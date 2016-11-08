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«Упускаем полтора-два месяца лета!» Петраков критикует систему «осень – весна»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Упускаем полтора-два месяца лета!» Петраков критикует систему «осень – весна»
Источник: «Советский спорт»

В 13-м туре чемпионата России некоторые матчи прошли на заснеженных полях, в том числе «Томь» – «Спартак». Главный тренер томичей Валерий Петраков работал в этом сибирском городе еще в 2006-2008 годах, когда играли по старой системе «весна – осень». «Советский спорт» попросил тренера сравнить ее с нынешней, «осень – весна», чтобы назвать плюсы и минусы каждой.

«ВЕСНА-ОСЕНЬ»

Плюсы

- Хорошая погода и качественные поля в разгар сезона. Пропускаем летом по полтора-два месяца, за это время можно было провести как минимум восемь туров. Не каждый же год чемпионаты мира и Европы. Да и болельщикам на трибунах приятней находиться, когда тепло.

- Есть время для комплектации команды. Три-четыре зимних месяца позволяют относительно спокойно это сделать.

- Целостность сезона. Сейчас зимняя пауза такая большая! В марте болельщикам надо напоминать, что там в турнирной таблице.

Минусы

- Матчи последних решающих туров проходят на плохих полях, в дождь и снег. В марте в Сибири трава не вырастет, хоть какого агронома приглашай! Надо строить хорошие футбольные манежи с нормальными трибунами и приемлемым качеством поля.

- Команды, получившие путевки в еврокубки, стартуют в этих турнирах только через несколько месяцев. И потом, российские команды к октябрю-ноябрю – уставшие, а европейцы в самой форме

- Мы жили с футбольной Европой в разных фазах. Они отдыхали после сезона, а у нас в это время короткий перерыв между первым и вторым кругом.

«ОСЕНЬ-ВЕСНА»

Плюсы

- Команды, получившие путевки в еврокубки, стартуют в этих турнирах через два-три месяца. Для этого и переходили на новую систему, основная причина, почему команды были за нее.

- Участвующие в еврокубках команды получили игровую практику. Раньше чемпионат страны заканчивался в ноябре, а еврокубки – в декабре и целый месяц играть было не с кем. Теперь есть, с кем, чемпионат у нас продолжается до начала декабря. Правда, пока российские команды ничего в Европе не выиграли.

- Старт сезона и матчи последних решающих туров проходят на хороших полях.

Минусы

- Холодная снежная погода в ноябре и начале декабря. Надо делать большой перерыв зимой, чтобы потом играть целое лето. Так проще и лучше, для команд Сибири и Дальнего Востока это намного практичнее.

- Командам первого и второго дивизионов приходится три-четыре зимних месяца платить зарплату футболистам, которые не играют, а тренируются. Распускать команду нельзя – надо доиграть сезон.

- Трудно летом подготовить команду к сезону за три-четыре недели. Что ты можешь провести? Один сбор.

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