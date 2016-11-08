Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 1Спартак
Хоккей  Металлург0 : 0Нефтехимик
Хоккей  Салават Юлаев0 : 0Лада
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Коломны»: Может, меня уволят после расследования. Или я сам уйду

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Бодров
Александр Бодров

Главный тренер «Коломны» Александр Бодров, заподозривший свою команду в сдаче матча «Солярису» (0:6), заявил «Советскому спорту», что не исключает своего ухода из клуба.

– В ходе нашего расследования мы посмотрим не только матч с «Солярисом». Потом будем принимать меры. Может, они меня уволят по его итогам, – говорит Александр Бодров.

– Такое возможно?
– А, может, я сам уволюсь.

– Не пожалели, что сказали публично о подозрениях в сдаче матча? Ведь у вас нет доказательств…
– В свой жизни ни о чем не жалею. Стараюсь жить честно. Да, доказательной базы нет, но есть матчи, в которых игроки совершают определенные ошибки. Ошибки, которые ни в какие рамки не лезут.

– После матча вы предъявляли претензии игрокам?
– В горячке никто не ответит. Все понимают, и тот игрок, который получил красную карточку в первом тайме за подкат в центре поля, что действовали они неправильно. А я сказал после матча, что в этом не участвую. Терпения больше нет. Игроки должны нести ответственность. Во всяком случае, должны оправдать себя.

– Правда, что по факту вы – не главный тренер «Коломны»? У вас есть соответствующая лицензия, вы приходите на пресс-конференцию, а тренировки проводят коломенские тренеры.
– Это наше внутреннее дело. Есть главный тренер, официально заявленный. Я могу у поля находиться, давать указания. В «Подолье», где я раньше работал, решал все вопросы. Какие-то вопросы решали помощники.

– Готовы ли вы сотрудничать с правоохранительными органами, если они заинтересуются расследованием обстоятельств, вами изложенных?
– Не говорю то, чего не знаю. Не могу обвинить футболиста, что он сдал матч. Как я его обвиню? Могу предъявить претензии по игре – а он пусть отвечает. Если же правоохранительные органы сочтут нужным спросить игрока, пускай он им объяснит. Тем более если действия игрока не вписываются в определенные рамки. Вот тогда надо принимать меры. Но доказать что-то будет очень сложно.

Андрей Соколов: ПФЛ будет разбираться в связи со словами тренера «Коломны»

Владимир Косогов: Доказать договорной характер матча никто не может. Но долги-то остаются…

Никита Симонян: Матчем «Соляриса» и «Коломны» должны заняться правоохранительные органы

