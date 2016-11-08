Детская гимнастика: рекомендации для родителей и педагогов

Гимнастика в младших группах детского сада нужна для того, чтобы малыши избавились от сонливости, пришли в тонус и вернули себе хорошее настроение. Если ваш ребенок не ходит в сад, комплексы утренней гимнастики для младшей группы можно выполнять дома – эффект от них будет такой же положительный.

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Первая младшая группа – это дети в возрасте от 2 до 3 лет. Поэтому упражнения комплекса утренней гимнастики в первой младшей группе просты для понимания и выполнения малышами. А сама гимнастика занимает по времени, как правило, не более 5-7 минут.

- упражнение «Ходим хвостиком»

Дети строятся в цепочку за воспитателем. Воспитатель ходит по кругу и спрашивает, оглядываясь: «Где мой хвостик?». Дети шеренгой идут за ним, отвечая: «Мы твой (ваш) хвостик!».

Делаем 5-7 кругов по комнате, а затем усложняем задание. Воспитатель переходит на легкий бег, и дети, подстраиваясь, за ним бегут тоже. Важно соблюдать плавный темп бега и следить, чтобы шеренга не рассыпалась, а дети не сталкивались друг с другом





- упражнение «Ищем мышку»

Все становятся в ряд, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Воспитатель говорит: «Мышка бежала-бежала, и пропала. Где мышка?» Дети делают поворот корпуса влево-вправо. Воспитатель приговаривает: «Нет мышки, нет мышки». В ходе гимнастики первой младшей группы нужно сделать 6-8 поворотов корпуса влево-вправо.

- упражнение «Потягушки»

Малыши стоят свободно – ноги примерно на ширине плеч, руки опущены. Воспитатель, поднимая руки, декламирует: «Ручки подняли, солнышко достали!». Малыши поднимают руки, чуть привставая на носочки, а затем опускаются в исходное положение. Всего – около 10 подъемов.

- упражнение «Чистые ладошки»

Малыши из исходной позиции – ноги на ширине плеч, должны поднять вперед (до параллели с полом) поочередно обе руки, а затем повернуть их ладошками вверх. Воспитатель декламирует: «Кто не мыл ладошки? Кто не мыл ладошки? Все мыли!». Гимнастика младшей группы предусматривает 8-10 повторов этого упражнения.

- упражнение «Ходьба на месте»

Воспитатель скандирует: «А теперь на месте – шагом марш! Левой-правой! Левой-правой!». Малыши идут на месте, высоко поднимая колени – 10-15 секунд.

- упражнение «Сели-встали»

Воспитатель скандирует: «А теперь – сели!». Дети садятся. «И встали!» - дети встают. 10 секунд. Упражнение гимнастики в первой младшей группе нужно выполнять в плавном темпе. При приседании можно на 1 секунду задержаться в нижней позиции.

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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Вторая младшая группа – это дети 3-4 лет. Упражнения гимнастики во второй младшей группе становятся немного сложнее, поскольку и моторика, и координация у детей уже развиты лучше.

- упражнение «Бег за паровозиком»

Воспитатель – паровозик, а малыши – вагоны парвозика. «Паровозик отправляется!», - декламирует воспитатель и начинает легкий бег по кругу. Дети шеренгой бегут за ним – 15-20 секунд.

Упражнение в гимнастическом комплексе второй младшей группы можно усложнить: бежать не по кругу, а, например, длинной восьмеркой – обязательно следя, чтобы дети не сталкивались друг с другом.





- упражнение «Хлопочки»

Малыши стоят свободно – ноги примерно на ширине плеч, руки опущены. На счет воспитателя дети вытягивают руки вперед, хлопают ладошками и возвращаются в исходное положение – 8-12 повторов.

- упражнение «Ищем грибочки»

Воспитатель скандирует: «Идем по лесочку! Топ-топ! Ищем грибочки! Шлеп-шлеп!». Дети делают два высоких шага на месте, затем приседают и два раза хлопают ладошками по коленям. Темп небыстрый, чтобы все успевали. Повторяем 8-10 раз.

- упражнение «Прыжки»

На счет воспитателя малыши подпрыгивают из положения стоя, руки на посе. Возвращаются в исходную позицию, после паузы – повторяют прыжки. В гимнастике для второй младшей группы упражнение «Прыжки» нужно выполнять – 8-10 раз.

- упражнение «Охотник и утка»

Дети цепочкой ходят за воспитателем. Воспитатель декламирует: «Идет охотник по лесу. Ищет утку. Идет охотник по полю. Ищет утку. Где утка?», - на последней фразе воспитатель оборачивается. Дети должны остановиться, присесть и замереть. Повторяем – 20 -30 секунд.

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ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ:

- привлечь внимание детей во время гимнастики в младшей группе помогут простые стихи и считалочки, которые можно проговаривать во время выполнения упражнения. Они же задают ритм, синхронизируют движения;

- время от времени меняйте упражнения гимнастики в младшей группе. Придумывайте свои собственные вариации упражнений (но не усложняйте их, делая невыполнимыми для малышей). Пусть гимнастика станет интересной игрой с сюрпризами, когда ребенок не будет знать, что произойдет дальше;

- используйте игрушки. Импровизируйте: сложите мягкие игрушки в сумку – пусть дети бегают по кругу, а на определенный счет берут игрушку из сумки. После нескольких кругов – смена игрушек. Используйте игрушки при выполнении обычных упражнений комплекса гимнастики в младшей группе;

- выполнять гимнастику можно не только по утрам, но и после дневного сна;

- утренняя гимнастика в младшей группе нужна не только для разминки. Она помогает установлению контакта между педагогом (родителем) и детьми, создает позитивную психологическую атмосферу.