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Сходили в церковь, сдали кровь. Как Бразилия готовится к матчу с Аргентиной

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сходили в церковь, сдали кровь. Как Бразилия готовится к матчу с Аргентиной
Источник: Reuters

Сборная Бразилии проведет один из решающих матчей отбора к ЧМ-2018 против Аргентины на стадионе исторического поражения от Германии (1:7).

Утром церковь, вечером тренировка

Только во вторник бразильцы начали готовиться к южноамериканскому класико в полном составе. Одним из последних в расположение сборной прибыл Неймар. Он прилетел в Белу-Оризонти на частном самолете, заодно подвез своих одноклубников по «Барсе» Месси и Маскерано. Аргентинцы сразу отправились на базу «Атлетико Минейро», где остановилась их команда. А Неймар уже в 6.20 утра был в отеле селесао.

Тренерский штаб сам просил форварда прибыть на день позже запланированного. Неймар мог бы улететь из Испании в 5 утра сразу после игры с «Севильей». Но в таком случае остался бы без полноценного отдыха. Кстати, последним в расположение сборной добрался зенитовец Жулиано, даже успел на вечернюю тренировку.

С утра Неймар наверняка смог перекинуться парой фраз с Тите. Главный тренер в сопровождении охраны покинул отель в 7.30 и отправился в одну из местных церквей. Нет, не ставить свечку за победу над Аргентиной. Тите — ярый католик, как и процентов 90 этой сборной. И у тренера есть традиция: он ходит в церкви каждого города, в который приезжает с командой.

Чуть позже расположение сборной посетили четыре медика. Игроки, а заодно с ними и тренерский штаб, сдали кровь. Эта процедура — часть подготовки к матчам с Аргентиной и Перу. Данные о крови помогут тренерам определить, какие упражнения давать футболистам во время занятий.

Мозаика и Месси

Тем временем Конфедерация футбола Бразилии впервые в истории решила сделать предматчевое шоу. Перед игрой на трибуне будет выложена большая мозаика. Для ее дизайна были приглашены профессиональные художники. Как только игроки выйдут на поле, зрители должны будут поднять над собой таблички, чтобы мозаика сложилась в один большой рисунок. Какое именно изображение появится, пока держится в секрете.

***

Первая тренировка сборной прошла при 4 тысячах болельщиков на трибуне. К тому времени в расположении Тите были только 16 игроков, их разбавили семью футболистами молодежной сборной.

Стартовый состав угадать пока не получается (хотя тренер по традиции может объявить его прессе за сутки до матча). Сейчас всех больше интересует, как Бразилия будет сдерживать Лео Месси.

Об этом рассуждал полузащитник Ренато Аугусто. «Во-первых, нужно давать как можно меньше пространства всем аргентинским игрокам. И перекрывать возможные направления для паса. Придется помогать друг другу. Габриэл Жезус должен бегать чуть больше обычного. Не могу представить, что мяч совсем не будет попадать к Месси. А значит, придется выводить его из зоны комфорта».

Матч Бразилия — Аргентина состоится в ночь с четверга на пятницу в 2:45 мск.


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