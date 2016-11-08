Мнение клуба ПФЛ: «Осень-весна» это отвратительно

«Советский» спорт» попросил рассказать о том, что нового привнесла система «осень-весна» в жизнь клуба ПФЛ, президента «Пскова-747» и главу псковской федерации футбола Алексея Севастьянова.

- Лучше ли нам стало после перехода на «осень-весну»? Лучше точно не стало. Более того, стало отвратительно, - начал Севастьянов. - Даже не вижу света в этом тоннеле. Нужно столько переделать, чтобы остаться в рамках «осени-весны», что проще вернуться к «весне-осени».

- О чем конкретно речь? Ведь с климатом при любой системе сложно что-то сделать. Снег в России может выпасть и в октябре.

- Бывший президент РФС Сергей Фурсенко говорил: «Добьюсь того, что регионы выделят деньги на обогреваемые стадионы и манежи». Как были эти слова лирикой, так и остались. А для второго дивизиона это вовсе утопия. Поехали дальше: начинаем сезон в середине июля, приостанавливаем в середине ноября. Мало того, что в последний месяц зрителю уже некомфортно на трибунах, так мы еще и футболистам в ноябре, декабре, январе, феврале и марте платим деньги за просто так. Альтернативных турниров нет, есть тупо отпуск и тренировки. 4-5 месяцев в году — деньги на ветер.

- Почему нельзя заключать контракты только на игровую часть года?

- Потому что типовой контракт РФС предусматривает весь год. Можно заключить, потом расторгнуть с неустойкой, но никто не согласится подписывать с тобой договор, предусматривающи й ноябрьский роспуск на вольные хлеба. Запрещено. Приходится выкручиваться какими-то методами, но все равно это выливается в повышенные расходы.

Следующий момент: болельщик у нас весной на футбол ловится, летом нет.

- Как карась.

- Точно. Апрель-май отыграли — самые футбольные июнь и июль вылетели. Теперь о бюджетных клубах, которых подавляющее большинство. Хорошо, участие твое подтвердили, выделили деньги на календарный год. Ты играешь полсезона, а после Нового года раз — лишили финансирования. И ты снялся. Или начинаешь хрипеть-терпеть. А ведь ПФЛ и есть та верхушка регионального футбола, к которой должен тянуться футбол детский и массовый. Не будет клубов ПФЛ — к чему стремиться?

- Примеряли на себя ситуацию с повышение в классе? Успели бы за короткий летний период обновиться и усилиться?

- Плохая ситуация. К ней нужно готовиться во второй лиге весь сезон, потому что в ФНЛ состав меняется практически на 80 процентов. А если все решилось в последний момент? И где брать деньги на усиление, когда тебе бюджет утвердили по уровню второго дивизиона еще зимой? Где тут синхронизация? И с кем? Мучение сплошное.





