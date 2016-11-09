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Девушка дня. Модель, которая любит менять тренеров «Интера»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Английская модель Эйприл Саммерс - большая поклонница миланского «Интера», за который она начала болеть еще при Роберто Манчини. Однако, результаты команды под руководством Франка де Бура не удовлетворяли девушку еще больше, чем руководство клуба и его увольнение она буквально отпраздновала в своем твиттере.

Эйприл очень хотела бы, чтобы Манчини вновь возглавил ее любимый клуб и теоретические шансы на это есть, но вряд ли Роберто позовут обратно. А вот французский «Марсель» готов предложить тренеру работу. Пора менять клубные предпочтения?


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