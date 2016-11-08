Легенда №16, или большое красное сердце
Магнус Ольссон
2-4 ноября в Ульяновске проходил турнир команд 2002-2003 годов рождения, в котором приняли участие две команды местной спортшколы, а также шведские «Фалу» и «Эдсбюн». Ребята из Эдсбюна заняли второе место, уступив лишь «Волге-2002» – безоговорочному фавориту соревнований. Однако, шведская команда запомнилась не только серебряными наградами – ее наставником на турнире был Магнус Ольссон – легенда «Эдсбюна» и рекордсмен Элитсерии по количеству матчей – этот хоккеист сыграл за свою команду более семисот встреч. После церемонии награждения Магнус согласился ответить на вопросы bandyvesti.ru.
- Магнус,
сколько точно сезонов Вы сыграли в
Элитсерии?
- Первый раз я вышел на лёд в 1988-м (Магнус Ольссон родился в 1972-м – примечание БВ), выходил на лёд и в прошлом сезоне. Так что 28 сезонов.
- Вы всегда
играли в одной команде. Были ли когда-то
мысли покинуть «Эдсбюн»?
- Дважды у меня были предложения. В сезоне 1994/95 меня приглашали в «Вестерос», а в 2006-м меня звали в Россию, в «Зоркий». Но я остался в «Эдсбюне».
- Почему?
- Команда для меня очень много значит. У меня большое красное сердце. Красное, как форма команды. «Эдсбюн» для меня очень много значит.
- Вы родились
в Эдсбюне?
- Нет, я родился в соседнем городе, в Больнесе. Но так получилось, что играть стал за «Эдсбюн».
- В Больнесе
тоже есть команда. Как проходят матчи
с «Эдсбюном»? Это принципиальное дерби?
В России не так много знают об этом.
- О, да! Это не просто дерби. Это битва. Две команды – это как кошки с собаками.
- Эдсбюн
расположен в Эвлеборге – это лен, или
провинция, где также расположены
Сандвикен, Юсдаль, Сёдерхамн, Больнес.
Кроме «Больнеса», с кем ещё принципиальные
игры у «Эдсбюна»?
- С «Брубергом» из Сёдерхамна. «Больнес» и «Бруберг» – наши самые принципиальные соперники. Не могу объяснить почему именно так сложилось.
- Можете
называть самые запоминающиеся игры с
«Больнесом»? Или, может быть, с другими
соперниками?
- Помню в 2004-2005 когда мы становились чемпионами мы выигрывали у «Больнеса» через два дня после Рождества. Это большой день для хоккея с мячом в Швеции. В разные годы мы у них выигрывали 10:2 или 11:2 – помню такие матчи. Это было здорово и для нас, и для всего города Эдсбюна. Люди ходили с вот такими широкими улыбками.
- Когда Вы
начинали свою карьеру, Вы думали о том,
что станете рекордсменом Швеции?
- Я очень горжусь своей карьерой. Я выиграл всё что мог. Я был Чемпионом Швеции 5 раз, я был чемпионом Мира 2 раза (в 1995-м и 1997-м – примечание БВ), меня называли «Игроком сезона». Это были отличные 28 лет. Сейчас я в тренерском штабе своей родной команды.
- В чём
секрет такой длительной карьеры?
- Упорно тренироваться, правильно питаться, вовремя ложиться спать.
- А что
насчёт алкоголя или сигарет?
- Никаких сигарет! Алкоголь? Иногда я позволял себе немного пива, но ничего более крепкого.
- Андерс
Свенссон, который тоже долго играл за
«Эдсбюн», решился на переезд в Россию,
где выступал за «Динамо-Казань», «Волгу»
и «Водник». Как Вы отнеслись к тому, что
он решил уехать? Вы же оставались в одной
команде?
