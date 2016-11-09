Девушка дня. Модель, которая любит менять тренеров «Интера»
Английская модель Эйприл Саммерс - большая поклонница миланского «Интера», за который она начала болеть еще при Роберто Манчини. Однако, результаты команды под руководством Франка де Бура не удовлетворяли девушку еще больше, чем руководство клуба и его увольнение она буквально отпраздновала в своем твиттере.
I hate to say it but I am so happy #deBoer has been sacked ! I miss #mancini ❤️ #byebyedeboer pic.twitter.com/YlIo3jff0F— April Summers (@april_summerz) 1 ноября 2016 г.
Эйприл очень хотела бы, чтобы Манчини вновь возглавил ее любимый клуб и теоретические шансы на это есть, но вряд ли Роберто позовут обратно. А вот французский «Марсель» готов предложить тренеру работу. Пора менять клубные предпочтения?
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически