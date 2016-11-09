Этикет спортзала. Все о том, как не получить бан в тренажерке

Спортивный зал – место, где работает жесткий свод правил. О них не говорят вслух, но исполнять их нужно беспрекословно. Порой, новичкам, сложно догадаться, что именно они сделали не так, и за что их подвергают обструкции старожилы зала. «Советский спорт» составил полный гид по этикету, благодаря которому вы не получите бан в тренажерке.

УБИРАЙ БЛИНЫ

Нагрузить полную штангу, а потом оставить ее как есть - самый частый и, пожалуй, самый тяжкий грех тренажерки. Еще Джо Голд, основатель сети фитнес-клубов Golds Gym (а там качался сам Арнольд), говорил: «Если вижу, что кто-то ушел, не разобрав после себя штангу, предупреждаю человека. А если не подействовало – отстраняю на неделю от посещения зала».

Наведите порядок после себя и положите снаряды туда, откуда их взяли. В противном случае ваши 25-килограммовые блины с тренажера для жима ног придется снимать несчастной девушке, которая пришла «чуть-чуть поработать над формой». В лучшем случае вместо девушки это сделает тренер. И после этого, считайте, один влиятельный враг в тренажерке у вас уже есть.





БОЛТАЙ МЕНЬШЕ

«Сосредоточься, - писал Арнольд Шварценеггер в своей «Энциклопедии бодибилдинга». – Есть только ты и штанга».

Не секрет, что многие приходят в спортзал не столько для формы, сколько для разговоров. Для них тренажерный зал – подобие клуба, где можно обсудить политику, деньги, тещу и сослуживцев. Не будьте среди этих людей. Зал – это место тяжелой работы. Без сосредоточенност и не будет результата.

Если вы не хотите тяжело работать сами, то подумайте о том, что рядом пашут из последних сил другие люди. Ваши разговоры о маленькой зарплате вряд ли помогут им присесть с намеченными 180 кг.





БУДЬ ЧИСТОПЛОТЕН

Форму, в которой вы ходите в зал, необходимо стирать после каждой тренировки. Это – правило. В противном случае вас будут сторониться как чумы. Вы поймете, почему это происходит, когда сами почувствуете запах. «Здесь что-то умерло?», - спросите себя вы. И в следующий момент придет осознание: «Е-мое - это же я!»

Не ленитесь также протирать за собой скамьи и тренажеры полотенцем. Люди к вам потянутся.

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ДЕЛИСЬ

Нет ничего хуже ситуации, когда в зале одна скамья для жима, и она 300 лет занята одним человеком. Не стесняйтесь подойти к нему и предложить поработать вместе: вы делаете - он отдыхает, он делает - вы отдыхаете (блины на штанге меняете сообща).

Заодно предложите подстраховать его. В пабликах пауэрлифтеров человека, которого на жиме придавило штангой, называют «адская каракатица». Никто не хочет оказаться в этой роли – и, поверьте, человек с радостью примет вашу помощь.

Будьте благородны в ответ. Когда вы сами займете вожделенную скамью, не держите ее только за собой.





БУДЬ ДРУЖЕЛЮБЕН

Если вам удалось немного накачаться, не нужно заноситься и подтрунивать над новичками. Вспомните, как вы сами переступили порог зала в первый раз. Это был страшный мир, где обитали большие суровые мужчины. Если бы один из них посмеялся над вами тогда, вы вряд ли пришли бы сюда второй раз.

Вместо насмешек над новичками предложите им свою помощь. Укажите на ошибки их техники (ненавязчиво). Поделитесь секретами программы, которая сделала вас обладателем фантастических мышц.

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ПЫХТИ В МЕРУ

Иногда бывает так: вы еще в раздевалке, но уже слышите крики и стоны занимающихся. Вам кажется, этим людям плохо. Вы ищете телефон, чтобы вызвать для них неотложку. Но на самом деле эти люди всего лишь занялись становой тягой.

В зале вам будет тяжело. Да. Иногда вы будете пыхтеть и стонать. Да. Но постарайтесь все же не трубить как умирающий слон и распугивать своими воплями остальных.





ОДЕВАЙCЯ СВОБОДНО

Спортзал – это место для силовых тренировок, а не подиум, где нужно во чтобы то ни стало показать свои наряды. Собираясь на тренировку, выбирайте удобную и функциональную одежду.

Обувь должна быть на плоской подошве и хорошо держать стопу. Футболка и штаны (шорты) – не стеснять движений. Все остальное от лукавого.

ПРЕКРАТИ ДЕЛАТЬ СЕЛФИ

Ничто не раздражает так в зале, как люди, которые непрестанно делают селфи. Не поддавайтесь этому соблазну. Оставьте телефон в раздевалке. Боритесь с самолюбованием.

Генри Роллинс, атлет, панк-музыкант и икона ЗОЖ-движения, писал в своей книге «Железо»: первый тренер запретил ему смотреть на свой торс в зеркало до тех пор, пока он не увеличит свои силовые втрое. Это был хороший тренер. Возьмите его совет на вооружение.







