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Таких комичных голов Мозякин еще не забивал! Назаров в ярости (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Таких комичных голов Мозякин еще не забивал! Назаров в ярости (видео)
Источник: Photo.khl.ru

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин отметился удивительным голом в ворота «Нефтехимика», но выиграли уральцы только по буллитам – 2:1.

Надо признать, что нижнекамцы вышли на поединок с чемпионом с огромным желанием. И почти весь первый период умудрялись отбивать атаки матерых форвардов «Магнитки».

Но на 18-й минуте ударное трио уральцев пошло вперед всем составом. А когда Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Ян Коварж собираются вместе, да еще на свежачка… Тут любая оборона треснет, даже если ее настраивает на битву такой известный мАтиватор, как Андрей Назаров.

Однако и форварды «Магнитки» вряд ли представляли, как весело закончится их атака!

Да вы посмотрите сами.

Коварж входит в зону. И вдруг раз – резко по тормозам, скидывает шайбу набравшему скорость Мозякину. Сергей проскакивает между Богданом Якимовым и Джеффри Кинрейдом… Смещается чуть вправо. Будет бросать сам? Нет! Ведь по левому флангу на ударную позицию параллельным курсом летит Зарипов. Следует пас на пустой угол…

Какое же наслаждение наблюдать такие комбинации. Быстрые, точные, эффектные… К слову, возможные только на европейских площадках.

Но вот на этом пасе «Большой театр» в исполнении уральской труппы закончился. И начался невольный «цирк» в исполнении нижнекамцев.

Зарипов был готов поразить ворота. Но шайба до него не дошла, потому что за мгновение до этого Якимова занесло, когда мимо него промчался, Мозякин.

22-летний форвард «Нефтехимика» не удержался на ногах и плюхнулся на пятую точку, умудрившись фактически сесть на шайбу, поймав ее таким необычным образом в полете!

А скорость-то была ого-го! И вот так вместе с шайбой Якимов и влетел 93-килограммовым ядром в свои ворота. Голкипер Иван Лисутин только отскочить успел, горестно разведя руки. Потому что в дуэли с Зариповым у него шансы еще были. А вот против такой живой «пращи» - ни единого. Такие не берутся!

Данис было огорчился, что комбинация не прошла. Но тут же улыбнулся и махнул рукой в сторону ворот, показывая – «Там!». Потом поехал поздравить Мозякина. А еще чуть позже, уже направляясь к своей скамейке, зачем-то чувствительно хлопнул клюшкой по заднице Виктора Антипина.

Возможно, был недоволен, что защитник вылез вперед, когда остальная команда поздравляла пятерку с голом. А, может, просто вспомнил еще раз какой частью тела была заброшена шайба и не удержался.

Кстати, Зарипов в накладе не остался. Гол записали на Мозякина, но Данис получил результативный бал за передачу, с которой началась атака. Хотя по всем хоккейным законам он должен был ее завершить. И этот пас стал для него юбилейным – 150-м за «Магнитку».

Ну а капитан «Магнитки» забросил свою 19 шайбу в сезоне и 443 в чемпионатах страны. И укрепил свои позиции на лидирующей позиции бомбардиров КХЛ – 37 (19+38) очков.

Интересно, что эта курьезная шайба гостей вовсе не сломала. Наоборот, в перерыве Назаров провел со своей командой еще один психотренинг. И «Нефтехимик» сравнял счет!

В третьем периоде нижнекамцы могли даже выйти вперед в битве с чемпионом. Если бы на 44-й минуте Павел Куликов смог забить буллит. Но Василий Кошечкин этого ему не позволил.

И все же героем матча стал Лисутин. 39 отраженных бросков в игровое аремя! Ну а 40-й описан выше подробно. Его броском считать трудновато.

Шесть бросков на счету форварда сборной Чехии Томаша Филиппи, шесть на счету Зарипова, пять у лучшего защитника-бомбардира КХЛ канадца Криса Ли, четыре у Мозякина…

Но победу хозяева вырвали только в серии буллитов – 2:1. Коварж, Зарипов и Мозякин (решающий гол) четко реализовали все штрафные.


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