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Евгений Артемов: Победа команды важнее персональной награды

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Артемов (слева)
Евгений Артемов (слева)Источник: Федерация России хоккея на траве

Защитник ХК «Динамо-Электросталь» Евгений Артемов был признан лучшим игроком недавно завершившегося молодежного (до 21 года) первенства России по хоккею на траве.

- Ты чувствуешь себя лучшим молодым игроком страны?
- Нет (смеется). На молодежном первенстве были ребята и посильнее. И в нашей команде, и в Екатеринбурге.

- Какими же критериями руководствовались организаторы?
- Наверное, спросили у всех тренеров.

- Как выглядит приз?
- Простая статуэтка.

- Есть полка для наград, куда ее можно поставить?
- Конечно. Такая, наверное, есть у любого молодого спортсмена.

- Что тебя больше радует: победа команды или приз лучшего игрока турнира?
- Общая победа.

- Почему ты играешь в обороне?
- Так с детства пошло. Мне больше нравилось защищаться.

- Голы-то успеваешь забивать?
- Их немного. За взрослую команду забил всего парочку. 

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