Сергей Лепешкин: Лед сменил на траву и не жалею!

Игрок ХК «Динамо-Электросталь» Сергей Лепешкин был признан лучшим нападающим молодежного (до 21 года) первенства России по хоккею на траве, которое завершилось в Кулешовке. Через пару дней после возвращения домой Сергей ответил на вопросы нашего корреспондента.

- Тяжелым выдался финал с одноклубниками из Екатеринбурга (электростальцы выиграли 1:0)?

- Очень, у нас с ними давние счеты. И команды примерно равные. На предварительном этапе соперники победили 2:0, но в решающем матче нам удалось взять реванш.

- За счет чего выиграли?

- Наверное, за счет командного духа. Ну и настроились хорошо.

- Почему ты не смог забить, ведь вовсю огорчаешь вратарей в матчах Суперлиги?

- Опекали меня чуть больше. Поэтому старался играть на партнеров.

- Где тяжелее играть: в Суперлиге или в молодежке, где от тебя ждут подвигов?

- В Суперлиге, конечно! Там игроки постарше и поопытнее. И скорости повыше.

- Обидно было проиграть финал взрослого чемпионата России (Электросталь уступила ХК «Динамо-Казань» по буллитам в двух матчах финальной серии)?

- Очень, ведь такое же поражение было и в прошлом сезоне. До золота нам не хватало совсем чуть-чуть.

- Тебя привлекают в молодежную сборную России (до 21 года), которая сыграет в первенстве Европы в группе В в Санкт-Петербурге летом следующего года?

- Пока не вызывали. Зато поиграл в юношеских (до 16 и 18 лет) сборных.

- В Электростали есть команды и секции по хоккею с шайбой и по хоккею на траве. Почему ты выбрал именно летнюю разновидность?

- До 10 лет играл в шайбу, потом разонравилось.

- В «траве» же клюшку нужно держать в левой руке!

- Пришлось переучиваться. Сейчас могу и правой, и левой. Проблем нет.

- В шайбу продолжаешь играть на досуге?

- Да, периодически с ребятами собираемся.

- На льду ты король?

- Не сказал бы. Есть очень приличные игроки.

- Травму не боишься получить? Все-таки навыков стало меньше.

- Мы же аккуратно играем. Тем более собираемся со своими, травистами.