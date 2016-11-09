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Кирсан Илюмжинов: Я оставил в посольстве США отпечатки всех десяти пальцев

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирсан Илюмжинов: Я оставил в посольстве США отпечатки всех десяти пальцев
Источник: «Советский спорт»

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал «Советскому спорту», какие он предпринял действия, чтобы все-таки присутствовать на матче на первенство мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным, который стартует 11 ноября в Нью-Йорке.

Напомним, в августе Кирсан Илюмжинов не был допущен на борт самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Ему было отказано во въезде в США.

- Кирсан Николаевич, как вы планируете присутствовать на матче в Нью-Йорке – приветствовать участников по скайпу или ограничиться телеграммой?
- Пока еще надеюсь присутствовать там лично (Власти США включили Илюмжинова в санкционный список из-за связей с руководство Сирии. - Прим. ред.)

- Каким образом?
- Некоторое время назад мне позвонил американский консул и пригласил на беседу. Я побывал в посольстве США, со мной общались два офицера. Затем я сдал два паспорта – один новый, в другом у меня вклеена действующая до середины июня 2017 года американская виза. Ее никто не аннулировал. В противном случае мне не продали бы билет на 25 августа этого года на рейс Москва - Нью-Йорк американской авиакомпании «Дельта». Но если визу мне не дадут, я уже отправил приветственную телеграмму участникам и организаторам матча, которую зачитает на открытии вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. Это, конечно, будет прецедент – впервые за 92 года президент ФИДЕ не будет присутствовать на матче на первенство мира.

- Так вам же ранее отказали во въезде в США…
- Отказали, но теперь пригласили на беседу. Я там оставил отпечатки всех десяти пальцев. О чем спрашивали? О цели моей поездки в США. Я объяснил и предоставил официальное письмо от оргкомитета матча. Затем спросили про сроки проведения матча. Я еще рассказал офицерам, что в 1999 году мы вместе с президентом США Биллом Клинтоном открывали в Лас-Вегасе матч-турнир на первенство мира, где победил гроссмейстер из Санкт-Петербурга Александр Халифман. Пояснил, что помимо матча, в Нью-Йорке пройдет ветеранский турнир. А также мы запускаем по всему миру программу «Шахматы в школу». Ее хотелось бы активизировать и в Америке. Для этого мое присутствие там необходимо.

- Вам что-то пообещали на счет визы?
- Ничего. Мне только задавали вопросы. И попросили предоставить документы о посещении мной других стран на период с 2000 по 2016 годы в виде распечаток страниц моих паспортов с визами и штампами о пересечении границ разных стран.

- Думаю, объем предоставленных распечаток может сравниться с бессмертным произведением Льва Толстого «Война и мир»…
- Вы правы. Мои помощники проделали огромную работу. Хорошо, что все сканы страниц всех паспортов, а их было более двух десятков за эти годы, хранятся в компьютере. Я за год посещал 80-90 стран. Всего за 16 лет получилось более тысячи стран. А на счет объема – получились две увесистых папки с листами размера А4. Сотрудники посольства сильно удивились, увидев их.

- Если вам не дадут визу до начала матча то есть - до пятницы, а дадут позже, вы все равно полетите в Нью-Йорк?
- Конечно, я же объяснил, что у меня там запланировано много мероприятий.

- Перейдем к матчу. Букмекеры дают на участников следующие коэффициенты – 1,15 на победу Карслена и 6,5 на победу Карякина. Не верят в нашего гроссмейстера.
- Я не был бы столь категоричен. В теоретической подготовке Карякин не уступает Карлсену. Да, Карлсен может из камня выдавливать воду – выигрывать железобетонные ничейные позиции. Это его плюс. А минус в том, что он чемпион мира. Ему есть, что терять. И это будет на него давить. У Карякина – наоборот, есть за что бороться. Не забывайте и про призовой фонд, который делится 60 на 40 процентов в пользу победителя.

Последние годы Сергей проявляет твердый бойцовский характер и показывает огромную волю к победе, он уже не раз выходил с честью из очень сложных ситуаций. Вспомните финал турнира Кубка мира в Баку 2015 года, когда Карякин вырвал победу в трудной ситуации у Петра Свидлера.

Матч пройдет на нейтральной территории. Я ведь мог его перенести в другую страну, но не стал. Потому что для меня кумиром был Бобби Фишер, я учился шахматам на его книге «Мои 60 памятных партий». И этот матч – это дань памяти Бобби Фишера, для которого Нью-Йорк – родной город.



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