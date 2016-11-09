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Евгений Ловчев: Сборная, у тебя большие проблемы!

Николай Роганов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото Константина Рыбина
Фото Константина РыбинаИсточник: РФС

Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матчей сборной России против главных национальных команд Катара (10 ноября в Дохе) и Румынии (15 ноября в Грозном). Ожиданиями, по большей части грустными.

- Из-за травм сборная России лишилась нескольких игроков основного состава. Какого результата вы теперь ждете от нашей команды?
- Я бы говорил не о результатах матчей против Катара и Румынии, а об отсутствии запаса прочности. Приведу такое сравнение. Лидеры чемпионата России – «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, но нет уверенности, что они выиграют в следующем матче. «Спартак» с трудом одолел «Томь», «Зенит» уступил «Тереку» и не показывает мощной игры, ЦСКА вообще провалился. Точно такая же история с нашей сборной. Не знаешь, чего ждать от этой команды.

- Из-за травм в сборную не приехали лучший снайпер чемпионата Федор Смолов и Артем Дзюба. В атаке гарантированно выйдет Александр Кокорин?
- В атаке у сборной такая же ситуация, как в ЦСКА, - нападающих нет. Федор Смолов травмирован, а он у нас сейчас самый забивной. Кокорин? Пустышка этот Кокорин и когда начинают говорить, что он прибавил, я отвечаю – он играет процентов на десять от того Кокорина, который начинал в «Динамо» рядом с Кураньи, Ворониным и Самедовым. Сейчас он просто довольный жизнью человек.

Мне говорят, «Зенит» сильней других. Ребят, когда я вижу, что Шатов, Дзюба и Кокорин играют просто напросто плохо, понимаю, что в «Зените» все меньше хороших игроков вроде Гарая и Халка.

- Игорь Акинфеев ошибся в матче против «Спартака», в защите нет Василия Березуцкого, травмирован Смольников, закончил карьеру в сборной Игнашевич. Кого тренер поставит в ворота и как он сформирует линию обороны?
Черчесов может поддержать Акинфеева и дать ему игровое время, тем самым еще раз сказав: «Я на тебя надеюсь, ты первый номер». Думаю, Джанаев тоже сыграет, его «Ростов» - привлекательная команда.

Получается, Новосельцев и Кудряшов, которые в сборной почти не играли, сейчас – наш главный оплот. Квалифицированные защитники в очень приличной обороне «Ростова», Иван, правда, теперь в «Зените». С крайними защитниками просто беда. Шишкин когда-то в «Спартаке» вышел на определенный уровень и потом нигде ни в чем не прибавил, ни на йоту. В общем, лидера в этой линии нет. Вокруг кого собирать футболистов? Нет ни одного индивидуально сильного игрока.

- Вызваны Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров, который в списке Черчесова проходит как полузащитник. Против сборной Катара оба выйдут в стартовом составе?
Скорее всего, да. Я понимаю, почему Черчесов их привлек. Оба у Карреры играют гораздо лучше, чем до него. Глушаков и вовсе стал лидером «Спартака», забивает очень важные голы, почувствовал себя значимым. Комбаров тоже заиграл.

На фланге Дмитрия могут сыграть также Жирков, Кудряшов. Справа, видимо, Самедов и Шишкин. Нет Игоря Денисова? Когда Саламыча только назначили, я разговаривал с ним на радио. Обсуждали конфликт между ним и Денисовым в «Динамо». Черчесов всячески хотел его разрулить, давал игроку возможность извиниться, но тот действовал по принципу «чем хуже, тем лучше».

- Мы лишились такого большого количества привычных игроков сборной, что стартовый состав на матч с Катаром не угадает ни один эксперт. Чего нам ждать от соперника?
Не так давно мы с ними вничью сыграли, 1:1. Они ничуть не хуже наших, давно научились играть в футбол. Учитывая, что это азиатская сборная, будут сражаться до последнего. Мастерство нас не спасет, его нет. Нам нечего противопоставить старательности катарцев.

Время Игнашевича прошло, а других-то нету. Сборная формируется, как в песне Алены Апиной, «Я его слепила из того, что было». Вспомнилась еще фраза из романа «Как закалялась сталь»: «Братки, второй смены не будет». Не могу ждать, что команда вдруг заиграет. Мы вряд ли выиграем, без Смолова забивать некому. Дзюба, даже если бы приехал, сегодня очень плох. У сборной проблемы, большие проблемы!



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