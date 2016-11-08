Светлана Кузнецова: В Сингапуре не спала несколько дней

Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова, прилетев из Сингапура, где она впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, дала интервью «Советскому спорту».

«Я НЕ ОБЯЗАНА ДРУЖИТЬ С ЦИБУЛКОВОЙ»

- Вы уже неделю как закончили сезон, а голос у вас все равно уставший. Не до отдыха? – начинаем беседу со Светланой.

- Пока нет. Вернулась домой из Сингапура, доделываю разные дела, которые накопились к концу года. Но отпуск близко. Вот-вот куда-нибудь улечу. Как раз в свободное время изучаю варианты.

- На море? В горы?

- На пляж. Горы очень люблю. Давно мечтаю покататься на сноуборде, но все никак не получается. Да и опасно это – получить травму совсем не хочется. Сейчас же надо просто расслабиться, погреться под солнышком, искупаться в море. К тому же, отпуск намечается семейный – впервые хочу съездить отдохнуть с родителями.

- Какие впечатления остались от выступления на Итоговом? С одной стороны – впервые в карьере на подобном турнире вышли из группы. С другой – обидно уступили в полуфинале Цибулковой, хотя были все шансы победить.

- Конечно, есть и нотки разочарования – проигрывать всегда неприятно. Особенно в таком близком матче. С другой – я рада, что попала в Сингапур в последний момент, что не пришлось ехать на Малый итоговый в Китай. Да и сыграла там, в целом, на уровне. Особенно против Агнешки Радванской и Каролины Плишковой. С Мугурусой просто решила не упираться – задачу выхода в полуфинал я на тот момент решила, а выкладываться по полной против Гарбины смысла не было. Не осталось бы сил на следующий матч. Вот с Цибулковой вышло обидно. Действительно, можно было не доводить дело до тай-брейка во втором сете, надо было удерживать преимущество в третьем. Но отдам должное Доминике – она сыграла мощно. Титул потом выиграла…

- Вы с ней не очень тепло попрощались после матча. Было видно, что чем-то рассержены. Хотя Цибулкова потом отметила, что не обязана дружить со всеми.

- Я то же самое сказала на своей пресс-конференци и. Не то, чтобы соперница делала что-то из ряда вон. Больше скажу - у меня нет к ней личных претензий. Просто были другие нюансы, связанные с этим матчем, которые мне не понравились. Из-за этого получилось такое холодное рукопожатие. И я знаю, что не одна такая в Туре. Впрочем, углубляться в эту тему не хочу, да и не вижу в этом смысла.

«КОСИЧКУ ОТРЕЗАЛА СПОНТАННО»

- Вы ведь в Сингапур полетели сразу после победного финала «Кубка Кремля», накануне старта турнира. Хотя остальные участницы готовились там целую неделю. Тяжело было начинать чемпионат?

- Не скажу, что я прям умирала. Помогла хорошая форма – чувствовала себя в тонусе, особенно после выступления в «Олимпийском». Потом даже перестраиваться по времени не стала, продолжила жить по московскому - благо, матчи игрались вечером, и это было удобно. Хотя последние дни в Сингапуре вообще спать не могла. Никакие таблетки не помогали. Так, на автомате как-то продержалась.

- Косичку во время матча с Радванской себе тоже на автомате отрезали?

- Когда ты сильно сконцентрирован на игре, стараешься избавиться от всего, что может помешать. Тогда мне мешали волосы. По крайней мере, так показалось, - смеется Светлана. – Сложно сказать, осознанно я это сделала или нет. Видимо, действительно на автопилоте. Только потом, посмотрев со стороны, поняла, как странно и забавно это выглядело. Но ведь помогло!

- Парикмахер не обиделся?

- Развел руками. Сказал: «Ну, Кузнецова, ты в своем стиле – всегда что-нибудь выдашь!». Но не обиделся, нет.

- Фото в вашем Инстаграме из салона лайнера, на котором вы летели в Сингапур – это первый класс или частный самолет?

- Частный. Но его в WTA предоставили, чтобы было удобнее добраться до Итогового. Сама бы такой арендовать не стала. Я не столько зарабатываю, как наши футболисты.

«СЕРЕНА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА ВЕРШИНУ»

- В целом довольны прошедшим сезоном?

- Он сложился удачно. Да, не все получилось, временами мне не хватало стабильности. Но победа на «Кубке Кремля» в прошлом году придала уверенности, потом зимой я хорошо поработала над своей подготовкой, хотя и занималась без тренера по ОФП. В итоге в январе выиграла титул в Сиднее, хотя никогда раньше за всю карьеру так удачно не играла в начале года! Доха, Дубай вышли так себе, а в Майами дошла до финала…

- Победив попутно Серену Уильямс.

- Там много сложных матчей было, не только с Сереной. Я и с Каролиной Гарсия тай-брейк в решающей партии сыграла, и с Катей Макаровой мы все три сета боролись на равных… Так что к решающей встрече против Вики Азаренко просто не осталось сил. Но, повторюсь, сезоном довольна. Было много хороших побед, два титула, я вернулась в ТОП-10, сыграла на Итоговом. А ведь этого не было очень давно.

- На следующий год уже что-то планируете?

- Никогда не ставила перед собой конкретных целей. Например, занять такое-то место в рейтинге или выиграть такой-то турнир… Просто постараюсь хорошо подготовиться и сыграть так, как умею.

- То, что Серена Уильямс уступила звание первой ракетке мира Анджелике Кербер вас не удивило? Или карьера американки все-таки пошла на спад?

- Кербер всегда играла хорошо, ее потенциал – огромен. В этом году она просто заметно прибавила в стабильности. А что касается Серены – думаю, если Уильямс очень захочет вернуться на вершину, то сможет это сделать. Весь вопрос в мотивации и в желании. Списывать ее со счетов пока рано.

«ЧАСТО СКУЧАЮ ПО ДОМУ»

- Вы по-прежнему живете в Москве? Или планируете куда-нибудь переехать?

- Нет, меня здесь все устраивает. Да, я люблю родной Петербург, но в Москве удобнее. В первую очередь – из-за логистики. Гораздо больше прямых рейсов, удобнее добираться до любой точки планеты. Так что экономлю на этом время и силы, а они для нас очень важны. Конечно, в Питере живет моя семья, но друзей много и в столице. Плюс здесь есть все условия для тренировок.

- Помню, вы жаловались, что с этим-то была проблема. Кортов мало, все заняты, добираться до них тяжело. Приходилось спать по два-три часа на скамейках в «Дружбе», чтобы не торчать в пробках по дороге с арены домой и обратно.

- Было такое, но сейчас я могу тренироваться буквально в 15 минутах езды от дома на удобных для меня условиях. Так что все устраивает.

- В вашем профиле на сайте WTA в качестве места жительства был указан Дубай.

- Даже не помню, из-за чего меня туда потянуло. Да, я получала статус резидента. В Дубае удобно находиться несколько месяцев в году. Например – зимой. Там тепло, плюс ближе лететь до Австралии… Но все равно большого смысла в проживании в Эмиратах не было. Так что я давно от резидентства отказалась.

- А переехать сейчас в более теплые края не хочется? Во Флориду, например, где живут многие теннисисты.

- Мне и в России нравится. Я скучаю по дому. В любом случае, провожу здесь не так много времени, и мне многого не хватает. Не только семьи и друзей. Родной речи, домашней кухни, общения с нашими людьми. Поверьте, это важно. В конце концов, в начале карьеры я семь лет прожила в Испании. Мне хватило.

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