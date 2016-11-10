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«Зинедин был впечатлен и согласился стать послом». Как Петербург подписал Зидана

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зинедин был впечатлен и согласился стать послом». Как Петербург подписал Зидана
Источник: Reuters

В октябре Зинедин Зидан стал послом гостеприимства Петербурга. «Советский спорт в Санкт-Петербурге» узнал, как так вышло. А заодно выяснил, как город будет встречать футбольных фанатов.

О Зидане в Петербурге

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в начале октября воспользовался паузой в чемпионате Испании и приехал на выходные в Санкт-Петербург вместе с супругой. Француз успел пройти по Дворцовой площади, заглянуть за кулисы театра, сфотографироваться с парой десятком человек и даже стать послом гостеприимства Петербурга. О такой должности с ним договорился председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Мы поговорили с ним о том, как Петербургу удалось подписать Зизу.

Билет на балет и не только. Как Зидан провел выходные в Петербурге

– Зидан был здесь с частным визитом. Мы узнали, что он приезжает в Петербург, помогли ему с размещением. Но помогли исключительно по-дружески, я бы сказал. Он провел здесь с супругой два с половиной дня, мы его ни в коем случае не напрягали. Нам удалось провести полтора часа совместной беседы, и идея с послом гостеприимства зародилась исключительно в рамках нашего общения.

Зинедин сказал, что он не ожидал увидеть в Петербурге то, что увидел. И при этом он приехал в не самый высокий сезон, да и погода была не лучшая. Но Зидан был так впечатлен городом, что согласился быть послом гостеприимства Петербурга. Это неформальное звание, не требующее подписания каких-то протоколов. Это группа людей, которые полюбили Петербург и могут своим соотечественникам рассказать, что наш город – туристическая столица, сюда здорово приезжать, тем более в рамках чемпионата мира по футболу.

Господин Зидан, без сомнения, посетит мундиаль. Я был удивлен, что мировая звезда такого уровня, который был практически по всему миру, сказал, что Петербург – один из лучших городов, который он видел.

О подготовке Петербурга к футбольным туристам и фанатам

Крупные международные турниры всегда привлекают большой поток гостей, в том числе фанатов и болельщиков. И с такими туристами комитет тоже будет работать, чтобы справиться лучше Марселя во время Евро-2016.

– Опыт проведения чемпионата Европы во Франции не назвал бы положительным, чтобы его перенимать. Хотелось бы отметить, что недавно мы получили европейскую премию, где одним из самых важных критериев была безопасность. То есть Петербург признан самым безопасным городом в Европе.

Болельщики и фанаты – между ними тонкая грань. Я сам футбольный болельщик, хожу с четырехлетней дочкой на стадион. Не нужно бояться футбольных болельщиков, а что касается фанатов – город полностью готов. Уверен, что жители и власти города сделают все возможное, чтобы все было безопасно. И сами фанаты, побывав в культурной столице, будут вести себя комфортно и хорошо.

О размещении фан-зоны во время чемпионата мира-2018

Между ФИФА и властями города возник спор о расположении фан-зоны. Федерация хочет использовать центральные площади: Конюшенную, где располагалась фан-зона чемпионата мира по хоккею, или Дворцовую. А представители безопасности настаивают на варианте с Парком 300-летия и площадке у Спортивно-концертного комплекса – это спальные районы.

– Комитет по туризму участвует в рабочей группе по обсуждению места фан-зоны. Оно окончательно еще не утверждено, рассматриваются практически все доступные площади города.

Проблема в том, что свои требования есть и уФИФА, и у города повопросам безопасности. С точки зрения администрации Петербурга, наша основная задача – обеспечить безопасность гостей и жителей города. С учетом того, какое количество людей приедет на чемпионат мира, безопасность выступает на первом месте. Так что окончательной версии фан-зоны пока нет, идет согласование, и надеюсь, что в ближайшее время что-то решится.

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