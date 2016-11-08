«Зима-зима». Стоит ли откладывать возвращение на систему «весна – осень»

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко о том, стоит ли откладывать возвращение на систему «весна – осень».

Кто-то из моих коллег произнес: российский футбол – как Стас Михайлов. Вроде бы его смотрят. Очень многие даже искренне любят. Но когда смотришь – как-то стыдно…

Климат мы не переделаем. Мало кто из здравомыслящих людей может всерьёз полагать, будто глобальное потепление, о котором говорят в новостях последние десятки лет настолько глобально, что вот-вот радикально сместит-изменит сезоны, заставит снег выпадать исключительно под Новый год, чтобы детишки-школьник и могли поиграть в снежки, слепить снеговика и покататься на санках-ледянках с горки, а сразу после зимних каникул будет таять, не успев сильно повредить поля.

Поэтому отталкиваться надо всё равно от того, что мы страна северная, холодная. Снег в различном состоянии лежит у нас в течение почти что полугода. Месяца три-четыре в средней полосе появляется пятое время года, называется оно «хрень какая-то». Поэтому смена системы «весна – осень» на «осень – весна» (с таки же успехом и в обратном направлении тоже) ни к чему радикально не приведёт.

Думать, что синхронизировав трансферные окна с Европой, мы резко повысим качество отечественного футбола – ну, это всё равно что предполагать, будто единовременный перевод русской письменности на латиницу в один миг превратит нас в топ-державу.

От перехода не выиграл никто. Вообще никто. Пора признать ошибку: мы пятый сезон играем по системе «осень – весна» (это если не считать переходный сезон-»полторашк у» в 2011-2012 годах). Ждать, что рано или поздно это сработает, уже нелепо. Результаты ни у кого не выросли (а ведь ради результатов всё делается, не так ли?). Не получив реальной выгоды для элиты, мы можем окончательно потерять региональный спорт. А это база для всего российского футбола. Посещаемость только упала. Обещанные Сергеем Фурсенко манежи не выросли. А те, что выросли – не отвечают даже требованиям РФПЛ. Мне очень нравится фраза Колчака о том, что оркестру можно приказать играть Бетховена, но одного приказа будет недостаточно, чтобы оркестр играл хорошо. Здесь нужны не волюнтаристские решения, а долгая и кропотливая работа. Идея о том, что нет времени ждать, пока подтянется футбольная инфраструктура, а лучше сразу вынудить клубы эту инфраструктуру подгонять под изменившиеся правила, рассыпалась прахом.

Тогда возникает простой вопрос: а почему если даже серьёзные государственные мужи говорят о том, что реформа провалилась, мы откладываем этот вопрос на потом? Почему говорим о том, что вернуться к теме надо только после ЧМ-2018? Чемпионат всё равно мы проведём. Его, по большому счёту, ФИФА проводит, а мы предоставляем своё пространство – страну в целом и стадионы в частности. А вот с внутренним футболом что? Так и превратимся в вечную систему «зима – зима»?