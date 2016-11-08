«Упускаем полтора-два месяца лета!» Петраков критикует систему «осень – весна»
В 13-м туре чемпионата России некоторые матчи прошли на заснеженных полях, в том числе «Томь» – «Спартак». Главный тренер томичей Валерий Петраков работал в этом сибирском городе еще в 2006-2008 годах, когда играли по старой системе «весна – осень». «Советский спорт» попросил тренера сравнить ее с нынешней, «осень – весна», чтобы назвать плюсы и минусы каждой.
«ВЕСНА-ОСЕНЬ»
Плюсы
- Хорошая погода и качественные поля в разгар сезона. Пропускаем летом по полтора-два месяца, за это время можно было провести как минимум восемь туров. Не каждый же год чемпионаты мира и Европы. Да и болельщикам на трибунах приятней находиться, когда тепло.
- Есть время для комплектации команды. Три-четыре зимних месяца позволяют относительно спокойно это сделать.
- Целостность сезона. Сейчас зимняя пауза такая большая! В марте болельщикам надо напоминать, что там в турнирной таблице.
Минусы
- Матчи последних решающих туров проходят на плохих полях, в дождь и снег. В марте в Сибири трава не вырастет, хоть какого агронома приглашай! Надо строить хорошие футбольные манежи с нормальными трибунами и приемлемым качеством поля.
- Команды, получившие путевки в еврокубки, стартуют в этих турнирах только через несколько месяцев. И потом, российские команды к октябрю-ноябрю – уставшие, а европейцы в самой форме
- Мы жили с футбольной Европой в разных фазах. Они отдыхали после сезона, а у нас в это время короткий перерыв между первым и вторым кругом.
«ОСЕНЬ-ВЕСНА»
Плюсы
- Команды, получившие путевки в еврокубки, стартуют в этих турнирах через два-три месяца. Для этого и переходили на новую систему, основная причина, почему команды были за нее.
- Участвующие в еврокубках команды получили игровую практику. Раньше чемпионат страны заканчивался в ноябре, а еврокубки – в декабре и целый месяц играть было не с кем. Теперь есть, с кем, чемпионат у нас продолжается до начала декабря. Правда, пока российские команды ничего в Европе не выиграли.
- Старт сезона и матчи последних решающих туров проходят на хороших полях.
Минусы
- Холодная снежная погода в ноябре и начале декабря. Надо делать большой перерыв зимой, чтобы потом играть целое лето. Так проще и лучше, для команд Сибири и Дальнего Востока это намного практичнее.
- Командам первого и второго дивизионов приходится три-четыре зимних месяца платить зарплату футболистам, которые не играют, а тренируются. Распускать команду нельзя – надо доиграть сезон.
- Трудно летом подготовить команду к сезону за три-четыре недели. Что ты можешь провести? Один сбор.