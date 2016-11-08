Без цифр систему не понять. Василий Уткин — за здравый календарный смысл

Обозреватель «Советского спорта» - о спорности любой календарной системы в российском футболе.

ДЕЛО ВКУСА

Вопрос о том, с чего начинать и чем заканчивать чемпионат России по футболу сам по себе занимательный, хоть и праздный. Это сродни диете. Правильной ведь нет? Если перед вами стоит практический вопрос, вроде обретения талии, наращивания мышечной массы или просто банального похудения - обязательно будет несколько вариантов. Десятки.

Разумный человек их изучит, выберет подходящий и ему следует. Лучше под присмотром специалиста. А все остальные, и их на удивление немало, могут спорить до хрипоты, чем взаимное сжигание жиров лучше безглютенового питания.

У систем чемпионата, что «весна - осень», что наоборот, тоже есть отличия. Но они являются делом комфорта и вкуса. Когда с приходом к власти в РФС Сергея Фурсенко при активном и упрямом лоббировании Евгения Гинера было принято решение о том, что начинать будем к осени, а финишировать по весне, резонов выдвигалось три.

Один - решающие матчи, в которых определяется чемпион, станут играться на качественных весенних полях. Это здорово, конечно. Но остаётся делом вкуса, потому что спортивный принцип - все в равных условиях - соблюдается.

Второй заключался в том, что при весеннем финише между квалификацией команды для участия в еврокубках и началом игры в них проходит не 8 месяцев, а 2. В нашей стране многое может случиться за полгода, говорили лоббисты, и часто до еврокубков доживает уже не та команда и не те игроки, что туда реально пробились.

Не вдаваясь в подробности - теперь мы знаем, что в нашем футболе то, что может произойти за восемь месяцев, может стрястись и за один день. К тому же за 8 месяцев номинант может как развалиться, так и окрепнуть.

Третий аргумент - синхронизация жизни с Европой. Тут, пожалуй, единственный реальный плюс - когда команда готовится к началу сезона, то же самое происходит во всем мире, и ты работаешь на максимально широко открытом трансферном рынке. Начинать сезон весной, меняя, к примеру, тренера, тяжело, потому что выбор свободных фигур очень узок.

Вот и все.

ЧТО СКАЖЕТ ИРИНА ИВАНОВНА?

Огромная реформа плоха и опасна прежде всего масштабом. Громоздкостью. Она затрагивает так или иначе все сферы футбольной жизни. Ну, один раз проделали. И что? Теперь обратно?

Здесь есть существенное возражение. Сейчас российский футбол за несколько лет смог оценить оба режима жизни. Не в теории, как при первом изменении, а на практике. Значит, все аргументы могут быть просчитаны и скалькулированы.

И мы говорим вовсе не о возвращении к старому. Это подмена понятий. Мы говорим о ещё одном масштабном переходе. Два раза внутри десятилетнего цикла. А это значит, что мнения должны остаться на страницах газет и в соцсетях, а решения приниматься только на основании цифр.

Таких цифр нет. Слова о том, что гораздо сподручнее верстать бюджет клуба, когда сезон находится внутри календарного года - это аргументы лодырей, которые надеются, что перед ними идиоты. Простой вопрос: хоккейные клубы - они как живут? Баскетбольные? Волейбольные?..

Слова о трудностях низших лиг из той же области. Профессиональный спорт ориентируется на элиту, а не на коллективы физкультуры. Легкоатлетически й календарь подстраивается под чемпионаты мира и Европы, а не под традиционный марафон в Чебоксарах в память кавалеристов-под водников. Футбол ориентирован на еврокубковый календарь, а не на то, как привыкла работать бухгалтер Ирина Ивановна.

НИЧЕГО НЕТ

Но вот что самое главное. Кто те люди, которые сегодня предлагают рассмотреть вопрос о переходе?

В прошлый раз это был Фурсенко, человек странный, но избранный президентом РФС, а значит, поставленный решать стратегические задачи. И Гинер - человек, проработавший в футболе десяток лет и планирующий оставить клуб своему сыну. Сейчас о переходе говорят люди, которые в футболе недавно и, судя по обычной практике - ненадолго.

К таким людям можно прислушиваться, если у них гора денег. И не от жадности, нет. А потому, что в глобальных переменах заложены глобальные же риски, от которых надо страховаться.

Денег нет. Цифр нет. Людей за инициативой о новом возвращении с достойным внимания стажем работы или хотя бы харизмой - нет.

Значит, мы отлично провели время в увлекательной беседе, а теперь вернёмся к делам.



