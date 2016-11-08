Александр Платонов: На финал выбрали правильную тактику
Фото: fhtr.ru
В селе Кулешовка завершилось первенство страны по хоккею на траве среди молодежных команд (игроки до 21 года). В решающем матче «Динамо-Электросталь» переиграло одноклубников из Екатеринбурга (1:0) и завоевало золотые медали.
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Какую тактику вы выбрали на
финал? - вопрос главному тренеру «Динамо-Электросталь» Александру Платонову.
- Решили сыграть от обороны и на контратаках. Поле было не очень хорошего качества. Вся тактика заключалась в забросах и борьбе за мяч. Практически пять наших игроков думали только о защите своих ворот. Думали так: оставить свои ворота «сухими», а впереди как-нибудь свой гол забьем. Так и получилось.
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А почему вы основное внимание уделили
защите? Соперник в ходе турнира выглядел
сильнее?
- Да и еще мобильнее. Мы им в групповом турнире уступили 0:2. А у нас, к тому же, заболел Егор Арусия, один из ключевых игроков.
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Вы сделали выводы из поражения на ранней
стадии турнира?
- Обязательно. В этом поражении была даже какая-то польза. В финале мы попросили играть намного жестче.
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Сколько участников финала играют за
команды Суперлиги («Динамо-Электросталь»
во взрослом чемпионате страны заняло
второе место, Екатеринбург – третье)?
- У нас – четыре плюс Арусия, у Екатеринбурга – пять. Остальные выступают за команды высшей лиги.
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Игроки Суперлиги сильно выделяются на
фоне сверстников?
- Да, особенно отмечу наших Женю Майорова и Сергея Лепешкина. Екатеринбуржцы тоже вели команду за собой.
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Электросталь и Екатеринбург по делу
вышли в финал?
- Да, хотя первенство России получилось очень ровным. Москва без нескольких более опытных игроков привезла клуб Суперлиги, у Азова тоже были сильные хоккеисты.
По итогам этого первенства страны будет сформирована молодежная сборная России, которая примет участие в первенстве Европы (группа Б). Он летом пройдет в Санкт-Петербурге.