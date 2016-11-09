Девушка дня. Модель, которая любит менять тренеров «Интера»

Английская модель Эйприл Саммерс - большая поклонница миланского «Интера», за который она начала болеть еще при Роберто Манчини. Однако, результаты команды под руководством Франка де Бура не удовлетворяли девушку еще больше, чем руководство клуба и его увольнение она буквально отпраздновала в своем твиттере.

Эйприл очень хотела бы, чтобы Манчини вновь возглавил ее любимый клуб и теоретические шансы на это есть, но вряд ли Роберто позовут обратно. А вот французский «Марсель» готов предложить тренеру работу. Пора менять клубные предпочтения?

Фото опубликовано April Summers (@aprilsummersofficial) Янв 21 2016 в 2:28 PST

Фото опубликовано April Summers (@aprilsummersofficial) Апр 6 2016 в 2:28 PDT

Фото опубликовано April Summers (@aprilsummersofficial) Ноя 17 2015 в 6:37 PST

Фото опубликовано April Summers (@aprilsummersofficial) Июл 3 2015 в 11:39 PDT

Фото опубликовано April Summers (@aprilsummersofficial) Мар 22 2016 в 12:49 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Ноя 4 2016 в 6:12 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Окт 29 2016 в 9:21 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Окт 27 2016 в 11:33 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Окт 27 2016 в 5:32 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Окт 26 2016 в 4:40 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Сен 20 2016 в 7:49 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Июн 20 2016 в 3:03 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Июн 18 2016 в 1:41 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Июн 1 2016 в 10:47 PDT

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Янв 21 2016 в 2:47 PST

Фото опубликовано April Summers (@playboymodelapril) Июн 4 2015 в 7:30 PDT