- Андерс Свенссон – отличный вратарь и мой большой друг. Мы долго играли вместе. Сейчас он вернулся. Это хорошо. А когда он уезжал, мне было жаль, что он покидает «Эдсбюн». Это было плохо для команды, но хорошо для Андерса. Он ехал в другую страну, знакомиться с новыми людьми, добиваться новых успехов. В конце концов, и денег больше заработать.
- В команде,
которую Вы привезли в Россию –
«Эдсбюн-2002» – играют Ваш сын Эллиот и
сын Андерса Свенссона Оскар. Есть ли у
них шансы стать такими же большими
игроками как их отцы?
- А почему бы и нет? Всё зависит от того как они будут стараться. Вообще, команда 2002 года – она очень хорошая. Мне приятно с этими ребятами работать.
- Как вообще
Вы оцениваете уровень ульяновского
турнира?
- Это фантастика! Моим игрокам – по 13-14 лет. Они запомнят эту поездку навсегда. Кто-то, может быть, ещё приедет в Россию, кто-то уже нет. Отличные матчи, отличная гостиница, отличная арена, отличный город. Удалось пообщаться и с русскими тренерами, которые тренируют детей, с руководством школы. Нам есть что обсудить. Надеюсь, будем общаться и дальше.
- Что-то
кроме Арены и гостиницы успели увидеть?
- Да. Были в музее Ленина, были на автодроме, где покатались на картах, посетили большой торговый центр. Видели Волгу – большая река, это произвело впечатление. Она очень большая. А в городе сколько населения? Около 700 тысяч?
- Да, более
600 тысяч человек.
- А в Эдсбюне живёт 5000 человек.
- Арена в
Эдсбюне вмещает 5000 человек – это всё
население города.
- Приезжают люди из соседних городов и деревень. А полностью она заполняется на матчах с «Больнесом».
- Как Вам
«Волга-Спорт-Арена»? Я знаю, что «Свенска
Фонстер Арена» в Эдсбюне – первый крытый
стадион, построенный в Швеции вообще.
Можете сравнить эти два сооружения?
- Ваша Арена – это фантастика. Отличный лёд, прекрасный свет. В Эдсбюне тоже отличная арена, но «Волга-Спорт-Арена» мне кажется обошлась дороже.
- Лучше
играть в Арене или на открытом воздухе?
Некоторые болельщики здесь в Ульяновске
считают, что в крытом стадионе не та
атмосфера по сравнению со свежим
воздухом.
- Я играл и в Аренах, и на открытом воздухе. Я однозначно предпочитаю крытые стадионы. Думаю, за этим будущее хоккея с мячом. Но самое главное, чтобы команда играла хорошо. Тогда болельщики, которые пока не привыкли к Арене, полюбят матчи под крышей.
- В Швеции
хоккеисты обычно где-то ещё работают
помимо того, что играют в хоккей. Чем Вы
занимались когда играли?
- Я тренер по бенди в гимназии для молодых людей, которым по 16, 17 и 18 лет. Мы занимаемся пять часов в неделю.
- Это Ваша
единственная работа?
- Да! Я сейчас учитель днём и тренер вечером.
- Вы счастливый
человек – всегда занимаетесь бенди.
- Да, это так.
- Вы всю
карьеру играли под номером 16, а Ваш сын
играет под девятым номером. Почему?
- Майка с номером 16 в Эдсбюне висит под сводами Арены. Он хотел этот номер, но в клубе сказали: «Нет».
- Даже для
него?
- Да.
- В Ульяновске
проходил Чемпионат Мира этого года.
Шведская команда заняла лишь третье
место, для Вашей страны это плохой
результат. Что произошло по-Вашему?
- Я смотрел игры по телевидению. Наша команда играла не лучшим образом в полуфинале. Был отличный матч с Россией на групповом этапе, а с финнами в полуфинале сыграли плохо.
- На групповой
стадии шведы финнам шансов не оставили
– 9:1, может быть, это и не позволило
настроиться лучшим образом?
