Александр Платонов: На финал выбрали правильную тактику

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В селе Кулешовка завершилось первенство страны по хоккею на траве среди молодежных команд (игроки до 21 года). В решающем матче «Динамо-Электросталь» переиграло одноклубников из Екатеринбурга (1:0) и завоевало золотые медали.

- Какую тактику вы выбрали на финал? - вопрос главному тренеру «Динамо-Электросталь» Александру Платонову.

- Решили сыграть от обороны и на контратаках. Поле было не очень хорошего качества. Вся тактика заключалась в забросах и борьбе за мяч. Практически пять наших игроков думали только о защите своих ворот. Думали так: оставить свои ворота «сухими», а впереди как-нибудь свой гол забьем. Так и получилось.

- А почему вы основное внимание уделили защите? Соперник в ходе турнира выглядел сильнее?

- Да и еще мобильнее. Мы им в групповом турнире уступили 0:2. А у нас, к тому же, заболел Егор Арусия, один из ключевых игроков.

- Вы сделали выводы из поражения на ранней стадии турнира?

- Обязательно. В этом поражении была даже какая-то польза. В финале мы попросили играть намного жестче.

- Сколько участников финала играют за команды Суперлиги («Динамо-Электросталь» во взрослом чемпионате страны заняло второе место, Екатеринбург – третье)?

- У нас – четыре плюс Арусия, у Екатеринбурга – пять. Остальные выступают за команды высшей лиги.

- Игроки Суперлиги сильно выделяются на фоне сверстников?

- Да, особенно отмечу наших Женю Майорова и Сергея Лепешкина. Екатеринбуржцы тоже вели команду за собой.

- Электросталь и Екатеринбург по делу вышли в финал?

- Да, хотя первенство России получилось очень ровным. Москва без нескольких более опытных игроков привезла клуб Суперлиги, у Азова тоже были сильные хоккеисты.

По итогам этого первенства страны будет сформирована молодежная сборная России, которая примет участие в первенстве Европы (группа Б). Он летом пройдет в Санкт-Петербурге.