Не хватает децибелов. Пять причин, почему у Игуаина не ладится в «Ювентусе»

В прошлом сезоне Гонсало Игуаин установил рекорд серии А, забив за «Наполи» 36 голов. Повторить тот результат в этом розыгрыше ему будет сложно – после первой трети чемпионата на его счету семь мячей за «Ювентус», куда он перешел летом за астрономические 95 миллионов евро. «Советский спорт» объясняет, почему так происходит.

ДРУГАЯ РОЛЬ

В «Наполи» Игуаин был ключевым игроком. Вокруг него главный тренер Маурицио Сарри построил игру команды.

Сарри отказался от своей любимой схемы 4-3-1-2, сделав выбор в пользу 4-3-3. Игуаин занял место центрального нападающего, что ему по душе. Также тренер скорректировал действия футболиста на поле. Раньше аргентинец часто уходил на фланги, чтобы разыгрывать мяч, но Сарри велел ему не размениваться на такие мелочи. При этом ему было разрешено опускаться в глубину поля, но не на края, а в центр. Цель понятна – у Игуаина хороший поставленный удар, и он мог атаковать ворота и из-за пределов штрафной. Это привели к тому, что форвард часто оказывался на ударной позиции. В прошлом сезоне в серии А он наносил по 5,2 удара в среднем за матч – больше всех в чемпионате!

В «Ювентусе» Массимилиано Аллегри не видит необходимости строить игру команды на всех сильных качествах Игуаина. «Старая синьора» и без него прекрасно функционировала, так зачем что-то менять?

Аллегри на данный момент рассматривает Игуаина просто как бомбардира. Теперь он действует в основном на передней линии атаки, в глубину поля почти не отходит, там есть другие большие мастера. Кроме этого, базовой схемой «Ювентуса» по-прежнему является расстановка 3-5-2. И если напарником Игуаина является Марио Манджукич, то на передней линии они делят пространство. В «Наполи» Игуаин был для партнеров главным адресатом передач, в «Юве» это не так. Следствием стало снижение количество ударов – всего 2,9 за матч. На данный момент это лишь 15-й результат в лиге!

ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ

В «Наполи» были готовы подстраиваться под Игуаина. В «Ювентусе» все не так.

Основными партнерами у Игуаина в атаке в «Наполи» были Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехон. Если он был на острие, они находили его передачами. Если он отходил назад, то они оказывались на острие: Сарри добился прекрасного взаимопонимания внутри этой троицы. Когда после недавнего матча между «Ювентусом» и «Наполи» Игуаин и Кальехон обнялись, то едва сдерживали слезы.

OFICIAL: Temos o abraço mais falso da história entre Higuaín e Callejón pic.twitter.com/MXMaLOTdZj — BITENCOURT, Caio (@caiobtncrt) 29 октября 2016 г.

В «Ювентусе» таких партнеров у Игуаина нет. Перед стартом сезона можно было предположить, что таковым станет Пауло Дибала. Разве могут два аргентинца не найти общий язык? Но пока не складывается. Дибала очень любит отходить в глубину поля, чтобы поучаствовать в организации атаки. «Хотел ли бы я, чтобы Дибала играл ближе ко мне? Да. Но ему нравится действовать ближе к своим воротам», - сказал Игуаин после одного из матчей. Дибала считает, что помощь Игуаина, чтобы проявить себя, ему не нужна.

ДРУГАЯ ФИЛОСОФИЯ

«Наполи» стремится радовать зрителей яркой атакующей игрой. Разве может быть иной философия команды, президентом которой является кинопродюсер Аурелио Де Лаурентис? Именно «Наполи» последние два сезона был самой бьющей командой Италии – 17 ударов в прошлом сезоне и 16 в позапрошлом.

«Ювентус» играет иначе. В Турине во главу угла ставится другое – развлекать зрителей трофеями. Иногда для этого нужно действовать не зрелищно, а надежно. Аллегри этого не скрывает. После игр тренер часто говорит, что его команде нужно было при победном счете не лететь в атаку, а контролировать мяч.

ДРУГИЕ КОНКУРЕНТЫ

В прошлом сезоне Сарри в «Наполи» придерживался принципа «играют сильнейшие». Поэтому Игуаин в чемпионате Италии пропустил лишь три матча – все из-за одной красной карточки. Кроме него из центрфорвардов в команде был лишь Маноло Габбьядини. Сарри выпускал его в кубковых матчах, если выпускал вообще.

В «Ювентусе» другая картина. Конкурентом Игуаина является Манджукич. Аллегри не хочет, чтобы кто-то из этой звездной парочки засиживался на лавке. Поэтому в начале сезона он их выпускал поочереди. Сейчас место на поле находится им обоим – Дибала травмирован. Но скоро он вернется. Тогда, скорее всего, вновь начнется ротация и Игуаин будет вынужден иногда сидеть в запасе.

Так что лучшим бомбардиром чемпионата Италии аргентинец не станет. Забавно, но Аллегри считает так же! «Игуаину не нужно думать о титуле бомбардира, ведь в последние годы команда лучшего нападающего не становилась чемпионом», - сказал не так давно тренер.

ДРУГАЯ АТМОСФЕРА

И, наконец, самая несерьезная причина того, что Игуаин в этом сезоне не так ярок. Из 36 голов в прошлом сезоне 22 Игуаин забил в Неаполе! Нужно ли напоминать, как прекрасно умеет болеть «Сан-Паоло»? И нужно ли напоминать, как болельщики «Наполи» любили Игуаина?

Ярче всего это проявлялось в эмоциях диктора стадиона Даниэле Беллинипо прозвищу Децибел – настолько громко он голосит. Когда Игуаин несколько лет назад забил в ворота дортмундской «Боруссии», Беллини девять раз произнес его фамилию! Он говорил, что у аргентинца прекрасные имя и фамилия для произношения. Когда тобой так восторгаются – ноги сами забивать начнут, чтобы уши прочувствовали это вновь.





При всем уважении к «Ювентусу», в Турине на стадионе переживают не так страстно, как в Неаполе.