- В полуфинале финны грамотно сыграли сзади, хорошо использовали контратаки. Не так, как было на групповой стадии, когда шведы делали что хотели. В полуфинале сборная Финляндии сыграла по-другому, а шведы оказались не готовы.
- В этих
матчах за финнов играли хорошо знакомые
Вам по «Эдсбюну» братья Мяятя. Наверняка
следили в этом матче и за тем как они
сыграют?
- Туомас Мяятя – очень умный игрок, у него отличное катание. И он, и его брат проявили свои лучшие качества на Чемпионате мира. Они очень важные игроки для нас. Как и кандидаты в сборную Швеции – Ханс Андерссон и Йоаким Свенск.
- Целый ряд
российских игроков в это межсезонье
перебрался в Швецию – это и Сергей
Ломанов, и Павел Булатов, и Алан Джусоев,
и Никита Иванов. Что Вы думаете по этому
поводу?
- В шведский чемпионат пришли отличные игроки из России. Тоже самое было в начале 90-х. Уровень чемпионата Швеции от этого только возрастёт. В «Эдсбюне» играли Николай Ярович, Александр Зинкевич, Игорь Гапанович – отличные игроки. Тогда наша лига стала намного сильнее. А вот пять, шесть, семь лет назад лучшие шведские игроки ехали в Россию. Уровень нашего чемпионата падал. А уровень российского рос. Так что сейчас здорово для шведских болельщиков, что приехали такие игроки. Сходить посмотреть на игру Ломанова – это фантастика.
- Что Вы
можете сказать об игроках из шведского
чемпионата, которые сейчас играют в
России. Я имею виду Кристофера Фагерстрёма
и Эрика Сэфстрёма в «СКА-Нефтянике» и
Илари Мойсала в «Волге».
- Сэфстрём – это игрок фантастического уровня. Он очень важный игрок для сборной Швеции. Я видел его игру за «СКА-Нефтяник» на Кубке Мира в Сандвикене в этом году. Это очень хороший игрок. Фагерстрём – талантливый игрок с отличным катанием. Мойсала – это очень хороший защитник. Он отлично выбирает позицию. Думаю, для «Волги» это хорошо, что он пришёл. Ещё в этой команде знаю Петра Захарова – очень хороший игрок. Кто-то ещё из «Волги» играет за сборную России?
- Игорь
Ларионов
- О, конечно! Ларионов! Тоже сильный игрок. И тренера Манкоса знаю.
- На прошедшем
Кубке Мира «Эдсбюн» был только третий
в группе и не вышел в плей-офф. Что
случилось?
- Мы проиграли «Брубергу» 1:2. Принципиальный матч. Мы играли неплохо, но не смогли забить гол. А «Бруберг» смог использовать свои моменты. Удача была на их стороне. В других матчах мы победили московское «Динамо» и проиграли «Вестеросу».
- «Динамо»
сильно изменило состав в это межсезонье
– там появилось много молодых игроков.
Что Вы думаете об этой команде?
- Да, много молодых игроков. И хороших игроков. Они отлично двигаются. Я думаю, два-три года, и это будет очень хорошая команда. Если им удастся сохранить этот состав.
- А другие
российские команды, которые участвовали
в Кубке Мира?
- «СКА-Нефтяник» как я уже сказал очень хорошая команда. «Байкал-Энергию» мне увидеть не удалось, потому ничего про них сказать не могу. У «Енисея» видел одну игру: Миргазов – это хороший игрок. У них ушли Ломанов и Джусоев, но это всё ещё очень хорошая команда.
- И ещё один
вопрос: что Вы сделаете в первую очередь
после того как вернётесь в Швецию?
Пойдёте тренировать в Гимназию или в
основную команду «Эдсбюна»? Ведь
чемпионат в Элитсерии продолжается.
- Сначала посплю несколько часов, мы прибудем в Эдсбюн ночью. Утром пойду на работу, тренировать своих учеников, а потом – в команду.