«Спартак» лидирует в премьер-лиге закономерно». Включение Геннадия Орлова

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о прогрессе Зобнина с Кокориным, нужности Дзюбы с Зе Луишем и необходимости искать форвардов в резерв.

«Спартаку» надо готовиться и к поражениям

Преимущество «Спартака» в три очка, которое он добыл в последнем туре, пока несущественно – впереди же еще 17 туров. А «Зенит» проиграл в Грозном, потому что у команды в распоряжении было всего 12 человек – и Мирча Луческу об этом говорил.

Конечно, если в «Зените» рассчитывают на румына, ему нужно дать карт-бланш на приглашения новых футболистов. Ведомость-то еще свободна! Скамейки петербуржцам не хватает, а лучший на поле – Витсель, который уже не раз объявил об уходе в «Ювентус».

В чемпионате России в общем-то все команды недоукомплектованы, ни про одну не скажешь, что у нее хороший резерв! Нужно над этим работать.

«Спартак» провел отличный отрезок, они молодцы. Бразилец Фернандо, например, забил на морозе в Сибири победный мяч – получается, никаких проблем с адаптацией к нашему климату у него нет. Парадокс! Новичок из Южной Америки приспособился к холоду лучше многих русских игроков.

Хорошо, что Каррера поверил в центрального защитника Кутепова, и это при том, что итальянский тренер наверняка и новых классных оборонительных игроков найдет. Еще важно, что все спартаковцы играют с максимальным желанием: и Комбаров, и Глушаков, и другие. С самозабвенным отношением к тренировкам и играм, которое передается футболистам, прогрессировать может любая команда и любой игрок вне зависимости от возраста. Однако «Спартаку» надо готовиться и к поражениям, чтобы это не стало ударом и потрясением.

Луческу недоволен, потому что игроки действуют не по его сценарию

«Спартак» – лидер по общей физической готовности игроков, это ведь первый и самый важный компонент. Не тактика, не техника, а именно готовность – потому что без нее ничего другого не получится. «Амкар», например, сыгравший вничью с ЦСКА, как раз этим и силен: у Гаджи Гаджиева футболисты работают на максимуме все 90 минут. А «Зенит» оказался в Грозном не готов, хотя мог и набрать одно очко – по статистике, например, было ближе именно к ничьей.

Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед

Рашид Рахимов отлично умеет добиться от исполнителей выполнения своей установки. А вот у Мирчи Луческу пока не всегда это получается. Потому он так и психует на скамейке, потому кричит и бросает на землю свою вязанную шапку: не по его сценарию, не по его рисунку действуют игроки. Процент выполнения тренерской установки у «Спартака» сейчас выше всех – поэтому москвичи закономерно на первом месте.

Радует прогресс спартаковца Романа Зобнина: у парня хорошая школа, он блистал и в юношах, и на молодежном уровне. Важно теперь его не перегрузить, не надорвать. Для сборной России вырос прекрасный полузащитник, главное – чтобы ему сейчас хватило сил. Он, Александр Головин – новая волна и наша новая надежда в сборной.

Неслучайно Станислав Черчесов вызвал Александра Кокорина: в «Зените» он при Луческу хорошо развивается. Кокорин физически готов отлично, и при этом он внимательно слушает тренера, верит ему, с желанием выполняет все упражнения – вот и результат.

Особенно свежесть Кокорина видна по сравнению с измотанными уже Жулиано, Маком. Да и Олег Шатов в плане готовности еще до травмы физически был похуже, год назад он выглядел предпочтительнее.

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Промес – еще не Халк, да и дотянется ли он до него?

Жулиано «Зениту» подменить совершенно некем. Сложно даже представить, каким будет команда без бразильца. Даже интересно было бы посмотреть на такой вариант. Он – связующий между всеми звеньями.

А для «Спартака» очень важен Промес, по манере игры он совсем другой, Куинси – чем-то похож на Халка: тоже взрывная скорость, удар, в том числе штрафные. Но голландца с Халком я бы не сравнивал, ему еще до бразильца далековать, да и дотянется ли он до таких гонораров?

По нужности своим клубам на одном уровне центральные нападающие: Артем Дзюба и Зе Луиш. Когда нет Дзюбы – атака «Зенита» часто беззуба, без Зе Луиша «Спартаку» очень сложно – а с ним приходит гармония в нападении, голы.

Равнозначной замены нет ни тому, ни другому. Обеим командам зимой предстоит искать форварда, чтобы усилить в этом плане свой резерв. Однако точно не стоит зацикливаться на игроках того же типа. Гораздо важнее общий класс исполнителя, который позволял бы реализовывать моменты и забивать из любой ситуации и любого положения.