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10,7 новичков за сезон и 11,5% воспитанников. Что известно о чемпионате России

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
10,7 новичков за сезон и 11,5% воспитанников. Что известно о чемпионате России
Источник: «Советский спорт»

Центр исследований CIES сравнил 31 европейский чемпионат. Российская премьер-лига почти по всем показателям находится в середине рейтингов.

Согласно исследованию CIES, количество воспитанников (15-21 год) в клубах европейских чемпионатов постоянно падает с 2009 года. На данный момент воспитанники составляют не более чем пятую часть состава любой команды.

Однако между лигами существуют довольно большие неравенства. Так, в чемпионате Словакии на 1 октября 2016 года воспитанники составляли 31,5%. С другого конца неожиданно располагается Португалия, обладающая одними из лучших футбольных академий в мире. В португальской лиге выступают всего 9,6% воспитанников. Хуже дела обстоят только в Турции — 6,9%. Что касается России, то премьер-лига опережает португальцев (7-е место с конца). Процент воспитанников даже выше, чем в Англии и Италии — 11,5%.


Если количество воспитанников в клубе постепенно снижается, то приток иностранцев наоборот все растет. Согласно исследованию, в 2016 году процент легионеров в два раза превзошел процент воспитанников в командах: 38,7% против 19,2%.

Что же до отдельных чемпионатов, то в лидерах идет Кипр, где выступают 65,4% иностранцев. Следом располагаются чемпионаты Турции (62%), Англии (61,8%), Бельгии (60,1%), Италии (56,2%) и Португалии (53,5%).

Чемпионат России находится в середине таблицы. В премьер-лиге выступают 39% легионеров. Менее 20 процентов иностранцев играют лишь в чемпионатах Сербии (16,1%) и Украины (16,2%).


Также CIES рассказывает, как часто игроки меняют клуб, и сколько футболистов за сезон приобретают команды в тех или иных лигах. В данном исследовании не учтены футболисты, пополнившие основные составы из академий клубов.

На 1 октября 2009 года команды Европы в среднем подписывали по 9,1 игроку со старта сезона. В 2016 году эта цифра увеличилась до 10,7. А средняя продолжительность выступлений футболистов за клуб никогда не была такой низкой — 2,2 года.

Если же добавить к подписанным игрокам тех, кто пришел в основной состав из молодежной команды, то средний процент новичков вырастает с 41,2% в 2009 до 48,1% в 2016 году.

За последний год больше всего игроков покупали команды Южной и Восточной Европы. На 1 октября 2016 года португальские клубы в среднем получали по 14,2 новых игроков в составах. Эта цифра в два раза больше, чем у команд из Австрии, чей чемпионат замыкает список (7).

За Португалией следуют Болгария (14,1), Кипр (14,1), Хорватия (14), Сербия (13,6) и Турция (13,3). Российская премьер-лига вновь оказывается посередине - клубы в среднем приобретали 10,7 игроков.

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