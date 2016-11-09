Врач сборной России: Ситуация с Дзюбой не кажется нам непонятной

Артем Дзюба Источник: РФС

Врач главной национальной команды страны Эдуард Безуглов рассказал, насколько здоровы футболисты перед встречей с Катаром, почему не вызвали Артема Дзюбу, сыгравшего в последнем туре против «Терека», а также поведал, сколько литров воды выпьет команда за неделю пребывания в жаркой азиатской стране.

- У кого проблемы, не позволяющие тренироваться в обще группе?

- По состоянию на 9 ноября вне общей группы у нас занимался только Юрий Жирков, который имеет проблемы с мышцами бедра.



- Какой прогноз на выздоровление и возможно ли его участие в матче против сборной Катара?

- Матч с Катаром Юрий скорее всего пропустит, но уже после него с большой вероятностью он должен приступить к полноценной подготовке к матчу с Румынией.

- Какие проблемы у Артема Дзюбы? Почему он, сыграв против «Терека», не приехал в сборную России? Ситуация не вполне понятная.

- Нам ситуация не кажется непонятной. Артем неоднократно говорил, что периодически испытывает боли в суставе. После игры с «Тереком» тренер «Зенита» подтвердил, что он играл «на морально-волевых через боль», и замена была связана именно с этим. Из-за проблем со здоровьем он пропустил и игру с «Дандолком».

Мы постоянно на связи с коллегами из «Зенита», и наши суждения о состоянии Артема сходятся. Естественно, о имеющейся проблеме знает и главный тренер сборной России. Учитывая то, что что эта проблема реально мешает футболисту, он дал ему возможность полностью восстановиться. Не в правилах Станислава Саламовича рисковать здоровьем футболиста.



Стоит добавить, что по медицинским показателям мы на этом сборе не досчитались не только Дзюбы, но и Василия Березуцкого, Головина, Фернандеса, Канунникова, которые были в первоначально списке вызванных. Также тренерский штаб не мог рассчитывать на Смолова, Смольникова, Дзагоева и Тарасова.



- Какие у организма возникают трудности при переезде из нынешнего российского климата в «плюс 30», которые сейчас в Катаре?

- Большой проблемой это для нас не является – все же основную часть времени мы проводим в прохладных помещениях, а полутора-двухчас овая тренировка переносится достаточно легко. Тем более, что тренерский штаб варьирует нагрузки в зависимости от физического состояния спортсменов. Больше нас беспокоила усталость футболистов после матчей и длинный перелет, но в первые дни нагрузки всегда даются с учётом данных анализов крови и пульса, поэтому проблема решаема.

Как всегда, в жарких странах увеличивается количество выпиваемой воды и изотоников, тренер чаще дает паузы для того чтобы ребята могли попить воды. После тренировок всегда бывают холодовые ванны.



- Сколько воды выпьет сборная за неделю в Катаре?

- Мы исходим из того, что один футболист выпивает за день 3 литра жидкости (помимо жидкости в еде), поэтому заказали здесь на 7 дней около 300 литров воды и 200 литров изотоников - это обычное количество на такой срок при подобном климате. В Бразилии было то же самое.



- Известно, что вы большой любитель бега, бегаете ли по утрам в Дохе?

- Хотя свой беговой сезон я закончил на днях в Сочи, но бегать, конечно, не прекращаю.



- Сколько пробегаете, не жарко ли?

- Стараюсь каждый день рано утром, пока все ребята спят, пробегать на низком пульсе 10-15 км. Бегаю в фитнес-центре при отеле, поэтому жара проблемой не является.