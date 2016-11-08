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На колени, Канада! Брагин пришел

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На колени, Канада! Брагин пришел
Источник: «Советский спорт»

Сегодня главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вышел вперед в личном противостоянии с различными канадскими сборными.

Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) начала свое турне по Канаде с победы – 3:2 ОТ над сборной WHL.

И можно было бы не обращать большого внимания на этот приятный результат. Ведь для нашей «молодежки» такие вояжи за океан – обычная ежегодная практика. Таким образом наша юная команда готовится к чемпионату мира. И, судя по всему, практика очень полезная, поскольку в последние годы мы не остаемся там без медалей.

Спасибо ФХР за то, что находятся средства на такую подготовку. Но главное - спасибо за грамотных специалистов, возглавляющих нашу команду.

Валерий Брагин. Этого русского тренера в Канаде знают все. Потому что никто из наших нынешних специалистов не трепал «кленовым» нервы так же часто, как он.

Причем, именно на уровне молодежных команд, к которым и в Канаде, и в России внимание особенно пристальное. Ведь это будущее мирового хоккея.

И вот в этом Брагинском противостоянии с Канадой нынешняя победа – судьбоносная.

Брагин вышел вперед в битвах с «кленовыми»!

Вот давайте пройдемся по всем сериям, в которых участвовали команды Валерия Николаевича.

CIBC CHL Canada Russia Series-2015

Год назад для брагинцев турне прошло крайне неудачно, что впрочем не помешало россиянам затем дойти до финала на чемпионате мира.

В ноябре 2015 года мы проиграли канадцам пять матчей. Выиграли всего один. Счет: 1-5.

Subway Super Series-2014

Два года назад команда Брагина была впереди в противостоянии с канадцами – 4-2.

Subway Super Series-2011

Наши хорошо начали турнир, выиграв два матча, затем уступили в трех, но одолели канадцев в последней встрече. Счет 3-3.

Subway Super Series-2010

Первый выезд тренера-Брагина в такое турне с молодежной сборной и вновь уверенная победа. Счет 4-2.

Подведем общий итог.

Россияне с Валерием Брагиным побеждали канадцев 12 раз. И столько же уступали. Паритет. Но это было до сегодняшней встречи. Победив в ней Брагин вышел вперед – 13-12! И с этой «чертовой дюжиной» тренера грех не поздравить.

Отмечу также, что когда команда Валерия Николаевича начинала серию с победы, то уже не проигрывала. Так было во всех трех случаях.

Скептики могут мне возразить – подумаешь, подготовительное турне. Вот чемпионат мира – другое дело.

И я легко соглашусь. И продолжу свои подсчеты на турнирах, где нашей командой руководил Брагин.

МЧМ-2016

Россияне с канадцами не встречались. В заочной битве наши оказались выше. Брагинцы уступили финнам в финале – 3:4 ОТ. Канадцы вылетели в четвертьфинале. Но это не в счет. Нас интересуют только очные ставки.

МЧМ-2015

Канада побеждает Россию в финале – 5:4.

МЧМ-2012

Россия в финале уступает шведам 0:1. Но при этом в полуфинале выбивает из борьбы Канаду – 6:5. Кленовые довольствуются «бронзой».

МЧМ-2011

Редкий случай, когда две сборные встречались на турнире дважды. В группе канадцы оказались сильнее наших – 6:3. Но россияне взяли куда более весомый реванш в финале и завоевали золотые медали – 5:3.

Итак, общий счет в противостоянии Брагин – Канада на молодежных чемпионатах мира также пока ничейный – 2-2. С бонусом для россиян – медали мы завоевываем чаще.

А общий счет с учетом ноябрьских серий сейчас соответственно 15-14 в пользу нашего тренера.

Так что…

Открывай ворота, Канада. Брагин пришел!

Назло банкирам. «Молодежка» победила в первом матче Суперсерии

Матч

Россия (U-20) - Западная хоккейная лига - 3:2 О.Т. (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Ли (Беляев, Попугаев), 1:13 (1:0). Харкинс (Сидерофф, Хоббс), 10:15 (1:1). Квартальнов (Ураков, Волков А.), 43:46 (2:1). Стил (Меркли, Клэк), 49:34 (2:2 - бол.). Алексеев 60:55 (3:2).

Место и дата

08 ноября 06:00, CN Centre, Онлайн-трансляция

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