Директор «Коломны»: О сдаче матча тренер сказал на эмоциях

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Соколов: ПФЛ будет разбираться в связи со словами тренера «Коломны»Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал слова главного тренера «Коломны» Александра Бодрова, который после матча 16-го тура зоны «Запад» с «Солярисом» (0:6) заподозрил свою команду в сдаче игры.Владимир Косогов: Доказать договорной характер матча никто не может. Но долги-то остаются…Экс-главный тренер клуба «Волочанин-Ратмир» Владимир Косогов прокомментировал ситуацию со скандальным матчем «Солярис» – «Коломна» (6:0). Главный тренер подмосковного клуба Евгений Бодров, комментируя результат игры на послематчевой пресс-конференции, заподозрил своих игроков в сдаче матча.Никита Симонян: Матчем «Соляриса» и «Коломны» должны заняться правоохранительные органыПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ситуацию с матчем «Солярис» – «Коломна» (6:0).Директор «Коломны»: О сдаче матча тренер сказал на эмоцияхДиректор «Коломны» Александр Куранов прокомментировал слова главного тренера команды Александра Бодрова, заподозрившего своих игроков в сдаче матча «Солярису» (0:6) в зоне «Запад» ПФЛ.Тренер «Коломны» заподозрил свою команду в сдаче матча (видео)Главный тренер «Коломны» Александр Бодров заподозрил свою команду в сдаче матча «Солярису» в матче зоны «Запад» в ПФЛ. Подмосковный клуб проиграл вчера в Москве 0:6.«Я выбил мяч не туда...». Вратарь СКА рассказывает, как забил от своих ворот«Я выбил мяч не туда...». Вратарь СКА рассказывает, как забил от своих воротРостислав Солдатенко признался, что после гола его «травят» одноклубники - мол стал звездой Youtube.«Ростик, давай сюда!» Победный гол вратаря из российской второй лиги (видео)«Ростик, давай сюда!» Победный гол вратаря из российской второй лиги (видео)Голкипер СКА Ростислав Солдатенко максимально удачно выбил мяч от своих ворот.В среду КДК рассмотрит дело о поддельных подписях в тверской «Волге»В среду КДК РФС рассмотрит претензии игроков к ФК «Волга» (Тверь). По их версии, клуб несколько лет проходил лицензирование благодаря поддельным подписям.На любой вкус. 10 лучших голов месяца в ПФЛНа любой вкус. 10 лучших голов месяца в ПФЛПредставляем Вам десятку лучших голов месяца в ПФЛ.МВД объяснил уход полиции со стадионов и перекладывание ответственности за порядок на матчах на клубы18 октября «Советский спорт» написал заметку о массовых драках на матчах «Факел» (Воронеж) - «Динамо» (Москва) и «Торпедо» (Владимир) - «Текстильщик» (Иваново). Одна из причин случившегося, как оказалось, в том, что с осени 2016 года взаимодействие между полицией и клубами в организации порядка на спортивных мероприятиях претерпело изменения.Артур Григорьянц: Владимирское «Торпедо» проведет матч 16 тура без зрителейГлава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о наказании владимирского «Торпедо» за драку болельщиков.Закон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуныЗакон и беспорядок. Почему лихие 90-е могут вернуться на российские трибуныМинувшие выходные вернули российский футбол в 90-е, когда на стадионе могли обидеть не только словесно, но и физически.«Текстильщик»: Конфликт могли вызвать болельщики «Торпедо», сорвавшие флагПресс-атташе ивановского «Текстильщика» Артем Садовников прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между болельщиками, переросший в драку на поле стадиона во Владимире.Валерий Пузанов: В 2004 году наши и ивановские дрались в центре городаВалерий Пузанов: В 2004 году наши и ивановские дрались в центре городаВ перерыве матча первенства ПФЛ зона «Запад» «Торпедо» (Владимир) – «Текстильщик» (Иваново) фанаты команд устроили драку прямо на поле.Игорь Лебедев высказался за ужесточение наказания болельщиков за беспорядкиДепутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал последние инциденты на российских стадионах с участием болельщиков. Также он рассказал о мерах, которые стоит принять для борьбы с этими явлениями.Фанаты устроили массовую драку во Владимире на матче «Торпедо» – «Текстильщик»В перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку.Гол Кулишева на последней минуте принес «Динамо СПб» победу над «Солярисом»Петербургское «Динамо» в матче второго дивизиона зоны «Запад» обыграло «Солярис» из Москвы со счетом 2:1.Юрий Савичев: Невыносимо жаль, что разбазарили такую команду, как «Торпедо»Бывший нападающий «Торпедо» Юрий Савичев поделился воспоминаниями о своих выступлениях за команду. Также он выразил сожаление по поводу нынешнего состояния дел в клубе.Футбол в зинданеФутбол в зинданеОбозреватель «Советского спорта» – о проблеме долгов, захлестнувшей российские клубы всерьез и надолго.Россия – родина футбола. Колонка Василия УткинаРоссия – родина футбола. Колонка Василия УткинаКак со мной это часто бывает, самое главное я пропустил. А теперь, что бывает еще чаще, рассказы очевидцев разнятся.

Коломна
Коломнакалендарьстатистика
Солярис
Солярискалендарьстатистика
Александр Бодров
Александр Бодроввсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение