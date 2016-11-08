Легенда №16, или большое красное сердце



Магнус Ольссон



2-4 ноября в Ульяновске проходил турнир команд 2002-2003 годов рождения, в котором приняли участие две команды местной спортшколы, а также шведские «Фалу» и «Эдсбюн». Ребята из Эдсбюна заняли второе место, уступив лишь «Волге-2002» – безоговорочному фавориту соревнований. Однако, шведская команда запомнилась не только серебряными наградами – ее наставником на турнире был Магнус Ольссон – легенда «Эдсбюна» и рекордсмен Элитсерии по количеству матчей – этот хоккеист сыграл за свою команду более семисот встреч. После церемонии награждения Магнус согласился ответить на вопросы bandyvesti.ru.

- Магнус, сколько точно сезонов Вы сыграли в Элитсерии?

- Первый раз я вышел на лёд в 1988-м (Магнус Ольссон родился в 1972-м – примечание БВ), выходил на лёд и в прошлом сезоне. Так что 28 сезонов.

- Вы всегда играли в одной команде. Были ли когда-то мысли покинуть «Эдсбюн»?

- Дважды у меня были предложения. В сезоне 1994/95 меня приглашали в «Вестерос», а в 2006-м меня звали в Россию, в «Зоркий». Но я остался в «Эдсбюне».

- Почему?

- Команда для меня очень много значит. У меня большое красное сердце. Красное, как форма команды. «Эдсбюн» для меня очень много значит.

- Вы родились в Эдсбюне?

- Нет, я родился в соседнем городе, в Больнесе. Но так получилось, что играть стал за «Эдсбюн».

- В Больнесе тоже есть команда. Как проходят матчи с «Эдсбюном»? Это принципиальное дерби? В России не так много знают об этом.

- О, да! Это не просто дерби. Это битва. Две команды – это как кошки с собаками.

- Эдсбюн расположен в Эвлеборге – это лен, или провинция, где также расположены Сандвикен, Юсдаль, Сёдерхамн, Больнес. Кроме «Больнеса», с кем ещё принципиальные игры у «Эдсбюна»?

- С «Брубергом» из Сёдерхамна. «Больнес» и «Бруберг» – наши самые принципиальные соперники. Не могу объяснить почему именно так сложилось.

- Можете называть самые запоминающиеся игры с «Больнесом»? Или, может быть, с другими соперниками?

- Помню в 2004-2005 когда мы становились чемпионами мы выигрывали у «Больнеса» через два дня после Рождества. Это большой день для хоккея с мячом в Швеции. В разные годы мы у них выигрывали 10:2 или 11:2 – помню такие матчи. Это было здорово и для нас, и для всего города Эдсбюна. Люди ходили с вот такими широкими улыбками.

- Когда Вы начинали свою карьеру, Вы думали о том, что станете рекордсменом Швеции?

- Я очень горжусь своей карьерой. Я выиграл всё что мог. Я был Чемпионом Швеции 5 раз, я был чемпионом Мира 2 раза (в 1995-м и 1997-м – примечание БВ), меня называли «Игроком сезона». Это были отличные 28 лет. Сейчас я в тренерском штабе своей родной команды.

- В чём секрет такой длительной карьеры?

- Упорно тренироваться, правильно питаться, вовремя ложиться спать.

- А что насчёт алкоголя или сигарет?

- Никаких сигарет! Алкоголь? Иногда я позволял себе немного пива, но ничего более крепкого.

- Андерс Свенссон, который тоже долго играл за «Эдсбюн», решился на переезд в Россию, где выступал за «Динамо-Казань», «Волгу» и «Водник». Как Вы отнеслись к тому, что он решил уехать? Вы же оставались в одной команде?

- Андерс Свенссон – отличный вратарь и мой большой друг. Мы долго играли вместе. Сейчас он вернулся. Это хорошо. А когда он уезжал, мне было жаль, что он покидает «Эдсбюн». Это было плохо для команды, но хорошо для Андерса. Он ехал в другую страну, знакомиться с новыми людьми, добиваться новых успехов. В конце концов, и денег больше заработать.

- В команде, которую Вы привезли в Россию – «Эдсбюн-2002» – играют Ваш сын Эллиот и сын Андерса Свенссона Оскар. Есть ли у них шансы стать такими же большими игроками как их отцы?

- А почему бы и нет? Всё зависит от того как они будут стараться. Вообще, команда 2002 года – она очень хорошая. Мне приятно с этими ребятами работать.

- Как вообще Вы оцениваете уровень ульяновского турнира?

- Это фантастика! Моим игрокам – по 13-14 лет. Они запомнят эту поездку навсегда. Кто-то, может быть, ещё приедет в Россию, кто-то уже нет. Отличные матчи, отличная гостиница, отличная арена, отличный город. Удалось пообщаться и с русскими тренерами, которые тренируют детей, с руководством школы. Нам есть что обсудить. Надеюсь, будем общаться и дальше.

- Что-то кроме Арены и гостиницы успели увидеть?

- Да. Были в музее Ленина, были на автодроме, где покатались на картах, посетили большой торговый центр. Видели Волгу – большая река, это произвело впечатление. Она очень большая. А в городе сколько населения? Около 700 тысяч?

- Да, более 600 тысяч человек.

- А в Эдсбюне живёт 5000 человек.

- Арена в Эдсбюне вмещает 5000 человек – это всё население города.

- Приезжают люди из соседних городов и деревень. А полностью она заполняется на матчах с «Больнесом».

- Как Вам «Волга-Спорт-Арена»? Я знаю, что «Свенска Фонстер Арена» в Эдсбюне – первый крытый стадион, построенный в Швеции вообще. Можете сравнить эти два сооружения?

