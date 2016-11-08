Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Спартак
Хоккей  Металлург1 : 1Нефтехимик
Хоккей  Салават Юлаев4 : 2Лада
Хоккей  Динамо Рига- : -Куньлунь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в Новосибирске

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в Новосибирске
Источник: ХК «Спартак»

Спартаковцы Игорь Мирнов и Никита Беспалов передали привет своей бывшей команде. Первый забил гол, второй сохранил ворота на замке. «Сибирь», потерпев пятое поражение подряд, отдаляется от зоны плей-офф.

Соперники последний перед каникулами матч дружно проиграли: москвичи в Лужниках сочинцам (2:5), сибиряки в Уфе «Салавату Юлаеву» (0:6).

Красно-белые получили два дня выходных, потом провели в Новогорске контрольный матч со СКА, уступив 1:4. Подопечные Андрея Скабелки свои два выходных посвятили восстановительным кроссам по морозцу. Видно, для осознания своего незавидного турнирного положения – команда после четырех поражений подряд покинула кубковую восьмерку.

«Сибирь» делегировала на Кубок «Карьяла» целую пятерку, «Спартак» - Вячеслава Лещенко иЛукаша Радила, чех стал лучшим нападающим и бомбардиром финского турнира. В молодежную сборную отправился Никита Ли и открыл счет голам в молодежной Суперсерии.

В паузе «Сибирь» усилилась мощным центрфорвардом Алексеем Глуховым, начинавшем сезоне в «Авангарде» ассистентом капитана, а чуть раньше – универсалом Владимиром Первушиным и канадцем Заком Бойчаком. «Спартак» пополнил ряды опытным Игорем Мирновым, когда-то игравшим в Новосибирске.

Покинули лазарет капитан красно-белых Максим Потапов и один из лидеров обороны сибиряковВиталий Меньшиков. Однако сроки восстановления ведущего центрфорварда Максима Шалунова и его тезки-защитника Игнатовича в тумане.

- Распродажи лидеров не предвидится, постараемся сохранить их и на следующий сезон, - обещал болельщикам генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

Однако, как стало известно «Советскому спорту», уже достигнута договоренность о переходе в ЦСКА кандидата в сборную России Сергея Шумакова. Но случится этот принеприятнейший для сибиряков трансфер лишь в том случае, если шансы сибирской Золушки пробиться в плей-офф превратятся в чисто теоретические.

Пока же в такой расклад приходится верить. Похоже, кроссы, пауза и выданная на днях зарплата за август команду Скабелки не сильно встряхнули.

- Алё, когда играть будем? – прорезал тишину голос с переполненных трибун.

К тому времени гости вели 1:0 и контролировали ситуацию на площадке. Счет спартаковцы открыли в результате гроссмейстерского розыгрыша лишнего. Радил и Константин Глазачев за воротамиАлексея Красикова заманили в западню всею четверку обороняющихся и вывели на бросок с пятачка Мэтта Гилроя. Шайба вонзилась в девятку.

Во втором периоде гости должны были увеличить преимущество. Глазачев на чужой синей линии перехватил авантюрную передачу Меньшикова, убежал к воротам хозяев, но на пути шайбы встал могучий Красиков. Огорченный спартаковец готов был расколошматить виновницу-клюшку о борт и лавку запасных.

Сибиряки встрепенулись, когда в штрафной бокс отправился главный бомбардир москвичей Райан Стоа. Бойчак бросал, казалось, в пустой угол, но шайба в ворота не залетела. Вратарь Никита Беспалов, еще в прошлом сезоне игравший в «Сибири», напомнил о себе болельщикам хозяев. Те, кстати, на представлении составов встретили его микстом из восторженного рева и свиста.

А в начале третьего периода выстрелило новое спартаковское ружье. Не прижившийся в «Тракторе» Мирнов напомнил, как он забивал решающие голы в Кубке европейских чемпионов за московское «Динамо». Сочным кистевым броском в девятку.

Нельзя сказать, что хозяева после такой развязки сникли, смирившись с поражением. Они атаковали. Но переиграть куражистого Беспалова, впервые засушившего сухарь, не смогли. Хотя капитанЕвгений Артюхин, Шумаков и Константин Окулов были близки к голу.

Матч

Сибирь - Спартак - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Гилрой (Глазачев, Радил), 15:18 (0:1 - бол.). Мирнов (Дыбленко), 40:57 (0:2).

Место и дата

08 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

7380 зрителей.

Голы: 0:1 Гилрой 5 (Глазачев, Радил, 15.18, б.), 0:2 Мирнов 2 (Бердников, Дыбленко, 40.57, б.).

Вратари: Красиков (57.29) – Беспалов.

Штраф: 4-8.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Буцаев: Не забивая голов, невозможно рассчитывать на что-тоГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от игры с новокузнецким «Металлургом».Андрей Скабелка: Сложно что-то комментировать. Шесть периодов – ноль головГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче со «Спартаком».Алексей Ярушкин: Беспалов все время настраивается на игруГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».Дубль Бурдасова принес «Авангарду» победу в матче с «Торпедо»Хоккеисты омского «Авангарда» переиграли нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1.«Спартак» в гостях одолел «Сибирь»Хоккеисты московского «Спартака» переиграли на выезде «Сибирь» со счетом 2:0.27 игроков СКА отправились на выездную серию из трех матчейТренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против московского «Динамо», подольского «Витязя» и ярославского «Локомотива».Роман Ротенберг: Между КХЛ и НХЛ нет «холодной войны»Вице-президент ФХР, член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг рассказал об отношениях между Национальной хоккейной лигой и КХЛ.«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказовФорвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.«Йокерит» продолжит выступление в КХЛПрезидент «Йокерита» Харри Харкимо рассказал, что финский клуб продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге.Владимир Крикунов: Если Голышев сам себя не загубит – все нормально будетНовый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о первых днях на посту главного тренера «Автомобилиста» из Екатеренбурга.Владимир Крикунов: Якушев увидел Дацюка, и первая мысль была: «Все, Крикунов с ума сошел…»Новый главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов вспомнил, как начинал свою карьеру Павел Дацюк.КХЛ. «Сибирь» - «Спартак», «Авангард» - «Торпедо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: Весь матч «Медвешчак» заставлял «Барыс» действовать в оборонеГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец считает, что хоккеисты «Медвешчака» провели сильный матч и заставили игроков казахстанского клуба при своих болельщиках большую часть игры провести в обороне.«Барыс» обыграл «Медвешчак»«Барыс» дома взял верх над «Медвешчаком» (2:0 ) в регулярном чемпионате КХЛ.Денис Бодров: Матч с «Ладой» не такой принципиальный, как против «Спартака»Защитник «Салавата Юлаева» Денис Бодров рассказал о том, как проходит подготовка во время перерыва в регулярном чемпионате КХЛ.Брэндон Боченски: Сейчас важный период – мы приблизились к восьмеркеКапитан «Барыса» Брэндон Боченски рассказал о работе хоккеистов казахской команды в перерыве регулярного чемпионата КХЛ.Потайчук и Петров стали помощниками Назарова в «Нефтехимике»Тренерский штаб «Нефтехимика» пополнили два специалиста. Ассистентами Андрея Назарова стали Андрей Потайчук и Игорь Петров.Зак Бойчак: В России высокий уровень игрыНовичок «Сибири» форвард Зак Бойчак рассказал, как решился на переход в российский клуб.Занковец будет утвержден главным тренером сборной КазахстанаГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец будет утвержден главным тренером сборной Казахстана на заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея с шайбой (КФК), которое состоится до конца года. Об этом сообщил ответственный секретарь КФХ Глеб Каратаев.Сергей Федоров: Ничушкин стал лучше понимать партнеровГлавный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился мнением об изменениях в игре нападающего Валерия Ничушкина.

КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение