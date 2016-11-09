«Спартак» показал Знарку, как надо!
Самые яркие моменты в первых поединках КХЛ после перерыва в
регулярном чемпионате.
СИБИРЬ КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ
Сибирь – Спартак – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Красно-белые уже привыкли шокировать своих болельщиков
нестабильной игрой. На этот раз удивление было приятным – москвичи одержали
победу в одной из наших хоккейных столиц – Новосибирске.
Отмечу, что оба своих гола «гладиаторы» забили в большинстве.
Отличились Гилрой и дебютант «Спартака» Мирнов, в паузе переехавший из
Челябинска в Москву. Мои поздравления Игорю – забить шайбу в дебютном матче –
это здорово!
Но еще более круто, что новосибирцы всего дважды удалились в этом
поединке. И дважды спартаковцы их за это наказали!
Так и хочется сказать главному тренеру сборной России Олегу Знарку
– вот же как надо! Может, пригласить в штаб нашей национальной команды и
наставника «Спартака» Алексея Ярушкина – чтоб наладил там игру в неравных
составах?
«Сибирь» продолжает скользить вниз. Пять поражений кряду. Так
можно и в плей-офф не попасть! Ведь у стоящих впереди команд не только очков
больше, но и матчей в запасе. А сзади новосибирцев подпирают амбициозные
«Нефтехимик» и «Автомобилист».
НАЗАРОВ ЕДВА НЕ ОГОРЧИЛ «МАГНИТКУ»
Металлург Мг – Нефтехимик – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Конечно, чуть-чуть – не считается. Но все же нижнекамцы едва не
сделали главный сюрприз дня, одолев дома чемпиона!
Начну с того, что оба гола в игровое время
на счету «Нефтехимика». Причем, Кошечкину подопечные Назарова забили по
привычным хоккейным канонам. А вот свои ворота поразили курьезно – собственный
форвард влетел в них на большой скорости, сидя верхом на шайбе. Ну и каким
местом она была забита? Хотя записали ее в итоге на лучшего снайпера и
бомбардира КХЛ Сергея Мозякина, сделавшего вовремя пас вдоль ворот.
А ведь был у «Нефтехимика» в третьем периоде еще и нереализованный
буллит!
Короче, таким макаром дотянули до штрафных. А там Зарипов, Коварж
и Мозякин не промахнулись. И чемпион подтвердил свое статус-кво, хотя до этого
65 минут висел на тонком волоске.
КРИКУНОВ НАЧИНАЕТ С ПОРАЖЕНИЯ, НО ОБЕЩАЕТ МЕДАЛЬ
Автомобилист – Слован – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
«Автомобилист» готовился к чемпионату в паузе уже с новым тренером
Владимиром Крикуновым. Поэтому поражение в первом матче после перерыва вполне
закономерно. Помнится, после назначения Крикунов сказал, что главная проблема
игроков «Автомобилиста» в отсутствии выносливости. Им элементарно не хватает
сил на третий период.
Понятно, что в паузе уральцы пахали с полной выкладкой. Говорят,
что обошлось без баллонов, обычных для летних сборов Владимира Васильевича. Но
выходить из-под нагрузки екатеринбуржцы будут наверняка еще в течении
нескольких матчей.
Ну а сам Крикунов в интервью официальному сайту КХЛ, заявил, что
вернулся в большой хоккей, чтобы выиграть медаль.
Пока же форвард из Словении Жига Еглич оформил в КХЛ хет-трик и
принес победу «Словану». Когда-то Крикунов сам поднял хоккей в Словении на
приличный уровень. Обижаться не на кого…
ЗАХАРКИН ГРОЗИТ УСИЛЕНИЕМ ИЗ НХЛ
Салават Юлаев – Лада – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
Уфимцы одержали победу на характере. Повели в две шайбы, позволили
сопернику сравнять счет. И вновь вышли вперед. Отмечу дубль Лисина и, что еще
более приятно – шайбу 19-летнего Капризова. Уже 11-ю в этом сезоне! Превращать
молодых звездочек в форвардов сборной Игорь Захаркин хорошо умеет.
Однако наставник «Салавата Юлаева» по-прежнему не доволен своей
командой. И задал болельщикам и специалистам задачку, заявив, что клуб ведет
переговоры с центрфорвардом из НХЛ.
Фанаты гадают, кто это будет – Ледд или Бурмистров?
ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ
Металлург Нк – ХК Сочи – 1:0 бул.
Авангард – Торпедо – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Трактор – Ак Барс – 2:3 бул. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Динамо Мн – Адмирал – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Йокерит – Амур – 3:2 бул. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Динамо Р – Куньлунь Ред Стар – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)