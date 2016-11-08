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Ничего менять не надо. Константин Клещев — за «весну-осень»

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ничего менять не надо. Константин Клещев — за «весну-осень»
Источник: «Советский спорт»

Едва температура опустится ниже нуля, многие тут же вспоминают, как было хорошо при системе «весна-осень», и предлагают вернуться в прошлое. А стоит ли?

ВСЕГО ЛИШЬ МЕСЯЦ

Президент РФС Виталий Мутко рассказал недавно, что переход на систему «осень-весна» оказался бессмысленным.

- Вот скажите мне, что выиграл наш футбол? - сказал Мутко ТАСС. - Я и тогда говорил: по сути, ничего не изменилось, кроме нумерации кругов. Единственный плюс: завоевавшие право участвовать в еврокубках команды стартуют в турнирах не через восемь месяцев, как раньше, когда полсостава могло смениться, а почти сразу. Но стоило ли ради этого ломать систему организации соревнований во всех лигах? Мы обречены играть в футбол летом, иначе не получится, Россия - северная страна.

Мы помним, кто в конце «нулевых» был главным лоббистом перехода на европейский календарь. Конечно же, президент ЦСКА Евгений Гинер. Он не скрывал, что настаивает на изменении регламента в интересах ведущих (читай, богатейших) российских клубов, которые выступают в еврокубках и ведут активную трансферную деятельность. Это было в последние годы романтической эпохи, когда после двух выигранных Кубков УЕФА и бронзы ЧЕ-2008 казалось: еще немного, и мы будем держать в руках Кубок Лиги чемпионов.

Гинер и его единомышленники говорили, что переход будет носить чисто формальный характер: круги поменяются местами, только и всего. Так и произошло. Правда, зимняя пауза наступает теперь не в середине ноября, а в начале декабря, то есть на 2-3 недели позже. И возобновляется чемпионат не в середине или конце марта, а в начале первого весеннего месяца, то есть на 1-2 недели раньше. Впрочем, команды участницы еврокубков все равно проводят первые матчи в феврале – календарь УЕФА под наши условия никто подстраивать не собирается.

Выходит, речь идет об одном месяце или 4-х турах чемпионата, которые наши клубы проводят в более суровых по сравнению с «советским» календарем условиях.

РИТМИЧНО И ПОНЯТНО

Другой аргумент сторонников возвращения к системе «весна – осень» - мы не играем летом, когда и футболистам приятно, и зрителям комфортно. Все так, но еще с 1992-го каждые четные годы в нашем чемпионате наступала летняя пауза – от месяца до полутора, связанная с проведением ЧМ и ЧЕ. Заметим также, что летом посещаемость никогда не била рекордов – дачи, грядки, грибы, ягоды… Не до футбола по выходным! И, право, странно, если бы в нашем календаре в один год пауза была бы, а в другой нет. Или мы не хотим, чтобы наш календарь был ритмичным и понятным?

Гинер (и не только он) в свое время говорил: синхронизация календаря с Европой позволит нам более успешно выступать на трансферном рынке. Логика понятна. Контракты в Европе заключаются , как правило, на сроки до начала июня. То есть наибольший выбор на рынке как раз летом, а не зимой, когда на него выставляется залежалый товар - те, кто не заиграл по различным причинам или вовсе оказался не нужен.

У нас же при прежнем календаре формирование команд шло именно зимой. С учетом ограниченного предложения участники еврокубков не имели возможности усилиться так, как хотели. Доходило до абсурда: право выступать в еврокубках завоевывали одни футболисты, а спустя 7-8 месяцев на поле выходила совсем другая команда. При европейском календаре такого не происходит: снова аргумент в пользу того, чтобы ничего не менять.

СЕВЕРНАЯ СТРАНА

- О премьер-лиге подумали, а про остальной обоз забыли ─ про первый дивизион, второй, - считает Мутко. - Им ведь тоже пришлось перестраиваться под новую формулу. Решение фактически было продавлено в интересах топ-клубов». Все так. Но, может, именно сильнейшие клубы должны быть в приоритете, а не, скажем (при всем к ним уважении) «Волгарь», «Луч», «Дружба» или «Солярис»? И почему так сложно команде ФНЛ или ПФЛ подстроиться под европейский календарь? Раньше играли с апреля по октябрь, сегодня играют с июля по ноябрь и с апреля по июнь. Зима при всех календарях была для отпусков и долгих сборов. К тому же сегодня у многих клубов низших дивизионов есть искусственные поля, на которых можно тренироваться и играть круглый год.

Можно поставить вопрос и по-другому: а что дала нашему футболу система «весна – осень»? Мутко считает - два Кубка УЕФА. На мой взгляд, президент РФС лукавит. Победы в этом престижном турнире и ЦСКА, и «Зенит» одержали благодаря профессиональной работе Валерия Газзаева с Диком Адвокатом и прекрасному подбору игроков. Календарь здесь ни при чем.

По словам Мутко, до ЧМ-2018 года систему проведения чемпионата России менять не будут. Уже неплохо. А полтора года достаточный срок, чтобы подкорректировать нынешнюю с учетом интересов богатых и бедных, северных и южных. И снег в ноябре – обычное для России явление. Мы ведь северная страна, не правда ли, Виталий Леонтьевич?




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