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Ольга Смородская: Болельщики? Время покажет, кто перед кем должен извиняться

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Смородская
Ольга СмородскаяИсточник: «Советский спорт»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала в эфире программы «Культ тура» об трансферах, зарплатах и болельщиках клуба.

О болельщиках

На свист невозможно перестать обращать внимание. Это очень болезненная ситуация. В какой-то момент поняла, боремся за первое место, а нам свистят. Есть люди, которые действительно болеют за клуб. А есть специально нанятые, чтобы шуметь. Платили ли им за это деньги? Ничего не знаю, свечку не держала.

- Вам есть за что извиниться перед болельщиками?
- Это не то время, когда я должна извиняться. Будущее покажет, кто перед кем должен извиняться.

О договорных матчах

«Странный матч», что состоялся в Екатеринбурге, - он первый что ли? Влияние бывшего президента РФС Николая Толстых мы до сих пор ощущаем. Все эти его «поиски врагов» отпугнули людей от футбола. От зрелища мы перешли к слухам, сплетням и расследованиям. Надеюсь, что когда-нибудь футбол станет прозрачным и прекрасным. При Толстых было много слов и никакого дела. Например, в Европе полиция по несколько лет занимается выявлением договорных матчей. В России такого не происходит, нет политической воли.

О слухах

- Правда ли, что прослушивали телефоны сотрудников.
- Ложь.

- Есть ли у вас миллион евро?
- Нет, потрачено все давно

- Правда ли, что вы пришли в «Локомотив», как протеже Сергея Иванова?
- Неправда.

- Правда ли, что ключевым фактором вашей отставки был трансфер Хенти?
- На том совете директоров трансфер Хенти не обсуждался. В Европе ни один нападающий не стоит миллиона евро, все стоят дороже. Хенти не виноват, что так играет. Вот вас бы меняли через 10 минут, я бы посмотрела, как вы голы забиваете.

О работе в «Локо»

- В клубе слишком много перемен. Не выдержали они. Я ушла, тренер сменился.

- Есть ли ваша вина, что клуб идет на 11-м месте?
- Нет.

- Вы как-то сказали, что «10 лет лузерства не празднуют». Как охарактеризовали бы шесть лет своей работы в клубе?
- Тяжелая, напряженная работа. Я бы хотела посмотреть, кто еще что выиграет за шесть или восемь лет.


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