотворить подобное очень тяжело. Мы сумели выиграть 11 матчей, поэтому шансы есть. У нас достаточно хороших игроков. Например, Плеа Алассан. Этот парень очень талантлив, я впечатлен его игрой. Он может стать лучшим футболистом, если продолжит в том же духе.



– Вы даете советы своим партнерам?

– Знаете, не люблю много говорить. Но когда возникают ситуации, где футболист не может разобраться сам, стараюсь помочь. В любом случае, решение остается за ним, это выбор каждого человека. Но для меня самое важное – забить и принести результат, а не заниматься болтовней.



– В вашей жизни произошли изменения?

– Теперь я не мальчик, а настоящий мужчина. Вот в чем разница. У меня еще есть время, чтобы вернуться на прежний уровень, и если мне это удастся, то я, в первую очередь, помогу команде. Сейчас я готов на 60-65 процентов.



– Какие у вас впечатления от чемпионата Франции?

– Здесь каждый матч дается непросто. Когда я приехал сюда, то думал совсем иначе, и это не потому, что я недооценивал Лигу 1. Просто не ожидал, что здесь все на уровне чемпионата Англии или Италии.



– Вы знаете, что ваша футболка – самая востребованная среди болельщиков «Ниццы»?

– Правда? Очень рад. Ни в одном клубе, где я играл, фанаты так не относились ко мне. Конечно, в «Интере», «Милане», «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» меня старались поддерживать, но такого приема не было никогда, – сказал Балотелли.

Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел на клубном уровне 9 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.



