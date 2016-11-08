«Спартак» лидирует в премьер-лиге закономерно». Включение Геннадия Орлова
Комментатор «Матч ТВ»
Геннадий Орлов – о прогрессе Зобнина с Кокориным, нужности Дзюбы с Зе Луишем и
необходимости искать форвардов в резерв.
«Спартаку» надо готовиться и к поражениям
Преимущество «Спартака» в три очка, которое он добыл в
последнем туре, пока несущественно – впереди же еще 17 туров. А «Зенит» проиграл
в Грозном, потому что у команды в распоряжении было всего 12 человек – и Мирча
Луческу об этом говорил.
Конечно, если в «Зените» рассчитывают на румына, ему нужно
дать карт-бланш на приглашения новых футболистов. Ведомость-то еще свободна!
Скамейки петербуржцам не хватает, а лучший на поле – Витсель, который уже не
раз объявил об уходе в «Ювентус».
В чемпионате России в общем-то все команды недоукомплектованы,
ни про одну не скажешь, что у нее хороший резерв! Нужно над этим работать.
«Спартак» провел отличный отрезок, они молодцы. Бразилец
Фернандо, например, забил на морозе в Сибири победный мяч – получается, никаких
проблем с адаптацией к нашему климату у него нет. Парадокс! Новичок из Южной
Америки приспособился к холоду лучше многих русских игроков.
Хорошо, что Каррера поверил в центрального защитника
Кутепова, и это при том, что итальянский тренер наверняка и новых классных
оборонительных игроков найдет. Еще важно, что все спартаковцы играют с
максимальным желанием: и Комбаров, и Глушаков, и другие. С самозабвенным
отношением к тренировкам и играм, которое передается футболистам,
прогрессировать может любая команда и любой игрок вне зависимости от возраста. Однако
«Спартаку» надо готовиться и к поражениям, чтобы это не стало ударом и
потрясением.
Луческу недоволен, потому что игроки действуют не по его сценарию
«Спартак» – лидер по общей физической готовности игроков, это ведь первый и самый важный компонент. Не тактика, не техника, а именно готовность – потому что без нее ничего другого не получится. «Амкар», например, сыгравший вничью с ЦСКА, как раз этим и силен: у Гаджи Гаджиева футболисты работают на максимуме все 90 минут. А «Зенит» оказался в Грозном не готов, хотя мог и набрать одно очко – по статистике, например, было ближе именно к ничьей.
Шаляй-Балай на вечеринке в Грозном. «Зенит» проиграл и отпустил «Спартак» вперед
Рашид Рахимов отлично умеет добиться от исполнителей
выполнения своей установки. А вот у Мирчи Луческу пока не всегда это получается.
Потому он так и психует на скамейке, потому кричит и бросает на землю свою
вязанную шапку: не по его сценарию, не по его рисунку действуют игроки. Процент
выполнения тренерской установки у «Спартака» сейчас выше всех – поэтому москвичи
закономерно на первом месте.
Радует прогресс спартаковца Романа Зобнина: у парня хорошая
школа, он блистал и в юношах, и на молодежном уровне. Важно теперь его не
перегрузить, не надорвать. Для сборной России вырос прекрасный полузащитник, главное
– чтобы ему сейчас хватило сил. Он, Александр Головин – новая волна и наша
новая надежда в сборной.
Неслучайно Станислав Черчесов вызвал Александра Кокорина: в «Зените»
он при Луческу хорошо развивается. Кокорин физически готов отлично, и при этом он
внимательно слушает тренера, верит ему, с желанием выполняет все упражнения –
вот и результат.
Особенно свежесть Кокорина видна по сравнению с измотанными уже Жулиано, Маком. Да и Олег Шатов в плане готовности еще до травмы физически был похуже, год назад он выглядел предпочтительнее.
Кержаков делал то, чего не хватает Шатову. Включение Геннадия Орлов после матча «Зенит» – «Дандолк»
Промес – еще не Халк, да и дотянется ли он до него?
Жулиано «Зениту» подменить совершенно некем. Сложно даже
представить, каким будет команда без бразильца. Даже интересно было бы
посмотреть на такой вариант. Он – связующий между всеми звеньями.
А для «Спартака» очень важен Промес, по манере игры он
совсем другой, Куинси – чем-то похож на Халка: тоже взрывная скорость, удар, в
том числе штрафные. Но голландца с Халком я бы не сравнивал, ему еще до
бразильца далековать, да и дотянется ли он до таких гонораров?
По нужности своим клубам на одном уровне центральные нападающие:
Артем Дзюба и Зе Луиш. Когда нет Дзюбы – атака «Зенита» часто беззуба, без Зе
Луиша «Спартаку» очень сложно – а с ним приходит гармония в нападении, голы.
Равнозначной замены нет ни тому, ни другому. Обеим командам
зимой предстоит искать форварда, чтобы усилить в этом плане свой резерв. Однако
точно не стоит зацикливаться на игроках того же типа. Гораздо важнее общий
класс исполнителя, который позволял бы реализовывать моменты и забивать из
любой ситуации и любого положения.