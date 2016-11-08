Назло банкирам. «Молодежка» победила в первом матче Суперсерии

Молодежная сборная России вопреки обстоятельствам взяла верх над сборной Западной лиги.

ЭКСТРИМЧИКА НЕ ХЛЕБНУЛИ

Принс Джордж – крупнейший по численности населения город в северной части Британской Колумбии с населением 80 981 чел. (в агломерации 83 225 чел.) и известен как «Северная столица Британской Колумбии», – говорит нам «Википедия» о месте проведения первого матча суперсерии, или как она нынче зовется официально CIBCCHLCanadaRussiaSeries. То есть титульного спонсора в лице популярной сети закусочных сменил один из самых крупных банков Канады. Значит, любители называть шестиматчевое противостояние российской «молодежки» со сборными канадских юниорских лиг «бутербродной» серией могут смело пофантазировать на тему нового неофициального прозвища. «Банковская» серия (первое, что приходит на ум), наверное, слишком банально – полета мысли нет.

К банковской теме вернемся позже, а пока пара слов о Принс Джордж для дневника наблюдений за географией суперсерии. Жизнь здесь вопреки заверениям мудрых умов совсем не столичная. Первая ночевка в Канаде пришлась на субботу, и стало понятно, что в городе живут по советам экс-капитана футбольной сборной России. Проще говоря, все сидят по домам. В самый «тусовый» день недели в центре на улицах вообще ни души.

– Хлебнете экстримчику, дворец доисторический – пугал весной после объявления расписания серии ветеран трех сезонов в Западной лиге, серебряный призер минувшего МЧМ Радель Фазлеев, ныне выступающий в фарме «Филадельфии».

Оказалось, вполне себе пристойно. Бывало пострашнее, как говорится. Забавно только, что дверь в тренерскую комнату Валерию Брагину и его помощников украшал указатель «офис». Комментаторы бессменного вещателя турнира телеканала Sportsnet Сэм и Ар.Джей имеют давнюю историю отношений с тренером. Они стремятся обсудить с наставником различные нюансы, а Валерий Николаевич в шутку называет их шпионами и соглашается на интервью далеко не всегда.

– Босс в офисе? – спросили коллеги, добравшись до места дислокации тренеров, искренне радуясь своей шутке.

Пока ждали Брагина, парочка рассказала о том, что в сборной Запада несколько железных кандидатов на поездку на МЧМ, по их версии. Оба вратаря, тройка защитников и два-три нападающих.

Многочисленных скаутов из нашей команды больше всех интересовал Клим Костин. 17-летний динамовец должен высоко уйти на ближайшем драфте, поэтому повышенный интерес к нему объясним. Но помимо профессиональных задач у представителей вида наблюдателей хоккейной фауны бурную дискуссию вызвало отсутствие знаменитых сэндвичей, которые предыдущий спонсор предоставлял в изобилии.

– Ну раз теперь новый спонсор по финансовой части, может карточки какие-нибудь выдадут, – заметил я, и неожиданно вроде бы поверхностный каламбур вызвал взрыв смеха у любителей фастфуда. По шуткам, будем считать, наша взяла.

ПРОСТО БИЗНЕС – НИЧЕГО ЛИЧНОГО?

Да вот уже вскоре банковский вопрос получил совершенно неожиданное продолжение. Судите сами: 11 ноября в Канаде отмечают день памяти солдат, отдавших жизнь за родину. Наверное, постоянные телезрители суперсерии не раз замечали мак на одежде тренеров и болельщиков. В предыдущие годы ветеранов также чтили в предыгровых церемониях, давали проводить символические вбрасывания.

В понедельник его проводил один из руководителей нового спонсора. Просто бизнес – ничего личного?

Один из крупнейших канадских банков связал себя с суперсерией на пять лет, выделив, как рассказали знающие люди, приличные деньги. И, говоря об игре, были предпосылки считать, что спортивную часть партнерства хотели начать с успеха любыми средствами.

Нет, я не говорю об убийстве нашей команды, но решения судей порой просто поражали. Больше развивать эту тему не хочется – себе дороже. Тем более наша команда потрудилась на славу. Уступая в свежести, юные россияне превзошли соперника в самоотдаче и характере. Много меньшинства, игра на жилах в третьем периоде и победа в овертайме. То что доктор прописал, если отталкиваться от давнего постулата Брагина, не раз повторявшего: «Главный критерий отбора на МЧМ – характер, умение вытаскивать из себя все в сложных ситуациях». Сегодня многие ребята набрали вистов в этом отношении. Так как достаточно продолжительными отрезками приходилось очень тяжело.

Канадцы подсчитали, что победитель первого матча серии добивался итогового успеха в 77 процентах случаев (10 раз из 13). Уже во вторник в Эдмонтоне россияне могут сделать следующий шаг для увеличения и без того поразительного показателя.