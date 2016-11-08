По рекомендации Хави. Что представляет собой катарский футбол

«Советский спорт» рассказывает о сборной Катара, с которой команда России в четверг сыграет товарищеский матч.

ВЕЛЛИТОН, ДА НЕ ТОТ

Какая приходит на ум первая ассоциация, когда слышишь словосочетание «катарский футбол»? Наверное, у большинства – «кладбище слонов». Теплое и сытное место, куда на склоне карьеры едут доигрывать звезды, дабы заработать немного нефтедолларов и обеспечить безбедную жизнь не только своим детям, но и внукам.

Действительно, в Катаре успели засветиться такие люди, как Габриэль Батистута, Рауль, братья Франк и Рональд де Буры, Ромарио, Хосеп Гвардиола, Штефан Эффенберг, Марио Баслер, Фернандо Йерро,Жуниньо Пернамбукано и другие. Сейчас самый известный легионер в местном чемпионате – это легенда «Барселоны» Хави.

Дабы дать толчок к развитию местного футбола, катарское правительство в 2003 году выделило каждому клубу высшего дивизиона по 10 миллионов долларов на приобретение зарубежных звезд, которые должны были привлечь публику и помочь росту местных игроков. Интересно, что подумают руководители российских команд, узнав о таком? Сказка же просто! А сколько еще на этих трансферах можно наварить, зная нехитрые схемы…

Но не стоит думать, что каждая катарская команда забита под завязку престарелыми европейскими и южноамериканским и звездами. Да, есть Хави, выступающий за «Аль-Садд», но, по сути, он такой один. Ну, еще Сейду Кейта, поигравший с Хави за «Барселону», а сейчас бегающий за «Эль-Джайш», и хавбек сборной Словакии Владимир Вайсс из «Аль Гарафы» (он, правда, он пенсионного возраста далек).

А так, большинство легионеров – широко известные в узких кругах южноамериканцы, в основном бразильцы, и африканцы, особенно из стран Магриба, в расцвете футбольных лет. Хотя есть и представители совсем уж экзотических государств вроде Индонезии, Новой Зеландии и даже Пакистана (гражданство этой страны у 36-летнего вратаря «Аль-Вакраха» Амана Салама). Попадаются, правда, и знакомые фамилии: бразилец Веллитон, в сезоне-2012/13 сыгравший с десяток матчей за «Аланию», парагваецСебальос, засветившийся в «Крыльях Советов», конголезец Бокила, совсем недавно защищавший цвета «Терека».

При этом легионеров в командах не так много. В местном чемпионате действует лимит на иностранцев: каждый клуб может внести в заявку не более четырех таких игроков (один обязательно должен быть из Азии), причем на поле одновременно могут находиться не более трех. Правда, есть одна интересная деталь. Касается это правило только легионеров-профе ссионалов, на иностранцев-люби телей оно не распространяется . Например, в том же «Аль-Садде» есть четыре иностранца-профе ссионала и любитель Аладин Юнес из Ливии, в «Аль-Гарафе» - четыре профессионала и три любителя, два из которых из Бразилии.

НАШ ДОМ - КАТАР

Сборная Катара никогда не принимала участия в финальных турнирах чемпионата мира. Скорее всего, не приедет она в 2018 году и в Россию. В своей отборочной группе Катар после четырех туров занимает пятое место, набрав всего три очка, и отстав от Ирана, Узбекистана и Кореи (в финальный турнир попадут две лучшие команды, а третью ждет многоступенчатый плей-офф). Так что дебюта придется подождать до 2022 года.

Вслед за приглашением звезд катарские футбольные власти принялись проводить политику натурализации иностранцев. Первой ласточкой стал уругваец Себастьян Сория, дать паспорт которому просил тогдашний главный тренер сборной Брюно Метсю. Сория, приехав в Катар в 2004 году, блеснул на Азиатских играх-2006, приведя молодежную сборную своей новой страны к победе на турнире. За первую сборную Сория, которому 8 ноября исполнилось 33 года, провел уже 109 матчей.

Среди тех, кого главный тренер Катара уругваец Хорхе Фоссатти пригласил на игру с Россией, помимо Сории сразу девять человек родились за пределами этого маленького, но гордого государства. Это вратарь Халифа Абабакар, защитники Мохаммед Касола, Педру Мигел, Буалем Кхукхи, полузащитники Али Ассад, Карим Будиаф и Луиз Мартин Жуниор, нападающие Родриго Табата и Раджид Мохамед.

Почти все они – в расцвете сил, 25-27 лет. Все прожили в Катаре 5-7 лет и всю карьеру провели в этой стране, приехав сюда еще юношами. Тот же Будиаф, например, алжирец, родился во Франции, когда-то играл в одной команде с выступающим сейчас за «Лестер» могильщиком сборной России на ЧМ-2014Слимани. В 2011 году приехал в Катар играть за «Лехвию» и так там и осел.

Исключение – 35-летний бразилец Табата, который в свое время провел три сезона в «Сантосе», забив в чемпионате страны 42 гола, засветился в «Бешикташе», а в 2010-м уехал в Катар. Как казалось, подзаработать. Но прижился, получил паспорт и приглашение в сборную.

ПРОЕКТ АФИФ

Но в Катаре не только покупают именитых легионеров, содержат «ПСЖ» и натурализуют иностранцев, но и вкладываются в развитие, как это принято говорить, детско-юношеског о футбола. Занимается этим, в частности, компания Aspire, чью рекламу можно было наблюдать даже на российском телевидении. В столице Катара Дохе ей, например, принадлежат 50-тысячный стадион «Халифа», центр водных видов спорта и универсальный спортзал.

Aspire основала свою футбольную академию, куда каждый год приезжают 70 талантливых ребят со всего мира. Одним из выпускников этой академии является 19-летний нападающий испанского «Спортинга» Акрам Афиф – главная ныне надежда катарского футбола и единственный легионер в нынешнем составе сборной. В Испанию Афиф уехал четыре года назад, завершать свое футбольное образование в школах «Севильи» и «Вильярреала».

Взрослую карьеру он начал в прошлом сезоне в бельгийском «Юпене», который, к слову, принадлежит Aspire, и которая использует клуб как полигон для обкатки своих молодых талантов. В «Юпене», кстати, числится еще один катарец – защитник Фахад Аль-Абдулрахман. В Бельгии Афиф сыграл 25 матчей и забил восемь голов, после чего его приобрел «Вильярреал», отдавший форварда в аренду «Спортингу».

Интересно, что Афифа главному тренеру хихонцев Абелардо рекомендовал Хави. «Он позвонил мне летом и сказал, что Афиф – лучший футболист в Катаре. Парень может стать настоящим открытием в этом сезоне – он быстр, техничен, хочет прогрессировать. К тому же его приобретение выгодно нам с экономической точки зрения», - честно рассказывал Абелардо в интервью местному изданию El Periodoco. Хави же узнал об Афифе от своих братьев Оскара и Алекса, которые работают в академии Aspire.

Пока нападающий сыграл в примере четыре матча за «Спортинг», один из которых в стартовом составе, став первым катарцем в чемпионате Испании. Есть шанс, что он пойдет дальше своего соотечественника Хуссейна Яссера, с которым когда-то заключил контракт «Манчестер Юнайтед» и который в 2005 году даже провел один матч уже за «Манчестер Сити» в Кубке лиги, но пиком карьеры которого стали 32 матча за скромный бельгийский «Льерс».



