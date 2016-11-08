Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-20)3 : 2 ОТЗападная хоккейная лига
Хоккей  Металлург- : -Нефтехимик
Хоккей  Сибирь- : -Спартак
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Назло банкирам. «Молодежка» победила в первом матче Суперсерии

Петр Терещенков
Комментарии
Назло банкирам. «Молодежка» победила в первом матче Суперсерии
Источник: CHL Canada Russia Series

Молодежная сборная России вопреки обстоятельствам взяла верх над сборной Западной лиги.

ЭКСТРИМЧИКА НЕ ХЛЕБНУЛИ

Принс Джордж – крупнейший по численности населения город в северной части Британской Колумбии с населением 80 981 чел. (в агломерации 83 225 чел.) и известен как «Северная столица Британской Колумбии», – говорит нам «Википедия» о месте проведения первого матча суперсерии, или как она нынче зовется официально CIBCCHLCanadaRussiaSeries. То есть титульного спонсора в лице популярной сети закусочных сменил один из самых крупных банков Канады. Значит, любители называть шестиматчевое противостояние российской «молодежки» со сборными канадских юниорских лиг «бутербродной» серией могут смело пофантазировать на тему нового неофициального прозвища. «Банковская» серия (первое, что приходит на ум), наверное, слишком банально – полета мысли нет.

К банковской теме вернемся позже, а пока пара слов о Принс Джордж для дневника наблюдений за географией суперсерии. Жизнь здесь вопреки заверениям мудрых умов совсем не столичная. Первая ночевка в Канаде пришлась на субботу, и стало понятно, что в городе живут по советам экс-капитана футбольной сборной России. Проще говоря, все сидят по домам. В самый «тусовый» день недели в центре на улицах вообще ни души.

– Хлебнете экстримчику, дворец доисторический – пугал весной после объявления расписания серии ветеран трех сезонов в Западной лиге, серебряный призер минувшего МЧМ Радель Фазлеев, ныне выступающий в фарме «Филадельфии».

Оказалось, вполне себе пристойно. Бывало пострашнее, как говорится. Забавно только, что дверь в тренерскую комнату Валерию Брагину и его помощников украшал указатель «офис». Комментаторы бессменного вещателя турнира телеканала Sportsnet Сэм и Ар.Джей имеют давнюю историю отношений с тренером. Они стремятся обсудить с наставником различные нюансы, а Валерий Николаевич в шутку называет их шпионами и соглашается на интервью далеко не всегда.

– Босс в офисе? – спросили коллеги, добравшись до места дислокации тренеров, искренне радуясь своей шутке.   

Пока ждали Брагина, парочка рассказала о том, что в сборной Запада несколько железных кандидатов на поездку на МЧМ, по их версии. Оба вратаря, тройка защитников и два-три нападающих.

Многочисленных скаутов из нашей команды больше всех интересовал Клим Костин. 17-летний динамовец должен высоко уйти на ближайшем драфте, поэтому повышенный интерес к нему объясним. Но помимо профессиональных задач у представителей вида наблюдателей хоккейной фауны бурную дискуссию вызвало отсутствие знаменитых сэндвичей, которые предыдущий спонсор предоставлял в изобилии.

– Ну раз теперь новый спонсор по финансовой части, может карточки какие-нибудь выдадут, – заметил я, и неожиданно вроде бы поверхностный каламбур вызвал взрыв смеха у любителей фастфуда. По шуткам, будем считать, наша взяла.

ПРОСТО БИЗНЕС – НИЧЕГО ЛИЧНОГО?

Да вот уже вскоре банковский вопрос получил совершенно неожиданное продолжение. Судите сами: 11 ноября в Канаде отмечают день памяти солдат, отдавших жизнь за родину. Наверное, постоянные телезрители суперсерии не раз замечали мак на одежде тренеров и болельщиков. В предыдущие годы ветеранов также чтили в предыгровых церемониях, давали проводить символические вбрасывания.

В понедельник его проводил один из руководителей нового спонсора. Просто бизнес – ничего личного?

Один из крупнейших канадских банков связал себя с суперсерией на пять лет, выделив, как рассказали знающие люди, приличные деньги. И, говоря об игре, были предпосылки считать, что спортивную часть партнерства хотели начать с успеха любыми средствами.

Нет, я не говорю об убийстве нашей команды, но решения судей порой просто поражали. Больше развивать эту тему не хочется – себе дороже. Тем более наша команда потрудилась на славу. Уступая в свежести, юные россияне превзошли соперника в самоотдаче и характере. Много меньшинства, игра на жилах в третьем периоде и победа в овертайме. То что доктор прописал, если отталкиваться от давнего постулата Брагина, не раз повторявшего: «Главный критерий отбора на МЧМ – характер, умение вытаскивать из себя все в сложных ситуациях». Сегодня многие ребята набрали вистов в этом отношении. Так как достаточно продолжительными отрезками приходилось очень тяжело.