- Ваша Арена – это фантастика. Отличный лёд, прекрасный свет. В Эдсбюне тоже отличная арена, но «Волга-Спорт-Арена» мне кажется обошлась дороже.

- Лучше играть в Арене или на открытом воздухе? Некоторые болельщики здесь в Ульяновске считают, что в крытом стадионе не та атмосфера по сравнению со свежим воздухом.

- Я играл и в Аренах, и на открытом воздухе. Я однозначно предпочитаю крытые стадионы. Думаю, за этим будущее хоккея с мячом. Но самое главное, чтобы команда играла хорошо. Тогда болельщики, которые пока не привыкли к Арене, полюбят матчи под крышей.

- В Швеции хоккеисты обычно где-то ещё работают помимо того, что играют в хоккей. Чем Вы занимались когда играли?

- Я тренер по бенди в гимназии для молодых людей, которым по 16, 17 и 18 лет. Мы занимаемся пять часов в неделю.

- Это Ваша единственная работа?

- Да! Я сейчас учитель днём и тренер вечером.

- Вы счастливый человек – всегда занимаетесь бенди.

- Да, это так.

- Вы всю карьеру играли под номером 16, а Ваш сын играет под девятым номером. Почему?

- Майка с номером 16 в Эдсбюне висит под сводами Арены. Он хотел этот номер, но в клубе сказали: «Нет».

- Даже для него?

- Да.

- В Ульяновске проходил Чемпионат Мира этого года. Шведская команда заняла лишь третье место, для Вашей страны это плохой результат. Что произошло по-Вашему?

- Я смотрел игры по телевидению. Наша команда играла не лучшим образом в полуфинале. Был отличный матч с Россией на групповом этапе, а с финнами в полуфинале сыграли плохо.

- На групповой стадии шведы финнам шансов не оставили – 9:1, может быть, это и не позволило настроиться лучшим образом?

- В полуфинале финны грамотно сыграли сзади, хорошо использовали контратаки. Не так, как было на групповой стадии, когда шведы делали что хотели. В полуфинале сборная Финляндии сыграла по-другому, а шведы оказались не готовы.

- В этих матчах за финнов играли хорошо знакомые Вам по «Эдсбюну» братья Мяятя. Наверняка следили в этом матче и за тем как они сыграют?

- Туомас Мяятя – очень умный игрок, у него отличное катание. И он, и его брат проявили свои лучшие качества на Чемпионате мира. Они очень важные игроки для нас. Как и кандидаты в сборную Швеции – Ханс Андерссон и Йоаким Свенск.

- Целый ряд российских игроков в это межсезонье перебрался в Швецию – это и Сергей Ломанов, и Павел Булатов, и Алан Джусоев, и Никита Иванов. Что Вы думаете по этому поводу?

- В шведский чемпионат пришли отличные игроки из России. Тоже самое было в начале 90-х. Уровень чемпионата Швеции от этого только возрастёт. В «Эдсбюне» играли Николай Ярович, Александр Зинкевич, Игорь Гапанович – отличные игроки. Тогда наша лига стала намного сильнее. А вот пять, шесть, семь лет назад лучшие шведские игроки ехали в Россию. Уровень нашего чемпионата падал. А уровень российского рос. Так что сейчас здорово для шведских болельщиков, что приехали такие игроки. Сходить посмотреть на игру Ломанова – это фантастика.

- Что Вы можете сказать об игроках из шведского чемпионата, которые сейчас играют в России. Я имею виду Кристофера Фагерстрёма и Эрика Сэфстрёма в «СКА-Нефтянике» и Илари Мойсала в «Волге».

- Сэфстрём – это игрок фантастического уровня. Он очень важный игрок для сборной Швеции. Я видел его игру за «СКА-Нефтяник» на Кубке Мира в Сандвикене в этом году. Это очень хороший игрок. Фагерстрём – талантливый игрок с отличным катанием. Мойсала – это очень хороший защитник. Он отлично выбирает позицию. Думаю, для «Волги» это хорошо, что он пришёл. Ещё в этой команде знаю Петра Захарова – очень хороший игрок. Кто-то ещё из «Волги» играет за сборную России?

- Игорь Ларионов

- О, конечно! Ларионов! Тоже сильный игрок. И тренера Манкоса знаю.

- На прошедшем Кубке Мира «Эдсбюн» был только третий в группе и не вышел в плей-офф. Что случилось?

- Мы проиграли «Брубергу» 1:2. Принципиальный матч. Мы играли неплохо, но не смогли забить гол. А «Бруберг» смог использовать свои моменты. Удача была на их стороне. В других матчах мы победили московское «Динамо» и проиграли «Вестеросу».

- «Динамо» сильно изменило состав в это межсезонье – там появилось много молодых игроков. Что Вы думаете об этой команде?

- Да, много молодых игроков. И хороших игроков. Они отлично двигаются. Я думаю, два-три года, и это будет очень хорошая команда. Если им удастся сохранить этот состав.

- А другие российские команды, которые участвовали в Кубке Мира?

- «СКА-Нефтяник» как я уже сказал очень хорошая команда. «Байкал-Энергию» мне увидеть не удалось, потому ничего про них сказать не могу. У «Енисея» видел одну игру: Миргазов – это хороший игрок. У них ушли Ломанов и Джусоев, но это всё ещё очень хорошая команда.

- И ещё один вопрос: что Вы сделаете в первую очередь после того как вернётесь в Швецию? Пойдёте тренировать в Гимназию или в основную команду «Эдсбюна»? Ведь чемпионат в Элитсерии продолжается.

- Сначала посплю несколько часов, мы прибудем в Эдсбюн ночью. Утром пойду на работу, тренировать своих учеников, а потом – в команду.