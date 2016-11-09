«Спартак» показал Знарку, как надо!

Самые яркие моменты в первых поединках КХЛ после перерыва в регулярном чемпионате.

СИБИРЬ КАТИТСЯ В ПРОПАСТЬ

Сибирь – Спартак – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Красно-белые уже привыкли шокировать своих болельщиков нестабильной игрой. На этот раз удивление было приятным – москвичи одержали победу в одной из наших хоккейных столиц – Новосибирске.

Отмечу, что оба своих гола «гладиаторы» забили в большинстве. Отличились Гилрой и дебютант «Спартака» Мирнов, в паузе переехавший из Челябинска в Москву. Мои поздравления Игорю – забить шайбу в дебютном матче – это здорово!

Но еще более круто, что новосибирцы всего дважды удалились в этом поединке. И дважды спартаковцы их за это наказали!

Так и хочется сказать главному тренеру сборной России Олегу Знарку – вот же как надо! Может, пригласить в штаб нашей национальной команды и наставника «Спартака» Алексея Ярушкина – чтоб наладил там игру в неравных составах?

«Сибирь» продолжает скользить вниз. Пять поражений кряду. Так можно и в плей-офф не попасть! Ведь у стоящих впереди команд не только очков больше, но и матчей в запасе. А сзади новосибирцев подпирают амбициозные «Нефтехимик» и «Автомобилист».

НАЗАРОВ ЕДВА НЕ ОГОРЧИЛ «МАГНИТКУ»

Металлург Мг – Нефтехимик – 2:1 бул. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Конечно, чуть-чуть – не считается. Но все же нижнекамцы едва не сделали главный сюрприз дня, одолев дома чемпиона!

Начну с того, что оба гола в игровое время на счету «Нефтехимика». Причем, Кошечкину подопечные Назарова забили по привычным хоккейным канонам. А вот свои ворота поразили курьезно – собственный форвард влетел в них на большой скорости, сидя верхом на шайбе. Ну и каким местом она была забита? Хотя записали ее в итоге на лучшего снайпера и бомбардира КХЛ Сергея Мозякина, сделавшего вовремя пас вдоль ворот.

А ведь был у «Нефтехимика» в третьем периоде еще и нереализованный буллит!

Короче, таким макаром дотянули до штрафных. А там Зарипов, Коварж и Мозякин не промахнулись. И чемпион подтвердил свое статус-кво, хотя до этого 65 минут висел на тонком волоске.

КРИКУНОВ НАЧИНАЕТ С ПОРАЖЕНИЯ, НО ОБЕЩАЕТ МЕДАЛЬ

Автомобилист – Слован – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

«Автомобилист» готовился к чемпионату в паузе уже с новым тренером Владимиром Крикуновым. Поэтому поражение в первом матче после перерыва вполне закономерно. Помнится, после назначения Крикунов сказал, что главная проблема игроков «Автомобилиста» в отсутствии выносливости. Им элементарно не хватает сил на третий период.

Понятно, что в паузе уральцы пахали с полной выкладкой. Говорят, что обошлось без баллонов, обычных для летних сборов Владимира Васильевича. Но выходить из-под нагрузки екатеринбуржцы будут наверняка еще в течении нескольких матчей.

Ну а сам Крикунов в интервью официальному сайту КХЛ, заявил, что вернулся в большой хоккей, чтобы выиграть медаль.

Пока же форвард из Словении Жига Еглич оформил в КХЛ хет-трик и принес победу «Словану». Когда-то Крикунов сам поднял хоккей в Словении на приличный уровень. Обижаться не на кого…

ЗАХАРКИН ГРОЗИТ УСИЛЕНИЕМ ИЗ НХЛ

Салават Юлаев – Лада – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Уфимцы одержали победу на характере. Повели в две шайбы, позволили сопернику сравнять счет. И вновь вышли вперед. Отмечу дубль Лисина и, что еще более приятно – шайбу 19-летнего Капризова. Уже 11-ю в этом сезоне! Превращать молодых звездочек в форвардов сборной Игорь Захаркин хорошо умеет.

Однако наставник «Салавата Юлаева» по-прежнему не доволен своей командой. И задал болельщикам и специалистам задачку, заявив, что клуб ведет переговоры с центрфорвардом из НХЛ.

Фанаты гадают, кто это будет – Ледд или Бурмистров?

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Металлург Нк – ХК Сочи – 1:0 бул.

Авангард – Торпедо – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Трактор – Ак Барс – 2:3 бул. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Динамо Мн – Адмирал – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Йокерит – Амур – 3:2 бул. (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Динамо Р – Куньлунь Ред Стар – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)