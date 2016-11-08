Главный тренер «Коломны»: Может, меня уволят после расследования. Или я сам уйду

Александр Бодров

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису» (0:6), заявил «Советскому спорту», что не исключает своего ухода из клуба.

– В ходе нашего расследования мы посмотрим не только матч с «Солярисом». Потом будем принимать меры. Может, они меня уволят по его итогам, – говорит Александр Бодров.

– Такое возможно?

– А, может, я сам уволюсь.

– Не пожалели, что сказали публично о подозрениях в сдаче матча? Ведь у вас нет доказательств…

– В свой жизни ни о чем не жалею. Стараюсь жить честно. Да, доказательной базы нет, но есть матчи, в которых игроки совершают определенные ошибки. Ошибки, которые ни в какие рамки не лезут.

– После матча вы предъявляли претензии игрокам?

– В горячке никто не ответит. Все понимают, и тот игрок, который получил красную карточку в первом тайме за подкат в центре поля, что действовали они неправильно. А я сказал после матча, что в этом не участвую. Терпения больше нет. Игроки должны нести ответственность. Во всяком случае, должны оправдать себя.

– Правда, что по факту вы – не главный тренер «Коломны»? У вас есть соответствующая лицензия, вы приходите на пресс-конференцию, а тренировки проводят коломенские тренеры.

– Это наше внутреннее дело. Есть главный тренер, официально заявленный. Я могу у поля находиться, давать указания. В «Подолье», где я раньше работал, решал все вопросы. Какие-то вопросы решали помощники.

– Готовы ли вы сотрудничать с правоохранительными органами, если они заинтересуются расследованием обстоятельств, вами изложенных?

– Не говорю то, чего не знаю. Не могу обвинить футболиста, что он сдал матч. Как я его обвиню? Могу предъявить претензии по игре – а он пусть отвечает. Если же правоохранительные органы сочтут нужным спросить игрока, пускай он им объяснит. Тем более если действия игрока не вписываются в определенные рамки. Вот тогда надо принимать меры. Но доказать что-то будет очень сложно.

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