Сергей Лепешкин: Лед сменил на траву и не жалею!
Игрок ХК «Динамо-Электросталь» Сергей Лепешкин был признан лучшим нападающим молодежного (до 21 года) первенства России по хоккею на траве, которое завершилось в Кулешовке. Через пару дней после возвращения домой Сергей ответил на вопросы нашего корреспондента.
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Тяжелым выдался финал с одноклубниками
из Екатеринбурга (электростальцы
выиграли 1:0)?
- Очень, у нас с ними давние счеты. И команды примерно равные. На предварительном этапе соперники победили 2:0, но в решающем матче нам удалось взять реванш.
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За счет чего выиграли?
- Наверное, за счет командного духа. Ну и настроились хорошо.
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Почему ты не смог забить, ведь вовсю
огорчаешь вратарей в матчах Суперлиги?
- Опекали меня чуть больше. Поэтому старался играть на партнеров.
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Где тяжелее играть: в Суперлиге или в
молодежке, где от тебя ждут подвигов?
- В Суперлиге, конечно! Там игроки постарше и поопытнее. И скорости повыше.
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Обидно было проиграть финал взрослого
чемпионата России (Электросталь уступила
ХК «Динамо-Казань» по буллитам в двух
матчах финальной серии)?
- Очень, ведь такое же поражение было и в прошлом сезоне. До золота нам не хватало совсем чуть-чуть.
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Тебя привлекают в молодежную сборную
России (до 21 года), которая сыграет в
первенстве Европы в группе В в
Санкт-Петербурге летом следующего года?
- Пока не вызывали. Зато поиграл в юношеских (до 16 и 18 лет) сборных.
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В Электростали есть команды и секции
по хоккею с шайбой и по хоккею на траве.
Почему ты выбрал именно летнюю
разновидность?
- До 10 лет играл в шайбу, потом разонравилось.
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В «траве» же клюшку нужно держать в
левой руке!
- Пришлось переучиваться. Сейчас могу и правой, и левой. Проблем нет.
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В шайбу продолжаешь играть на досуге?
- Да, периодически с ребятами собираемся.
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На льду ты король?
- Не сказал бы. Есть очень приличные игроки.
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Травму не боишься получить? Все-таки
навыков стало меньше.
- Мы же аккуратно играем. Тем более собираемся со своими, травистами.