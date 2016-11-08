Евгений Артемов: Победа команды важнее персональной награды

Защитник ХК «Динамо-Электросталь» Евгений Артемов был признан лучшим игроком недавно завершившегося молодежного (до 21 года) первенства России по хоккею на траве.

- Ты чувствуешь себя лучшим молодым игроком страны?

- Нет (смеется). На молодежном первенстве были ребята и посильнее. И в нашей команде, и в Екатеринбурге.

- Какими же критериями руководствовались организаторы?

- Наверное, спросили у всех тренеров.

- Как выглядит приз?

- Простая статуэтка.

- Есть полка для наград, куда ее можно поставить?

- Конечно. Такая, наверное, есть у любого молодого спортсмена.

- Что тебя больше радует: победа команды или приз лучшего игрока турнира?

- Общая победа.

- Почему ты играешь в обороне?

- Так с детства пошло. Мне больше нравилось защищаться.

- Голы-то успеваешь забивать?

- Их немного. За взрослую команду забил всего парочку.