Евгений Артемов: Победа команды важнее персональной награды
Защитник ХК «Динамо-Электросталь» Евгений Артемов был признан лучшим игроком недавно завершившегося молодежного (до 21 года) первенства России по хоккею на траве.
- Ты чувствуешь себя лучшим молодым игроком страны?
- Нет (смеется). На молодежном первенстве были ребята и посильнее. И в нашей команде, и в Екатеринбурге.
- Какими же критериями руководствовались организаторы?
- Наверное, спросили у всех тренеров.
- Как выглядит приз?
- Простая статуэтка.
- Есть полка для наград, куда ее можно поставить?
- Конечно. Такая, наверное, есть у любого молодого спортсмена.
- Что тебя больше радует: победа команды или приз лучшего игрока турнира?
- Общая победа.
- Почему ты играешь в обороне?
- Так с детства пошло. Мне больше нравилось защищаться.
- Голы-то успеваешь забивать?
- Их немного. За взрослую команду забил всего парочку.