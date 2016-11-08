Чемпион начинает с двух поражений в Хабаровске

В понедельник и вторник в пяти городах прошли два первых тура чемпионата России. Основное внимание любителей хоккея было приковано к Хабаровску, где местный «СКА-Нефтяник» принимал красноярский «Енисей», чемпиона страны последних трех лет.

Оба матча в Хабаровске хозяева выиграли – 7:4 и 4:0. Первый гол чемпионата России забил нападающий красноярцев Алмаз Миргазов. На 7-й минуте Иван Шевцов удвоил преимущество чемпиона. Однако в оставшееся до финального свистка время при поддержке 7032 зрителей на поле хозяйничали хабаровчане. Интересно, что в протоколе №1 наставник гостей Сергей Ломановвыставил всем игрокам «пятерки», а наставник победителей Михаил Юрьев - «четверки». Через сутки «СКА-Нефтяник» победил (4:0) «Енисей» четвертый раз за последний месяц.

«Байкал-Энергия» дважды порадовала своего нового спортивного директора Владимира Янко. Если в первой встрече «Кузбасс» сопротивлялся (5:3), то во второй иркутяне куражились по-полной (12:4). Два покера сделал форвард хозяев Александр Егорычев.

На западе также обошлись без сюрпризов. В Ульяновске в матчах двух претендентов («Волга» и «Водник») на лидерство в группе дважды победили хозяева. В Кирове 7 ноября 933-й гол в чемпионатах страны забил 42-летний Сергей Обухов, а на следующий день добавил еще один. В Нижнем Новгороде серьезно обновленное московское «Динамо» после поражения в первом матче (4:6) взяло реванш (7:5). Очень активно прикладывал клюшку к победе гостей Евгений Иванушкин, на счету которого шесть (!) мячей.

СТАТИСТИКА

ВОСТОК

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) - 7:4 и 4:0.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово) - 5:3 и 12:4.

Положение команд. 1. Байкал-Энергия – 6 очков (после 2 матчей). 2. СКА-Нефтяник – 6 (2). 3-4. Сибсельмаш и Уральский трубник – по 0 (0). 5. Енисей – 0 (2). 6. Кузбасс – 0 (2).

ЗАПАД

Волга (Ульяновск) — Водник (Архангельск) - 7:3 и 8:4.

Родина (Киров) — Динамо-Казань - 3:3 и 2:0.

Старт (Нижний Новгород) — Динамо-Москва - 6:4 и 5:7.

Положение команд. 1. Волга – 6 (2). 2. Родина – 4 (2). 3-4. Динамо-Москва и Старт – по 3 (2). 5. Динамо-Казань – 1 (2). 6. Водник – 0 (2).

ПОДПИСЬ

ВЧЕРА. ХАБАРОВСК. В АТАКЕ ФОРВАРД ХОЗЯЕВ АРТЕМ БОНДАРЕНКО (№5). ФОТО ОЛЕГА КИРЕЕВА



