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Сергей Лепешкин: Лед сменил на траву и не жалею!

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Лепешкин (слева)
Сергей Лепешкин (слева)Источник: Федерация России хоккея на траве

Игрок ХК «Динамо-Электросталь» Сергей Лепешкин был признан лучшим нападающим молодежного (до 21 года) первенства России по хоккею на траве, которое завершилось в Кулешовке. Через пару дней после возвращения домой Сергей ответил на вопросы нашего корреспондента.

- Тяжелым выдался финал с одноклубниками из Екатеринбурга (электростальцы выиграли 1:0)?
- Очень, у нас с ними давние счеты. И команды примерно равные. На предварительном этапе соперники победили 2:0, но в решающем матче нам удалось взять реванш.

- За счет чего выиграли?
- Наверное, за счет командного духа. Ну и настроились хорошо.

- Почему ты не смог забить, ведь вовсю огорчаешь вратарей в матчах Суперлиги?
- Опекали меня чуть больше. Поэтому старался играть на партнеров.

- Где тяжелее играть: в Суперлиге или в молодежке, где от тебя ждут подвигов?
- В Суперлиге, конечно! Там игроки постарше и поопытнее. И скорости повыше.

- Обидно было проиграть финал взрослого чемпионата России (Электросталь уступила ХК «Динамо-Казань» по буллитам в двух матчах финальной серии)?
- Очень, ведь такое же поражение было и в прошлом сезоне. До золота нам не хватало совсем чуть-чуть.

- Тебя привлекают в молодежную сборную России (до 21 года), которая сыграет в первенстве Европы в группе В в Санкт-Петербурге летом следующего года?
- Пока не вызывали. Зато поиграл в юношеских (до 16 и 18 лет) сборных.

- В Электростали есть команды и секции по хоккею с шайбой и по хоккею на траве. Почему ты выбрал именно летнюю разновидность?
- До 10 лет играл в шайбу, потом разонравилось.

- В «траве» же клюшку нужно держать в левой руке!
- Пришлось переучиваться. Сейчас могу и правой, и левой. Проблем нет.

- В шайбу продолжаешь играть на досуге?
- Да, периодически с ребятами собираемся.

- На льду ты король?
- Не сказал бы. Есть очень приличные игроки.

- Травму не боишься получить? Все-таки навыков стало меньше.
- Мы же аккуратно играем. Тем более собираемся со своими, травистами.

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