Канадцы подсчитали, что победитель первого матча серии добивался итогового успеха в 77 процентах случаев (10 раз из 13). Уже во вторник в Эдмонтоне россияне могут сделать следующий шаг для увеличения и без того поразительного показателя.

Матч

Россия (U-20) - Западная хоккейная лига - 3:2 О.Т. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Ли (Беляев, Попугаев), 1:13 (1:0). Харкинс (Сидерофф, Хоббс), 10:15 (1:1). Квартальнов (Ураков, Волков А.), 43:46 (2:1). Стил (Меркли, Клэк), 49:34 (2:2 - бол.). Алексеев 60:55 (3:2).

Место и дата

08 ноября 06:00, CN Centre, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная России вырвала победу у сборной WHL в первом матче молодежной суперсерииХоккеисты молодежной сборной России одержали победу над сборной WHL в первом матче суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.Первый отец, второй энхаэловец… В Канаде стартует суперсерия молодежных сборныхПервый отец, второй энхаэловец… В Канаде стартует суперсерия молодежных сборныхВо вторник утром стартует уже 14-я по счету шестиматчевая Суперсерия молодежной команды России со сборными канадских юниорских лиг.Брагин проверит Сергачева. Что нужно знать о Суперсерии Канада – РоссияБрагин проверит Сергачева. Что нужно знать о Суперсерии Канада – РоссияЗавтра рано утром молодежная сборная России возьмет старт в Суперсерии против сборных юниорских лиг Канады.Молодежная сборная России проиграла Швеции на «Турнире четырех наций»Молодежная сборная России потерпела поражение от Швеции (3:6) на «Турнире четырех наций» в Швеции.OHL назвала состав команды на матчи с молодежной сборной РоссииСтал известен состав сборной юниорской лиги Онтарио (OHL) на матчи с молодежной сборной России в рамках CHL Canada Russia Series.WHL назвала состав сборной на матчи с молодежной сборной РоссииЗападная хоккейная лига (WHL) назвала состав своей команды на матчи с молодежной сборной России в рамках Суперсерии-2016.Самсонов, Полунин и Капризов вызваны в молодежную сборную России для подготовки к турниру в ЧехииТренерский штаб молодежной сборной России объявил состав команды на подготовительный сбор к Турниру четырех наций, который пройдет в чешском городе Годонин с 26 по 28 августа.«Ак Барс» подписал трехлетний контракт с форвардом «Саскатуна» СошнинымФорвард Никита Сошнин возвращается в Россию. 19-летний воспитанник «Липецка» провел два сезона в WHL за «Саскатун», а теперь подписал двусторонний контракт на три года с «Ак Барсом».«Спартак» поздравил Брагина с 60-летием«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с юбилеем бывшего нападающего красно-белых, а ныне главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина. Сегодня известному хоккеисту и тренеру исполняется 60 лет.«За Николаичем – хоть в ад!». Валерию Брагину – 60«За Николаичем – хоть в ад!». Валерию Брагину – 60Капитаны «молодежек» Валерия Брагина поздравляют известного тренера с 60-летием.Второй состав молодежной сборной России забросил 14 шайб клубу третьего финского дивизионаВ стартовом матче международного турнира среди молодежных команд «Кубок Черного моря» второй состав молодежной сборной России одержал победу над финским КИТом со счетом 14:1.Валерий Брагин: На Кубке Черного моря посмотрим, как игроки реагируют на тренерское заданиеГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о важности турнира «Кубок Черного моря» в Сочи.Брагин вошел в тренерский штаб сборной России на ЧМ-2016Главный тренер молодежной сборной России по хоккею (игроки до 20 лет) Валерий Брагин вошел в тренерский состав главной сборной России на ЧМ-2016.ИИХФ дисквалифицировала Каменева на два матчаИИХФ дисквалифицировала форварда молодежной сборной России Владислава Каменева на два матча, сообщает официальный сайт организации.Валерий Брагин: Моментами молодежная сборная выглядела неплохоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в контрольном матче со сборной России (2:6) в Новогорске.Харийс Витолиньш: Тренировки дают много информации, но игра все-таки большеТренер сборной России Харийс Витолиньш высказался о контрольном матче с молодежной сборной России (6:2) в Новогорске.Сборная России обыграла «молодежку» в НовогорскеСборная России победила молодежную сборную России (6:2) в контрольном матче на базе в Новогорске.Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к Турниру четырех нацийТренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на Турнир четырех наций, который пройдет в чешском Годонине.Владислав Третьяк: Решение о наказании Каменева станет известно 8 марта8 марта будут обнародовано наказание капитана молодежной сборной России Владислава Каменева. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.Валерий Брагин: У Панарина всегда были лидерские качества и физическая оснащенностьГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал игру нападающего «Чикаго» Артемия Панарина в НХЛ.

Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Западная хоккейная лига
Западная хоккейная лигакалендарьстатистика
Валерий Брагин
Валерий Брагинвсе новости
CHL Canada Russia Series
CHL Canada Russia Seriesтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение