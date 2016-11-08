Пушка Мирнова, стена Беспалова... Как «Спартак» победил в Новосибирске

Спартаковцы Игорь Мирнов и Никита Беспалов передали привет своей бывшей команде. Первый забил гол, второй сохранил ворота на замке. «Сибирь», потерпев пятое поражение подряд, отдаляется от зоны плей-офф.

Соперники последний перед каникулами матч дружно проиграли: москвичи в Лужниках сочинцам (2:5), сибиряки в Уфе «Салавату Юлаеву» (0:6).

Красно-белые получили два дня выходных, потом провели в Новогорске контрольный матч со СКА, уступив 1:4. Подопечные Андрея Скабелки свои два выходных посвятили восстановительны м кроссам по морозцу. Видно, для осознания своего незавидного турнирного положения – команда после четырех поражений подряд покинула кубковую восьмерку.

«Сибирь» делегировала на Кубок «Карьяла» целую пятерку, «Спартак» - Вячеслава Лещенко иЛукаша Радила, чех стал лучшим нападающим и бомбардиром финского турнира. В молодежную сборную отправился Никита Ли и открыл счет голам в молодежной Суперсерии.

В паузе «Сибирь» усилилась мощным центрфорвардом Алексеем Глуховым, начинавшем сезоне в «Авангарде» ассистентом капитана, а чуть раньше – универсалом Владимиром Первушиным и канадцем Заком Бойчаком. «Спартак» пополнил ряды опытным Игорем Мирновым, когда-то игравшим в Новосибирске.

Покинули лазарет капитан красно-белых Максим Потапов и один из лидеров обороны сибиряковВиталий Меньшиков. Однако сроки восстановления ведущего центрфорварда Максима Шалунова и его тезки-защитника Игнатовича в тумане.

- Распродажи лидеров не предвидится, постараемся сохранить их и на следующий сезон, - обещал болельщикам генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

Однако, как стало известно «Советскому спорту», уже достигнута договоренность о переходе в ЦСКА кандидата в сборную России Сергея Шумакова. Но случится этот принеприятнейший для сибиряков трансфер лишь в том случае, если шансы сибирской Золушки пробиться в плей-офф превратятся в чисто теоретические.

Пока же в такой расклад приходится верить. Похоже, кроссы, пауза и выданная на днях зарплата за август команду Скабелки не сильно встряхнули.

- Алё, когда играть будем? – прорезал тишину голос с переполненных трибун.

К тому времени гости вели 1:0 и контролировали ситуацию на площадке. Счет спартаковцы открыли в результате гроссмейстерског о розыгрыша лишнего. Радил и Константин Глазачев за воротамиАлексея Красикова заманили в западню всею четверку обороняющихся и вывели на бросок с пятачка Мэтта Гилроя. Шайба вонзилась в девятку.

Во втором периоде гости должны были увеличить преимущество. Глазачев на чужой синей линии перехватил авантюрную передачу Меньшикова, убежал к воротам хозяев, но на пути шайбы встал могучий Красиков. Огорченный спартаковец готов был расколошматить виновницу-клюшку о борт и лавку запасных.

Сибиряки встрепенулись, когда в штрафной бокс отправился главный бомбардир москвичей Райан Стоа. Бойчак бросал, казалось, в пустой угол, но шайба в ворота не залетела. Вратарь Никита Беспалов, еще в прошлом сезоне игравший в «Сибири», напомнил о себе болельщикам хозяев. Те, кстати, на представлении составов встретили его микстом из восторженного рева и свиста.

А в начале третьего периода выстрелило новое спартаковское ружье. Не прижившийся в «Тракторе» Мирнов напомнил, как он забивал решающие голы в Кубке европейских чемпионов за московское «Динамо». Сочным кистевым броском в девятку.

Нельзя сказать, что хозяева после такой развязки сникли, смирившись с поражением. Они атаковали. Но переиграть куражистого Беспалова, впервые засушившего сухарь, не смогли. Хотя капитанЕвгений Артюхин, Шумаков и Константин Окулов были близки к голу.

7380 зрителей.

Голы: 0:1 Гилрой 5 (Глазачев, Радил, 15.18, б.), 0:2 Мирнов 2 (Бердников, Дыбленко, 40.57, б.).

Вратари: Красиков (57.29) – Беспалов.

Штраф: 4-8.



